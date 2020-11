Los hospitales aragoneses están al borde del "colapso" y se abren más áreas de cuidados intensivos pero sin personal disponible

En el mes de octubre Aragón ha notificado 22.250 casos de coronavirus, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Desde que el pasado 21 de octubre se superó la barrera de los 1.000 contagios diarios, esta cifra no ha bajado, a excepción de los domingos, cuando se realizan menos pruebas diagnósticas. Según los últimos datos, en estos momentos hay 950 personas ingresadas en los centros hospitalarios aragoneses, 107 de ellos en las unidades de cuidados intensivos. Esto supone 526 hospitalizaciones más que al inicio del mes.

Estas cifras recuerdan a las de los meses más duros de la pandemia, el máximo se alcanzó en abril con 168 pacientes covid en uci y 1.100 en planta. Un mensaje de un médico del Royo Villanova refleja este panorama: "Nos hemos quedado sin camas y sigue viniendo mucho paciente con coronavirus y neumonías, de 40 a 50 años". Asegura en un audio que se ha difundido por las redes sociales y en el que recomienda a sus conocidos de que "se confinen ya" que “hoy hemos vivido el colapso de nuestro hospital” y que “si no hay 20 o 30 altas, que es difícil, un hospital pequeño como el nuestro se colapsa ya, y me consta que los demás están igual”. Este hospital prevé liberar la sala de espera de familiares para ampliar las zonas de gestión de pacientes y se instalarían unos módulos prefabricados en el exterior para familiares.

El Hospital Miguel Servet es el centro con más pacientes covid en la comunidad, con 210 ingresados, 31 de ellos en UCI, y también está trabajando para ampliar la disponibilidad de camas de urgencias, se están haciendo obras para disponer de una nueva sala. El Hospital Clínico de Zaragoza abrirá la carpa que se instaló en verano como triaje para ganar espacio para las urgencias. Este centro tiene en estos momentos 205 personas ingresadas, 37 de ellas en UCI.

La situación también es preocupante en el Hospital San Jorge de Huesca, donde este sábado había 90 pacientes ingresados, ocho de ellos en UCI. Según Manuel Muñoz, médico de urgencias del centro y vicesecretario general del sindicato médico CESM Aragón, la semana que viene puede ser "catastrófica". San Jorge está cumpliendo los porcentajes, y un 10% de los ingresados acaban en la UCI, mientras que a diario ingresan diez contagiados.

Ya hay dos plantas con pacientes covid llenas en este centro y es muy probable que, después de este puente, se abra una tercera y cesen las intervenciones quirúrgicas no urgentes y las no oncológicas. En estos momentos hay tres camas UCI disponibles, en varias ocasiones se han tenido que derivar pacientes a Zaragoza. Muñoz asegura que esto "habría que haberlo previsto hace, como mínimo un mes" y destaca que uno de los problemas más graves que hay es la falta de personal, "de nada sirve tener el material necesario si no hay médicos o enfermeras formados que sepan cómo utilizarlo".

Falta de personal

En este sentido, Teresa Tolosana, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, asegura que el personal de enfermería de las unidades de cuidados intensivos vive jornadas "tensas" porque está "24 horas al día al pie de la cama de los enfermos". La ratio está planteada para las camas actuales, pero "si empezamos a doblar plazas ya no se alcanzará" y de ahí, indica, "pedir a las enfermeras que refuercen el servicio". "Tendría que haber una bolsa de gente preparada para hacer ese trabajo" porque ahora, subraya Tolosana, "se piensa que valen para todo y se trabaja con el personal de enfermería como si fuera polivalente, y eso es falta de visión", según declaraciones recogidas en el Heraldo de Aragón.

La ocupación de camas UCI de la comunidad está casi al 50%. El Gobierno de Aragón mantiene que podría llegar a contar con 360 camas, duplicando espacios actuales pero manteniendo el mismo número de profesionales. Concha Ferrer, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, apunta que "el problema es de dónde sale el personal" y recordó: "En la primera oleada ya se empleó a profesionales de otros servicios, y hay que recurrir a otros facultativos, como anestesistas, porque no hay suficientes intensivistas".

Aragón se acerca al nivel 2 en el plan de contingencia de camas UCI

Aragón se encuentra en este momento en el nivel 1 de los planes de contingencia en las UCI. Este nivel contempla que las unidades de cuidados intensivos funcionarán de manera normal y que se derivarán pacientes a clínicas privadas si es necesario. Asegura también que "en previsión de una mayor demanda de personal cualificado para la asistencia a este tipo de pacientes, se complementará la formación de profesionales de áreas afines en el manejo de equipos de ventilación mecánica y otro equipamiento habitual en UCI".

En el momento en el que no haya disponibilidad de camas en cuidados intensivos se pasaría al nivel 2, desde el Gobierno de Aragón aseguran que, con los datos actuales, la comunidad se encuentra cerca de este nivel. Se habilitarán zonas destinadas a ingresar a pacientes "que precisan cuidados semicríticos con la debida adaptación": unidades de reanimación postanestésica, unidades de cirugía mayor ambulatoria, bloques quirúrgicos o áreas de hospitalización convencional, entre otras.

Si estas áreas alcanzan también el máximo de su capacidad, se establecerá el nivel 3, en el que se abrirá el hospital de campaña de la Feria de Zaragoza y se pondrían en marcha otros espacios alternativos. Además, se habilitarán las habilitadas para cuidados semicríticos de los Hospitales de Barbastro, Alcañiz y “Ernest Lluch” de Calatayud.