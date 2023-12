Allande se rebela contra el aislamiento y busca evitar el cierre de la única librería que resiste en el municipio

Fernando Rodríguez, natural del pueblo allandés de Peñasaita, comenzó a trabajar a los 14 años para ayudar en la economía familiar y facilitar que sus dos hermanas pudieran estudiar. Se dedicó a la hostelería, primero como camarero y más tarde como empresario. Las largas jornadas en el restaurante-discoteca de su propiedad le convencieron de la necesidad de dar un giro a su vida y en ese cambio vital tuvo mucho que ver su pasión por los libros.

Desde hace 24 años, Fernando y su mujer Carmen Mon Uviaño regentan la única librería del concejo, ubicada en pleno centro de Pola de Allande/La Puela, capital del municipio más interior de la Comarca Vaqueira, situado a hora y media en coche de Oviedo, a donde se llega tras recorrer 95 kilómetros por una carretera comarcal. El matrimonio buscó varias opciones para llamar a su negocio y finalmente hizo un guiño a la capital allandesa eligiendo el nombre de su patrono, San Andrés.

En todos estos años, ni él, ni su mujer han podido disfrutar de unas vacaciones o al menos de una escapada de fin de semana de desconexión, por lo que, ya cumplidos los 65 años, Fernando ha decidido fijar el próximo 24 de diciembre, día de Nochebuena, como fecha para una jubilación que venía retrasando. La razón: no encontraba candidatos idóneos para seguir manteniendo viva su librería-quiosco-juguetería-gestoría de tramitación de múltiples gestiones y oficina de turismo oficiosa.

La suya no es una librería al uso. Por este negocio multifuncional pasan a diario los alumnos del colegio en busca de material escolar, niños y niñas para comprar sus chuches, clientes en busca de juguetes, regalos o las últimas novedades literarias que exhiben sus estanterías, además de los lectores habituales del periódico “en papel” -como siguen llamando popularmente a las ediciones impresas- y los habituales de las revistas de todo tipo: desde el corazón a las más especializadas.

También gestionan los trámites para las personas mayores que no están acostumbradas a internet con el envío de correos electrónicos, fotocopiando o escaneando documentación, también se puede fichar la tarjeta del desempleo y se ofrece información a los peregrinos sobre el Camino de Santiago y las principales atracciones de la comarca.

Dos ofertas encajan con el perfil buscado

Más de cien personas se han interesado en el negocio desde que Fernando anunció su intención de retirarse hace apenas un mes y medio, pero no llegó a cuajar ninguna oferta en firme.

Sin embargo, la semana pasada todo cambió y, a escasas fechas de la Nochebuena, a Fernando le llegó anticipado el regalo de Reyes: dos candidaturas le han parecido ajustadas al perfil que busca. Si las gestiones que está realizando fructifican, el próximo 24 de diciembre, día de Nochebuena, podrá marchar tranquilo de que los allandeses no se quedarán sin un servicio que considera “esencial e imprescindible”.

Según ha relatado a elDiario.es Asturias una de las ofertas es de un matrimonio que tiene un hijo pequeño que no reside en Asturias, pero tiene raíces familiares en el concejo de Allande y la otra es de una mujer neoyorquina que lleva dos décadas viviendo en la comarca. Estas son las dos opciones más viables que baraja actualmente ya que el principal problema que echaba para atrás a muchos aspirantes era la falta de vivienda en alquiler en el concejo.

“En el concejo hay muchas casas que se venden para rehabilitarlas, pero yo creo que aún no estaban disponibles para vivir en ellas. Actualmente hay una casa de pueblo en alquiler que estuvo alquilada hasta hace una semana y un piso que estaban rehabilitando que también está libre y por lo menos ya hay dos viviendas donde escoger”, afirma aliviado.

“Mientras pueda vivir en Pola, aquí me quedo”

Fernando asegura que ha tenido muchas oportunidades de residir fuera de la comarca, tanto en Asturias como en el extranjero, pero su opción siempre fue quedarse en Allande.

