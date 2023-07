La receta para poder volver al pueblo: incrementar servicios y atraer población que gestione nuevos negocios

No cerrar la tienda del pueblo y asentar población. Estos eran los objetivos del Ayuntamiento de Codos, un pueblo de la comarca de Calatayud de 183 habitantes que temía perder su tienda al jubilarse la encargada. Así pues, en colaboración con la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) buscaron una persona o familia que quisiera vivir en esta localidad zaragozana y regentar el negocio.

S. y J. decidieron buscar trabajo en el medio rural por la tranquilidad de un pueblo y la opción de que S. pudiese gestionar un negocio propio en un lugar relajado. “A través de internet S. contactó con la asociación Cultural Grío /COCEDER y la plataforma 'Volver al Pueblo', que buscaban una pareja para hacerse cargo de la tienda del pueblo de Codos ya que la señora que la había regentado los últimos 40 años se debía jubilar. Después de varios contactos telefónicos tuvimos una cita en el pueblo donde conocimos personalmente a Consuelo (la persona encargada en todo momento de llevar todas las gestiones) así como al concejal del ayuntamiento y la propietaria de la tienda. Tuvimos ocasión de conocer brevemente el pueblo y todo nos pareció muy bien”, explican.

S. y J. llegaron a la localidad desde Lloret de Mar. J. trabajó hasta el día de antes de llegar a Codos en una empresa de taxis y S. estaba en el paro, tiene una discapacidad reconocida del 33% por trastorno déficit de atención e hiperactividad.

La vivienda también fue un motivo de peso para este cambio de vida, ya que durante los primeros meses es gratis y cuando tengan que pagar el alquiler, la diferencia con la zona de donde proceden es mucha. Esta pareja llevaba tiempo buscando un lugar como Codos, un pueblo pequeño y que no estuviese ligado al turismo que se genera en la zona del Mediterráneo.

“A los pocos días recibimos una llamada de Consuelo informándonos que habíamos sido la pareja elegida para hacernos con la gestión de la tienda. Así que procedimos a trasladarnos a Codos”, relatan. Cuando se trasladaron, explican que el primer miedo era sobre su integración y el recibimiento de los vecinos y vecinas, pero “al final todo ha sido muy sencillo. El vecindario nos recibió con los brazos abiertos, ofreciéndose en todo momento a solucionarnos cualquier problema que pudiéramos tener y haciéndonos sentir parte del pueblo desde el primer instante”.

Sus objetivos eran “tener la oportunidad de poder vivir con tranquilidad en un entorno rural con nuestros animales y eso lo hemos conseguido de sobra. También estamos felices con el funcionamiento de la tienda y, aunque parezca difícil de creer, también he recibido ofertas para trabajar en el campo con gente que posee tierras de cultivo. Como decimos, nuestra experiencia no puede ser más positiva y no dudaríamos en recomendarlo a todo el mundo que esté deseando salir de la ciudad en busca de tranquilidad y otro tipo de relaciones personales”, comentan.

No perder servicios

A 27 kilómetros de Codos, en Sediles, Cultural Grío presentó el proyecto de despoblación en marzo de 2022. Esta pequeña localidad cuenta con 108 habitantes y su Ayuntamiento se ha esforzado para no perder servicios para las vecinas y vecinos.

La colaboración entre el ayuntamiento y COCEDER empezó en mayo de 2022, con la necesidad de cubrir laboralmente el servicio de baño y hostelería de las piscinas municipales. “Una vez cubierta esta necesidad laboral, se nos presenta la difícil labor de encontrar gestores para el multiservicio rural de la localidad, actividad hostelera y de tienda estable de la localidad”, expone el alcalde.

“Así hemos podido conocer, usar y tener activo un instrumento que permite y facilita a la localidad no parar y dinamizar servicios, que en muchos de los casos son difíciles de mantener y mucho más tener que iniciarlos o retomarlos una vez paralizados”.

En esta localidad con la población que tienen es complicado mantener el colegio, pero sí que existe un transporte escolar hasta Calatayud. Tampoco cuenta con servicio bancario. Sí se mantienen los servicios sanitarios, médico, ATS y botiquín, servicios sociales, transporte público hasta Calatayud, cuenta con una tienda de comestibles y un bar restaurante, casa de turismo rural, piscinas (en temporada) e instalaciones deportivas, gimnasio, peluquería, fibra óptica distribuida vía wifi libre por todo el casco urbano y periurbano (200megas).

Este Ayuntamiento lleva más de 20 años trabajando un modelo de pueblo acogedor tanto para el vecindario como para quienes lo visitan. Se ha logrado que no haya edificios en ruinas, ya que todos edificios que están deteriorados y si quienes tienen la propiedad no pueden o no quieren hacerse cargo, el ayuntamiento los compra, los rehabilita y los saca en alquiler o venta.

Se ha creado un museo del vino y otro del aceite en edificios de los que se ha hecho cargo el municipio; un gimnasio muy bien equipado para uso de toda la población; un albergue moderno y funcional. Y se ha conseguido mantener la población.