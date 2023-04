Adrián Barbón: “Hay vida política inteligente más allá de la M30”

Una semana después de la mayor oleada de incendios que Asturias ha sufrido en los últimos años, el cansancio es más que visible en el rostro de Adrián Barbón (Laviana, 1979), convencido todavía de que detrás de esa sucesión de fuegos que amenazaron a decenas de pueblos no solo está la mano del hombre, sino la intencionalidad de hacer daño.

El presidente de la comunidad y candidato a la reelección es miembro de una nueva generación de líderes autonómicos del PSOE que reclaman protagonismo de una forma diferente al de las baronías históricas. Omnipresente a lo largo de la legislatura que lo ha llevado a visitar los 78 municipios asturianos, afronta ahora unos nuevos comicios con ventaja en las encuestas y la derecha partida en cinco. Reivindica la política que se hace fuera de la M30 como “vida inteligente” y cree que Asturias es un “refugio contra la política tóxica”.

Usted ha hablado desde el primer momento de terrorismo ambiental, de incendios provocados. ¿Quiénes los provocan? ¿Con qué intención? ¿Son quemas para regenerar pastos o simple actuación por hacer el mal?

La inmensa mayoría de los incendios forestales se deben siempre a la intervención humana. Eso no es una novedad y así ha sido confirmado en todo tipo de informes. La diferencia con respecto a otras ocasiones es que ha habido intencionalidad y organización. Hablo de personas que prendieron los incendios y se preocuparon de mantenerlos activos, e incluso buscaron incrementarlos con nuevos incendios cerca de los ya activos, para que arrasaran la mayor superficie posible. Por eso sostengo que se trata de criminales. Quienes causaron este desastre natural y pusieron en peligro cientos de vidas son terroristas ambientales, terroristas con mechero. De no ser por la rápida intervención de los equipos de extinción y la propia reacción de los vecinos, ahora podríamos estar llorando centenares de muertes.

Sigue sin aclarar qué hay detrás de esa intencionalidad que les atribuye. ¿Regenerar pastos, hacer el mal…?

Aquí no se ha intentado hacer el mal. Aquí se ha hecho, arrasando montes enteros. Lo que no sé aún es con qué fin. Pero, fuese cual fuese, no hay pretextos que valgan. Es indignante que se busquen excusas para justificar a los criminales incendiarios. No quiero alimentar especulaciones, que las hay para todos los gustos, pero no se trata de despistes, ni de un imprudente al que se le fue la mano, sino de personas que actuaron con premeditación. No hay más que ver cómo iban iniciándose los incendios en Valdés o el del Monte Naranco, por ejemplo. Por eso es importante que se identifique a los culpables y vayan a la cárcel, porque así sabremos quiénes y por qué actuaron así. Que nadie cuente conmigo ni para indultarlos ni para justificarlos.

El Principado ha suspendido el nuevo Plan Forestal para recabar ahora el consenso de todos los agentes implicados. ¿Qué faltaba en ese plan? ¿Las reforestaciones deben ser con especies autóctonas o el mercado de la madera volverá a la reforestación con pino y eucalipto que periódicamente arden en episodios tan violentos?

La suspensión de la tramitación responde a la necesidad de incorporar las lecciones de este atentado contra Asturias. Así, uno de los elementos clave es que tenemos que reforzar la seguridad de nuestros pueblos y sus medidas de autoprotección, algo que va a exigir cambios en la ley de montes. Se trata, nada más y nada menos, de convertir el Plan Forestal en una palanca de creación de riqueza, de asentamiento de población y, al tiempo, en un auténtico cortafuego para proteger la vida de la gente de los pueblos. Un buen plan forestal es una herramienta impagable de prevención, y eso es lo que vamos a hacer.