Pola de Allande ya no es lo que era. Ahora está muy apagada. Somos alrededor de 1.500 habitantes, aunque muchas personas se censan en Allande pero luego viven en Oviedo

“Mientras pueda vivir en Pola de Allande, aquí me quedo y me quedaré hasta que me entierren”, afirma sin pensárselo dos veces. No obstante, considera lógico que la población joven deje atrás el pueblo en busca de nuevas oportunidades laborales ya que, admite, son una generación generalmente con una gran formación. “Pola de Allande ya no es lo que era. Ahora está muy apagada. Somos alrededor de 1.500 habitantes, aunque muchas personas se censan en Allande pero luego viven en Oviedo”, lamenta.

Los jóvenes suelen abandonar pronto el pueblo, una circunstancia que atribuye a la falta de industria. La mayoría de la población se dedica al sector servicios o trabaja en alguna de las cooperativas forestales o en la construcción, pero suelen ser, por lo general, empresas familiares.

Las recomendaciones literarias

Para este librero, fomentar la lectura entre sus vecinos era casi tan importante como venderles un libro. Dice que habitualmente trataba de convencer a los clientes que iban con la idea de comprar un juguete para regalar a un niño de la importancia de que les incentivaran a leer un libro.

“Cuando vienen a buscar un regalo para un crío y me preguntan si tengo un coche radiocontrol o una figura de Lego o Playmobil siempre les digo que por qué no se llevan un libro. Por lo general, suelen contestarme que ya tienen los libros que les mandan leer en la escuela y que les prestará más que les regalen un coche. Yo les respondo -continúa- que se lleven un coche y un libro, aunque sea barato, porque a lo mejor un día cogen el libro, les gusta y lo leen. Y después de eso, pues a lo mejor compran otro”, expone.

Él particularmente reconoce que los libros que nunca fallan son los de cocina de María Luisa para las mujeres, mientras que para hombres que no están habituados a leer les aconseja novela de intriga. Entre sus clientes cuenta con grandes lectores de novela histórica. Para los niños, recomienda las colecciones del ratón Gerónimo Stilton y Tea Stilton. Y los futbolísimos son otra opción que dice que nunca falla.

De pueblo mágico a protagonista del 'Volando voy' de Calleja

Fernando también es muy conocido en Allande por asesorar a los peregrinos que recorren la ruta jacobea y a muchos turistas que se acercan a preguntarle qué se puede visitar en el concejo cuando está cerrada la oficina de turismo. Y él asegura que está encantado de explicarles todos los atractivos que tiene su comarca.

Entre sus recomendaciones nunca faltan las visitas a la iglesia de Santa María de Celón, de estilo románico de principios del siglo XIII, y el Palacio de Cienfuegos de Peñalba, situado sobre una colina próxima a Pola de Allande, que fue edificado sobre un antiguo castro.

Allande ha sido incluido en la Red de Pueblos Mágicos de España, un reconocimiento que coloca al concejo en el mapa turístico y promueve la diversificación de su economía local, generando oportunidades para sus comerciantes, hosteleros y artesanos

El pasado mes de septiembre, Allande fue incluido en la Red de Pueblos Mágicos de España, un reconocimiento que coloca al concejo en el mapa turístico y promueve la diversificación de su economía local, generando oportunidades para sus comerciantes, hosteleros y artesanos. Apenas un mes después, se convirtió en protagonista del programa de televisión “Volando voy” de Jesús Calleja, otra oportunidad de conocer la oferta de este municipio del occidente asturiano.

Fernando se declara un enamorado de su comarca. “Este es uno de los pueblos mágicos de España y por aquí pasa el Camino de Santiago, aunque en realidad hay dos caminos: el que pasa por Pola de Allande y el que pasa por arriba, por la montaña”, describe.

Otra de las iniciativas que han llenado de orgullo a este librero allandés es la promoción que ha tenido en toda España su deseo de buscar un relevo para su negocio y donde, asegura, ha tenido un gran empuje gracias al artista asturiano Rodrigo Cuevas, al que no conoce personalmente.

