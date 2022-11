Esther Briz: “No se abren las suficientes puertas a las mujeres deportistas”

¿Cómo llega Esther Briz a este deporte del que hoy en día es campeona del mundo?

Mi hermano fue el primero en empezar. Hasta entonces, nunca nadie lo había practicado ni tan siquiera oído de él. Cuando era muy pequeña mis padres decidieron apuntarme a clases de natación, pero a los 10 años de edad encontré mi deporte, el remo, un poco por casualidad. Me ha dado tanto que no podría imaginar cómo sería mi vida sin él.

¿Quien o quienes son sus referentes?

No considero que tenga un referente específico. Admiro muchos aspectos de diferentes personas y mi referente es una mezcla inalcanzable de todas ellas.

Los entrenamientos son exigentes y le han obligado a moverse por diferentes partes del mundo como Banyoles o Sevilla en España, Sarasota (Florida) o Spokane (Washington) ¿Qué hace Esther Briz cuando no entrena?

Me gusta disfrutar de las personas que quiero y me quieren. Al final lo que busco es pasar tiempo con ellas, la actividad me suele dar más igual.

¿Cuáles son los méritos más recientes que ha sumado a su ya extenso palmarés?

En el año 2021 gané los mundiales en remo de mar de larga distancia y Beach Sprint. Este año me he vuelto a hacer con el oro en ambas modalidades, así que he revalidado los dos títulos por segundo año consecutivo. Además, en 2022 también he entrado a formar parte de la comisión de deportistas de World Rowing, la organización mundial de remo, algo que me hace especial ilusión.

Revalida títulos junto a su compañero Ander Martín y ha sumado cinco títulos mundiales en cinco años ¿Qué siente una medallista cuando baja del podio y está en la soledad de su cuarto?

¿Tranquilidad? (sonríe). Gracias al remo he desarrollado autodisciplina, un impulso implacable, una ética de trabajo increíble y la capacidad de perseverar tanto como humanamente pueda en cada aspecto de mi vida. Cuando estoy sola, la verdad es que tiendo a reflexionar mucho sobre lo que acaba de suceder en ese podio y en esa prueba e intento relativizar, ponerlo todo en su lugar.

Su mirada está puesta en el futuro ¿cuáles son sus objetivos más próximos?

A corto plazo, estoy trabajando para clasificarme y poder participar en los Juegos Olímpicos que acogerá la ciudad de París en 2024. Mi objetivo a largo plazo es prepararlos.

Las carreras deportivas tienen un recorrido limitado en competición. ¿Cuándo se retiraría? ¿Cuál es su plan una vez que deje la competición?

Espero no tener que contemplar la opción de retirarme en un futuro cercano. Y una vez que lo haga está por ver el rumbo que tomaré, no tengo nada seguro todavía, pero lo que tengo claro es que quiero ser feliz con lo que sea que decida hacer en el futuro.

Parece increíble, pero deportistas de alta competición como usted tienen que hacer de “comerciales” de sus logros para encontrar patrocinadores, ¿es así?

A veces alguien contacta contigo porque quiere colaborar, pero eso pasa muy poco. Lo normal es que seamos nosotros mismos, los deportistas y nuestro entorno, los que busquemos a los patrocinadores que nos ayuden a seguir adelante.

¿En qué piensa cuando rema?

Cuando todo va bien, no pienso en nada.

La niña que llegó al club Helios, ¿se parece a la mujer que hoy es? ¿Estaría orgullosa de ver cómo es ahora?

Aquella niña tiene cierta semejanza, pero ha vivido y aprendido mucho. Sin duda, esa niña del Actur no podía ni imaginar lo que estaba por venir ni lo que podría llegar a lograr. Ahora, ya no solo esa niña, la Esther de hace 5 años. Y creo que tampoco me equivocaré al decir que la Esther de dentro de 5 años estará muy orgullosa de la mujer que soy ahora, y eso me alegra muchísimo.

Es una deportista de élite, pero no ha dejado de formarse.

Este año me he graduado en Management Science and Engineering (Ciencia e Ingeniería de Gestión) en la Universidad de Stanford, California, y una vez pasados los Juegos Olímpicos de 2024 me planteo estudiar un máster/MBA.

Todavía es muy joven, tiene 22 años y mucha vida por delante, pero de lo que ha experimentado hasta el momento, ¿cambiaría algo en su carrera o en su vida personal?

Ambas han sido en ocasiones como estar montada en una montaña rusa, pero todo lo que he vivido me ha llevado a ser la persona que soy ahora, y eso no lo cambiaría por nada.

Hablamos, inevitablemente, de mujer y deporte ¿Aprobamos en igualdad en este campo? ¿Qué echa en falta?

Es cierto que se está poniendo mucho interés en que llegue esa igualdad, y no pasa desapercibido. Sin embargo, el número de mujeres que practican deporte sigue siendo inferior al número de hombres y este hecho termina cerrando o más bien no abriendo suficientes puertas con oportunidades increíbles para nosotras.

¿Los medios de comunicación lo estamos haciendo bien?

La dirección es buena y hay que continuar en ella, pero queda mucho recorrido. La mayoría del tiempo los deportistas no nos sentimos reflejados, pero personalmente creo que eso es más labor de patrocinadores que de la prensa en sí, ya que al público al que va dirigido le interesa más. Pese a ello, aparecer en los medios de comunicación da una visibilidad indispensable a la hora de captar nuevos patrocinadores. Para mí, por ejemplo, es de gran ayuda en mi búsqueda.

Último libro que ha leído y que recomienda a los lectores de Eldiario.es.

Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World, de David Epstein.