Esta ola de incendios marca, necesariamente, un antes y un después. El dolor y las lagrimas que pude ver con mis propios ojos, en el lugar y a causa de los incendios, es algo que no voy a olvidar jamás

Sería irresponsable por mi parte, como presidente del Principado de Asturias, permitir que la tramitación del Plan Forestal siguiera adelante sin tener en cuenta lo sucedido esta semana. Y al tiempo que avanzamos en la revisión del nuevo plan, vamos a poner en marcha con carácter inmediato la reconstrucción de Asturias, en concreto de los concejos arrasados por el fuego, con medidas que se aprobarán a la mayor brevedad posible para compensar los daños, recuperar los terrenos quemados sin permitir especulación y transferir recursos para la protección de los pueblos frente a los incendios. Esta ola de incendios marca, necesariamente, un antes y un después. El dolor y las lagrimas que pude ver con mis propios ojos, en el lugar y a causa de los incendios, es algo que no voy a olvidar jamás.

Dejemos de lado los incendios, el debate político está cada vez más centralizado y lo monopoliza eso que llamamos Madrid y que a menudo olvida la realidad del resto del país. ¿Qué puede aportar Asturias a la discusión?

Yo siempre digo que hay vida inteligente más allá de la M30, aunque a veces no se crea, y particularmente vida inteligente política. Esto no lo digo yo, lo dicen incluso los líderes del PP. Lo que pasa que ellos si lo dicen públicamente, soportarán más críticas, pero yo creo que esa idea molesta al resto de España, y lo digo abiertamente.

¿Qué podemos aportar? Pues somos muy prácticos. Nosotros podemos aportar soluciones y fórmulas de diálogo. Somos un Gobierno autonómico que sin tener mayoría absoluta, aprobó los cuatro presupuestos, que hemos mantenido a salvo Asturias, no sólo como refugio climático, sino como refugio de la política tóxica. Somos también un ejemplo de cómo combinar la protección de los servicios públicos con la colaboración empresarial para que se genere empleo, y somos un ejemplo de una vía fiscal distinta, que es la vía fiscal asturiana. ¿Que en qué se basa? Que en vez de bajarme a mí 315 euros los impuestos en el IRPF, que era lo que nos proponía el PP, y cuando digo a mí, digo al presidente del Principado, pues que yo siga pagando los mismos impuestos y que a una familia de clase trabajadora o clase media, pues a lo mejor se le bajan 300 o 400 o 500 euros.

¿Hasta qué punto cree que el debate nacional influirá en las próximas elecciones municipales y autonómicas?

Esa es el asa a la que se agarra el Partido Popular aquí en Asturias, que ya no digo el PP de Asturias, porque son una sucursal, nombran un candidato directamente desde Madrid, sin contar con su militancia. De hecho, hay muchísimo malestar interno. No tienen un proyecto, por eso están intentando que las autonómicas sean unas primarias de las generales, como una primera vuelta. Y yo a eso me niego porque creo que es un insulto a los intereses de los asturianos minusvalorar nuestras elecciones y decir que lo que importa son las claves nacionales. No es así. En diciembre se votará lo nacional y en mayo vamos a elegir al alcalde o alcaldesa.

El PP en Asturias no tiene un proyecto, por eso están intentando que las autonómicas sean unas primarias de las generales, como una primera vuelta. Y yo a eso me niego porque creo que es un insulto a los intereses de los asturianos

En el caso de Asturias, votarán si quieren que yo sea su presidente o quieren que sea otra persona. Y también se vota si seguimos manteniendo escuelas rurales de cuatro alumnos o por contra, hacemos como las comunidades del PP, que con menos de 10-12 no tienen ninguna escuela. Si mantenemos los consultorios médicos abiertos, que tenemos 214 o hacemos como otros que optan por cerrarlos. Si apostamos por introducir maquinaria de primera tecnología en los hospitales comarcales o lo que hacemos es centralizar en el hospital más importante y nos olvidamos del resto. Todo eso se vota también en mayo. Así que yo soy de los que cree que la política nacional no tiene que influir nada en este debate.

En el PSOE a menudo escuchamos a barones críticos, como Emiliano García Page o Javier Lambán, que acaparan titulares y tratan de marcar distancias con Sánchez y, sobre todo, con sus socios de Gobierno y parlamentarios. ¿Qué opina de ese discurso? ¿Le puede ir bien al PSOE si se distancia de Sánchez? ¿O cree que es una mala estrategia electoral?