Un tuit que el Premio Nacional de Músicas Actuales ha publicado en la red social X (antigua Twitter) propició una avalancha de peticiones de información llegadas desde todo el país, al haber alcanzado las 170.000 visualizaciones. Este es el tuit de Rodrigo Cuevas.

Se busca llibreru na Pola d’Allande.

Negociu que funciona y va echar el piesllu por xubilación.

🙏🏻🙏🏻🙏🏻 https://t.co/MmLqdWs725 — Rodrigo Cuevas (@RodrigoCuevasG) 23 de octubre de 2023

Mariví López, alcaldesa: “Si cierra, el pueblo se queda huérfano”

La alcaldesa Marivi López, del Partido Popular (PP), se ha sumado a la campaña para lograr que la única librería del concejo siga abierta. Considera que es un servicio “imprescindible para el pueblo y para todo el concejo. Si cierra, el pueblo se queda huérfano, aunque confío en que finalmente todo se solucione”.

En caso de que no hubiera ese relevo y hubiera que cerrar, los vecinos tendrían que desplazarse hasta la localidad de Cangas del Narcea, situada a 20 kilómetros de distancia, una opción que la alcaldesa ve complicada, especialmente para la población de más edad. Además, resalta que sería un gran inconveniente también para el alumnado del centro escolar que se vería abocado a desplazarse a tanta distancia por unos simples bolígrafos, libretas o cualquier tipo de material.

La escasez de viviendas de alquiler es un problema añadido a la falta de relevo, pero la alcaldesa confía en que finalmente este problema pueda subsanarse con las dos ofertas que hay disponibles actualmente.

Uno de los principales problemas es la falta de viviendas de alquiler. Las que hay se llenan de septiembre a junio con el profesorado, sobre todo porque muchos de los profesores son de fuera de la comarca

“Las viviendas de alquiler se llenan de septiembre a junio con el profesorado, sobre todo, porque muchos de los profesores son de fuera. Hay profesores que residen en Oviedo y Avilés y viajan a diario hasta Pola, pero son los menos ya que muchos profesores pernoctan en Allande. En verano está el tema vacacional, por lo que también se llena y hay menos oferta”, corrobora.

No obstante, Mariví López confirma que, en un momento dado, si el único freno para cerrar un acuerdo fuera el tema de la vivienda el ayuntamiento estaría dispuesto a colaborar de forma momentánea a través de una vivienda municipal hasta que este problema se solucionara.

Una atención cercana y familiar

Felisa Blanco es una clienta “de toda la vida”, como se define ella misma. Acude a la librería para adquirir todo tipo de material de papelería. En esta ocasión ha ido a comprar unas pilas. Recuerda que cuando sus sobrinos eran más pequeños también encontraba siempre el juguete perfecto para regalarles.

“Si necesito rotuladores, sobres o pilas siempre vengo aquí”, explica. Está tan acostumbrada a que detrás del mostrador estén Fernando o su mujer Carmen que no quiere pensar qué podría pasar si no encuentran un comprador para hacerse cargo del negocio. “Queremos que lo cojan y que no se cierre nunca porque sería una pérdida y una tristeza muy grande”, reconoce.

José Manuel Álvarez pide el asesoramiento de Fernando para comprar un libro para una compañera de trabajo y el propietario no pregunta ni sus gustos porque ya les conoce. Directamente va a la estantería y elige “La biblioteca de las lectoras valientes”. Y el cliente, sin mirar siquiera su temática, lo compra.

“Seguro que a mi compañera le gusta porque Fernando siempre acierta. Aquí tienes de todo y siempre a mano. Sería una pena si cierra”, comenta José Manuel, que lleva comprando en la librería desde su apertura, hace 24 años.

Tania Rodríguez es la bibliotecaria y ha acudido a comprar acompañada de su hija Vera, de cuatro años. A ella particularmente le gusta que siempre encuentra en la librería San Andrés todo lo que va buscando, desde libros a material escolar, chuches para la niña o regalos. “Cuando venimos a comprar a la librería además de asesorarnos la atención siempre es cercana y familiar”, destaca.