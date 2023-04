El exlíder de Ciudadanos en Asturias, Nacho Cuesta, se pasa al PP e irá tercero en la candidatura para Oviedo

El actual teniente alcalde de Oviedo, Nacho Cuesta, hasta ahora en las filas de Ciudadanos, abandona la formación naranja y se pasa al Partido Popular. Era una noticia esperada desde hace meses, desde que Cuesta decidió no presentarse a la reelección como coordinador del partido de Arrimadas en Asturias. Ocupará el tercer puesto en la lista del PP al Ayuntamiento de Oviedo donde ha gobernado en coalición con la formación de Alfredo Canteli los últimos cuatro años.

Esta es la segunda vez que Nacho Cuesta cambia de partido. Después de haber pasado del PSOE a Ciudadanos ahora da el paso al PP. Según Cuesta, esto no supone haber cambiado ideológicamente porque, ha afirmado, siempre ha estado en el mismo lugar “en una posición de centro, moderada y sensata”.

“La relación con el PSOE que tuve en el pasado no se parece para nada a la actual y me uní a Ciudadanos cuando me llamaron en por compartir su filosofía, pero hoy me siento comodísimo con la que plantea como proyecto político el PP”, ha subrayado el exlíder del Ciudadanos.

Según el teniente alcalde la dirección nacional de la formación naranja ha entendido su decisión porque “no es una situación particular de aquí y se ha producido en otros territorios” al ver cómo un “proyecto político que generó tanta ilusión se ha desvanecido por una concurrencia de factores externos y errores propios”.

Cuesta ha agradecido el apoyo que tuvo de Ciudadanos hace cuatro años, pero se ha mostrado convencido de que esta formación política “ya no tiene más recorrido” y que sus ideas y el espacio político que ocupó “sigue muy vivo y encaja en la actualidad a la perfección con el proyecto político del PP”

En su opinión, “el sueño que tuvo en su día Albert Ribera es el que tiene ahora Alberto Núñez Feijóo” y, con su paso al PP, contribuirá a que continúen los próximos cuatro años las políticas de “moderación, sensatez y sentido común” llevadas a cabo hasta ahora en Oviedo.

Cuesta ha agradecido además “pública y efusivamente” a Canteli su “confianza, generosidad, tesón y valentía por mantener contra viento y marea esta coalición de gobierno durante estos años y por su voluntad férrea para que continúe en el futuro”.