Cuando uno discrepa de la posición del Gobierno central tiene que tener una base argumentada, con un motivo muy concreto. Yo también discrepo, lo que pasa es que no destaca tanto. Por ejemplo, en materia de gestión del lobo mi posición ha sido radicalmente contraria. En el estatuto de la industria electrointensiva, nosotros estábamos en contra de la planificación del Gobierno, o más recientemente, yo estoy en contra de la reforma de la ley para todo lo que tiene que ver con los delitos de malversación. Son discrepancias muy, muy concretas. Uno, lógicamente, no discrepa de todo, hay más coincidencias que diferencias, como en todo lo social, como la subida de las pensiones que beneficia a 300.000 pensionistas asturianos. Ahora, cuando hay diferencias, en mi opinión, tienen que ser sobre temas concretos que visualicen y que expliquen el porqué, porque es verdad que el Gobierno gobierna con una visión general y nosotros aquí estamos para defender los intereses de cada territorio. Eso es así de sencillo.

¿Qué cree que le suma y que le resta Podemos a Pedro Sánchez cara a las elecciones generales?

Esa es una pregunta difícil, porque ahora mismo no sabría ni definir cuál es el espacio de Podemos, y en Asturias no quiero ni hablar de ello. Creo que la izquierda a la izquierda del PSOE se está reconfigurando y hay que esperar un poco el resultado final de esa reconfiguración. ¿Qué puede sumar? Pues evidentemente puede haber una movilización de electores que de otra manera se puedan abstener. Yo soy de los que creen que a la izquierda hay un electorado que nunca va a votar PSOE. Otros sí, pero hay una parte de un electorado que nunca va a votar PSOE. Y el riesgo que se corre si no hay espacio electoral para ellos o no hay oferta electoral en la que se sientan cómodos, es que por su ausencia o por su falta de participación, al final haya gobiernos de la derecha.

¿Cómo está siendo el papel de Podemos en el Ejecutivo de coalición?

Evidentemente, Podemos no está sabiendo gestionar correctamente lo que es un Gobierno de coalición. Se pueden tomar decisiones o debates políticos sin necesidad de dar una imagen de desunión del Gobierno. Yo no veo a los ministros socialistas aporreando a los ministros de Podemos o una decisión de Podemos, sólo cuando intentan convencerlos de que hay que rectificar, como en la ley del 'sí es sí'. Podemos intenta mantener la diferencia casi forzándola. Y en mi opinión ahí se equivocan, porque lo que más quiere la gente de la calle no es saber que en el Gobierno hay diferencias, lo que quieren es que el Gobierno de España les resuelva los problemas.

¿Qué piensa desde Asturias cuando oye a dirigentes como Ayuso recetar bajadas de impuestos generalizadas mientras se pide financiación al Gobierno central?

Yo ya opté por el camino de no polemizar con la señora Ayuso, porque me he dado cuenta de que ella es feliz en la crispación permanente, en la polarización. Yo creo que cada uno tiene su perfil. El mío no es ese, no es estar pegándome con nadie que piensa de forma diferente. A mí lo que me parece es que perdemos de vista una cuestión que es que Madrid tiene un efecto de atracción, que lo define muy bien el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cuando dice que es una especie de agujero negro que lo absorbe todo. Y es verdad, nosotros no podemos competir con eso más que con una armonización fiscal de impuestos, que yo creo que es la solución de mínimos que tiene que adoptar el Gobierno de España.

Nosotros no podemos competir con Madrid más que con una armonización fiscal de impuestos, que yo creo que es la solución de mínimos que tiene que adoptar el Gobierno de España

En determinados tributos dicen que somos un infierno fiscal, y no, es al revés, ellos son un paraíso fiscal de ricos. Dicen que en Asturias se paga el impuesto de patrimonio, impuesto de patrimonio que paga la gente que tiene un millón de euros y que les supone pagar 298 euros por un millón, ¿alguien me puede decir de verdad que eso, desde el punto de vista fiscal, es injusto?

Nosotros estamos de acuerdo en que en este momento de dificultad hay que ayudar a las familias de clases medias y a las clases trabajadoras, que aunque haya gente que lo olvide, existen las clases trabajadoras. Por eso creamos deducciones específicas, medidas que redistribuyen entre rentas más bajas.

¿Cómo valora los nombramientos de los nuevos ministros de Sanidad y de Industria y Turismo?

