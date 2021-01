El alcalde y diputado Sergio Ortiz: “Amig@s de Facebook, soy positivo y estoy ingresado en el Clínico”

El alcalde de Cariñena y diputado autonómico del PSOE en las Cortes de Aragón, Sergio Ortiz, escribió el siguiente texto en su Facebook el 12 de enero: “Amig@s de Facebook, soy positivo y desde ayer estoy ingresado en el hospital Clínico”. Ese día pudo confirmar por fin lo que desde hacía dos semanas sospechaba pero que no se reflejaba en los numerosos test a que fue sometido. Hasta ese momento, todas las pruebas, a pesar de encontrarse mal, habían dado resultado negativo.

El 29 de diciembre Ortiz, de 36 años, merendó con unos amigos y uno de ellos dio positivo horas después. Se sometió a las pruebas y todas dieron negativo. No obstante, siguiendo las normas sanitarias, se confinó al enterarse del positivo de su amigo y votó telemáticamente los presupuestos de Aragón para 2021 cuando se debatieron el 30 de diciembre en las Cortes autonómicas. El día 4 de enero se hizo una PCR y volvió a dar negativo. “Confinado en casa estaba fatal. Soy muy activo, cayó la nevada y no pude ayudar a quitar la nieve”, explica a elDiario.es Aragón.

Sin embargo, la noche del 6 al 7 de enero se sintió realmente mal: “Tenía dolores de cabeza, fiebre, un dolor tremendo en el pecho y en los antebrazos”. Se sometió a una nueva prueba, un test rápido, que también fue negativa. Días después, a una prueba más y una auscultación pulmonar. Fue en ese instante cuando los sanitarios del centro de salud optaron por enviarlo al Hospital Clínico de Zaragoza. “En Urgencias vieron que tenía un covid de manual, pero la prueba de antígenos también dio negativo, hasta que el PCR confirmó el positivo.” La confirmación de que tenía covid fue como un alivio para él después de tantos días de incertidumbre.

Escribió el 12 de enero en su Facebook: "Amig@s de Face, soy positivo y desde ayer estoy ingresado en el hospital Clínico. El día 30 comencé mi confinamiento por haber sido contacto estrecho de un positivo. El lunes 4 de enero me hicieron PCR que resultó negativa. Los días siguientes se pasaron sin síntomas, pero la noche del 6 al 7 fui a peor, por lo que el 7 me hicieron test de antígenos y aunque di negativo, me alargaron el aislamiento hasta ayer. Cuando me llamó la rastreadora y le dije como me encontraba me llamaron del Centro de Salud y Don Domingo, sin dudarlo ni un segundo, me mandó a Urgencias del Clínico. Aquí nuevamente test de antígenos negativo y PCR que por la tarde dio resultado positivo. Tengo un pulmón afectado, pero estoy bien y tranquilo, después de tantos días aislado en mi habitación y pasándolo mal los últimos”.

Un día después de hacerse público su ingreso, el presidente Javier Lambán le dio ánimos con un tuit: “La opinión pública ha conocido el ingreso hospitalario por covid del alcalde de Cariñena y diputado autonómico Sergio Ortiz. Le deseo lo mismo que en privado los últimos días: una recuperación rápida. Lo necesitan Cariñena, Aragón y el PSOE. Un abrazo”. También recibió el apoyo en las redes sociales del secretario de organización socialista, Darío Villagrasa, y de otros políticos.

Después de dos días de oxígeno y cinco goteros fue dado de alta, aunque tuvo que estar otros diez días en aislamiento hasta que reapareció el pasado miércoles en el pleno de las Cortes. En su reencuentro con la Aljafería confesó sentirse todavía fatigado. Incluso se vio obligado a sentarse a descansar en uno de los bancos que hay en el tramo que discurre entre el nuevo aparcamiento y la Cámara.

“Espero irme incorporando poco a poco a mi actividad habitual. Prometo no hacer el cafre, tener talento e ir dando pasos firmes en mi total recuperación”, escribió en su Facebook.

Voto telemático para todos

El día que Sergio Ortiz regresó a la actividad parlamentaria, las Cortes de Aragón pusieron en práctica por primera vez el voto telemático para la mayoría de los diputados. La Mesa y Junta de Portavoces decidieron que solo asistieran al pleno 24 diputados, mientras que los 43 restantes siguieran la sesión online y votaran de vía telemática. La reconversión virtual de la institución se aceleró en verano tras el primer confinamiento y tras comprobar que la Cámara recudía notablemente su actividad como consecuencia de la pandemia. El nuevo sistema telemático posibilita que los diputados puedan votar minutos antes de que la votación se lleve a cabo en el pleno bajo la supervisión de la Letrada Mayor de las Cortes.