Conozco a los dos y la verdad es que tengo buena relación con ellos. Son gente muy de partido de toda la vida, tienen una buena trayectoria. En el caso del nuevo ministro de Industria [Hectór Gómez] trabajó además directamente en todo lo relacionado con el turismo, y en el caso de mi compatriota gallego [José Manuel Miñones], ya lo conocía como delegado del Gobierno en Galicia y fue alcalde. Y yo valoro mucho el municipalismo. No puedo decir más que cosas buenas. Espero que los dos mantengan el mismo tono de cordialidad que mantuvimos con sus predecesoras, porque tengo que decir que tanto con Carolina como, especialmente con Reyes, la relación ha sido maravillosa, hasta el punto de que el secretario general de Industria y el Comisionado del PERTE de la Descarbonización son asturianos.

Estos meses hemos vuelto a ver manifestaciones en las calles asturianas que piden mejoras en la Sanidad. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Cómo se puede mejorar la Sanidad?

En Asturias hemos llegado a dos acuerdos importantísimos con los sindicatos para la redistribución de las guardias y para incrementos salariales, porque es verdad que estábamos en la tabla baja. Nos habíamos quedado un poco desfasados y hemos hecho un esfuerzo importante, económico, para igualarnos o ponernos entre los mejores. También para ser más atractivos. Ha sido un acuerdo que firmaron cinco de seis sindicatos médicos. Pero es verdad que, al margen de los sindicatos médicos, hay una movilización de malestar de auxiliares, celadores o personal administrativo.

Hay que escuchar a esta gente porque, si dicen que no es un problema económico, hay que saber dónde está la raíz del problema y si es un problema de organización del trabajo, pues habrá que afrontarlo

En Asturias, frente a lo que pasa en otras comunidades, que se insulta a quien se manifiesta, las instrucciones que yo he dado al conjunto del Gobierno y específicamente a la Consejería de Salud, es que hay que escuchar a esta gente. Porque si dicen que no es un problema económico, hay que saber dónde está la raíz del problema y si es un problema de organización del trabajo, pues habrá que afrontarlo.

¿Qué futuro político ve para Adriana Lastra? ¿Será la número uno del PSOE por Asturias para las generales?

Eso seguro. Es algo que vamos a proponer directamente desde la Comisión Ejecutiva autonómica porque es, sin duda, la mejor candidata que tenemos. Adriana ha tenido un cambio vital que tiene mucho que ver con las decisiones que ha ido tomando estos meses, no sólo la primera, sino otras. Y desde luego, mi propósito, así se lo dije a ella y está hablado con el presidente, es que siga siendo nuestra número uno para las generales. Queremos tener la interlocución que significa tener a Adriana, necesitamos una voz fuerte de Asturias en el Congreso y esa voz es Adriana.

Arcelor Mittal ha planteado un ERTE para todos los trabajadores en Asturias. ¿Le preocupa la situación de esta compañía? ¿Corren riesgo los planes de transformación de las plantas para fabricar acero verde?

No tienen por qué correr riesgo. Este alto horno nos preocupa, claro, el incendio y el hecho de que haya tenido que irse a una regulación de empleo que nosotros entendemos que tiene que ser negociada con los sindicatos. Pero aquí hay dos cuestiones diferentes: que la empresa tiene que anunciar la necesidad de volver a hacer las obras de actualización en ese horno para que aguante hasta el año 2026, que es hasta cuando estaba fechada su supervivencia; y que mientras, se están canalizando las ayudas públicas de 450 millones de euros que van a abrir toda una vía de inversión en materia de descarbonización y que se tiene que hacer realidad. El Consejo de Ministros ya ha aprobado el decreto, a partir de ahí es la empresa la que tiene que anunciar cuándo ejecuta las obras. Yo tengo siempre por costumbre no decir nada de lo que me dicen las empresas, sino que sean ellos los que lo anuncien.

Con lo cual el futuro de la compañía en Asturias está asentado.

Yo, desde luego, creo que sí. Y vamos, esa es la confianza que tenemos después de las reuniones. Para mí era muy importante. Cuando llegué al Gobierno me encontré con la sorpresa de que Mariano Rajoy no había recibido ni una sola vez a los Mittal y no entendía el porqué. Le pedí expresamente al presidente entablar comunicación con ellos. La primera vez fue en Davos y a partir de ahí van siete reuniones y una visita del presidente del Gobierno y de la familia Mittal para anunciar esta importantísima inversión aquí a Asturias.

Sobre la variante de Pajares, ¿le han dado nueva fecha de apertura o el Ministerio ya aprendió la lección?

Creo que no nos la han dado todavía porque no la tienen. Habían dicho que sería a finales de marzo o el mes de abril. Y yo ahora tengo mis dudas, porque en abril no van a poder decirla por cuestiones de legalidad electoral. Pero en todo caso, yo creo que la planificación lógica, por lo que estamos viendo, es que se abra en los últimos meses, en otoño, pero no sabría decir ni yo mismo la fecha. La obra física está finalizada, ya ha pasado de ser tramo en obra a ser tramo en explotación, lo que pasa es que todavía no tiene autorización de uso comercial. Sin duda, el anuncio de una fecha fue un error. Para mí, como candidato electoral, pues evidentemente fue terrible, fue un mal golpe, hay que reconocerlo. Pero por encima de todo, soy el presidente del Principado, y a mí me preocupa más como presidente que cuando abra sea con todas las condiciones de seguridad, no que se abriera por razones electoralistas y luego tuviéramos un problema.

Últimamente se le ve continuamente en reuniones multilaterales en la defensa del eje del Noroeste y también en la iniciativa del Lehendakari del marco Atlántico. ¿Asturias necesita de sus comunidades vecinas para poder seguir adelante? ¿Son estos frentes la salvación de intereses comunes pese a que haya diferencias?

¿Ustedes veían La Bola de Cristal? Yo sí y me quedó grabada una frase: “solo no puedes, con amigos sí”. En materia de política autonómica somos una comunidad de menos de un millón de habitantes, en un marco multipolar cada vez más complejo, en un Estado cuasi federal, que, en mi opinión, tiene que avanzar hacia una federalización real del Estado. Bueno, pues nosotros necesitamos establecer alianzas con comunidades que, independientemente del partido que las presida, puedan identificarse con nosotros. Hace años el eje de desigualdad en el país era centro-periferia, luego pasamos al eje Norte-Sur, pero es que el eje de desigualdad en España ahora es Este-Oeste. Entonces nosotros necesitamos aliarnos con todos aquellos que tienen una posición similar a la nuestra, en materia demográfica, en materia de infraestructuras, en materia turística. Es una de las cuestiones que más hemos trabajado en esta legislatura.

Si tiene mayoría, ¿volverá a intentar la reforma estatutaria después de las elecciones?

Por supuesto.

Si hay mayoría de izquierdas, ¿aprobará la cooficialidad del asturiano ligada a esa reforma estatutaria?

Sí, por supuesto, también. De la llingua asturiana y de la fala. Yo creo que los compromisos en la vida hay que cumplirlos. Esta legislatura había 26 votos, se necesitan 27, y el disputado voto, y ahí lo dejo, no llegó. No lo hubo y, por tanto, no pudo haber acuerdo. Es una situación difícil de alcanzar, y es difícil, sobre todo, porque llama la atención la postura del PP, que alaba y dice que su mejor referente es el Gobierno de Galicia. Pues oiga, yo he hablado con los presidentes gallegos, tanto el anterior como el actual, con Feijoo y con Rueda, y los veo con el tema lingüístico plenamente satisfechos. No veo que les suponga ningún problema.

El PP de Galicia, con Fraga, hizo una evolución sobre la lengua que otros no han hecho.

Pues, fíjese, igual aquí lo que necesitaba el PP de Asturias es que venga un Fraga, alguien que actualice el discurso sobre ese asunto porque es tremendo. Es decir, “protección sí, pero no”. Y lo cierto es que lo que sabemos es que las lenguas minoritarias sin oficialidad, desaparecen, mueren. Esa es la realidad.

En las próximas elecciones va a tener usted enfrente a cinco partidos de derechas.

¿Tantos? Bueno, al final yo creo que la política también hay que verla como pluralidad. La gente tiene derecho a esa opción de la pluralidad en la derecha. Yo creo que al final obedece o tiene mucho que ver con la incapacidad de la derecha de articularse como alternativa a lo largo de la historia democrática asturiana. Asturias lo pasó muy mal en la autonomía, todas las reconversiones económicas que ha habido en España, todas, las ha habido en Asturias. Todas. Maldita reconversión. Bueno, pues yo lo que digo es que en Asturias ahora, por primera vez, tenemos que creer en nosotros mismos, en nuestra identidad y decir que a partir de aquí empezamos a crecer.

¿Hasta qué punto son importantes para ese nuevo proceso los fondos europeos?

Tienen una parte muy importante, sin duda. Por eso el PERTE de descarbonización nació aquí, en este despacho. Eso se lo pedí a Nadia Calviño, analizando la situación que teníamos, la situación de las empresas que necesitaban fondos para descarbonización. Pero volvamos al PP. Yo creo que la derecha, en su conjunto, tiene un problema, si tu candidato te lo imponen desde un despacho de Madrid, tu candidato ya no nace con legitimidad democrática. A la derecha le falta pasar la etapa de Cascos, siempre está su sombra. En todos los líos de la derecha asturiana siempre aparece una persona, una calle, una ciudad: Cascos, Génova y Madrid. Ha vuelto a pasar ahora.

A la derecha le falta pasar la etapa de Cascos, siempre está su sombra. En todos los líos de la derecha asturiana siempre aparece una persona, una calle, una ciudad: Cascos, Génova y Madrid. Ha vuelto a pasar ahora

Entonces cuando digo pasar página de Cascos, hombre, quien lo ha tenido claro es Foro Asturias. Yo con Foro Asturias discrepo total y absolutamente de sus posiciones, pero reconozco que tienen autonomía.

¿Y va a sobrevivir el partido al padre fundador?

Las encuestas dicen que sí. No me gusta mucho posicionarme sobre las encuestas, aunque todas nos son favorables, pero refiriéndome a las publicadas, en todas ellas, Foro sobrevive y quizá sobreviva, porque a lo mejor hay un votante del centroderecha asturiano que lo que no quiere es esa dependencia excesiva que supone ser una sucursal de Madrid. Me da la sensación.

¿En qué se ha notado en Asturias el nuevo PP de Feijóo? ¿Se ha notado en algo?

Sinceramente, yo no lo noté en nada, porque lo único que hicieron fue quitar a la portavoz, a cuatro plenos de finalizar la legislatura. Pero el tono ha sido similar. Aquí yo creo que el PP falló, sobre todo en los peores momentos de la pandemia, en no apoyar los presupuestos del Principado. Yo si hubiera estado en la oposición, si a mí me hubiera tocado estar en la oposición en una pandemia, no tengo ninguna duda de que hubiera votado los presupuestos de esa pandemia. Y hombre, el nuevo candidato [Diego Canga] al que yo que le expreso mi profundo respeto, aunque apenas lo conozco, se ha estrenado casi insultándome.

Asturias ha sido un referente del turismo sostenible, pero con los últimos años de calor, ¿hay riesgo de masificación también aquí?

Estamos trabajando para que no sea así. De hecho, la llegada del AVE si se produce, pongamos, a finales de verano o en otoño, lo que nos va a permitir, precisamente, es desestacionalizar el turismo. Y creo que eso es muy importante. No, no vamos a apostar jamás por un turismo que no sea sostenible, porque es una de las claves de nuestro turismo, lo que lo hace especial es precisamente eso, que no sea un turismo de masas. El año pasado fueron casi dos millones y medio de turistas y se aceptó bastante bien, y además lo que animamos es a redistribuir, porque hay muchas actividades. El otro día conocí en una empresa tecnológica, ligada a Arcelor, a un ingeniero italiano al que le encantaba surfear y que le encantaba la montaña y decía que no conocía tierra como Asturias, en la que en un mismo día podías estar surfeando primero y luego en la montaña o a la inversa. Y es verdad, somos el territorio con la costa mejor conservada de Europa. Tenemos muchísimo potencial y un turismo distinto. Atraer gente sí, pero sabiendo que queremos seguir prestando servicios de calidad y que el entorno siga siendo esa Asturias paraíso natural que todos conocemos.