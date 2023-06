Las elecciones más reñidas para decidir el futuro del Colegio de Abogados de Oviedo, en manos de 4.200 colegiados

Los 4.200 colegiados, ejercientes y no ejercientes, del Ilustre Colegio de Abogados (ICA) de Oviedo están llamados este jueves a las urnas para renovar sus órganos de gobierno para los próximos cuatro años. Cuatro candidatos se disputarán su voto: el actual decano, Luis Carlos Albo, Antonio González-Busto, Javier Calzadilla y Carlos Cima.

Luis Carlos Albo se presenta a la reelección bajo el lema 'Responsabilidad', Antonio González-Busto propone una 'Abogacía con transparencia, compromiso y ética', Javier Calzadilla se postula con el eslogan: 'Es tu turno: el Colegio que queremos' y Carlos Cima encabeza la candidatura: 'Tu Colegio, nuestro Colegio'.

Los colegiados podrán emitir su voto en Oviedo, donde se constituirán tres mesas, así como en Avilés, Mieres, Langreo, Llanes, Cangas del Narcea y Luarca, entre las 11 de la mañana y las siete de la tarde. Antes de la apertura de las mesas electorales se celebrará una Junta General Ordinaria, a las nueve y media en primera convocatoria y a las diez en segunda convocatoria, en el salón de actos de la sede colegial.

Las elecciones llegan además en un momento de gran convulsión en la profesión, con un Colegio muy dividido tras la suspensión de una polémica asamblea donde se iba a debatir su posible cambio de denominación de Colegio de Abogados de Oviedo a Colegio de la Abogacía, la escasa remuneración del turno de oficio, los problemas de la Mutualidad y los perjuicios que les ocasiona la huelga del sector de Justicia, entre otros temas.

Los comicios se celebran además 24 horas después de que los profesionales del Colegio de Abogados, junto con los del Colegio de Procuradores, protagonizaran una concentración ante las distintas sedes judiciales.

Las propuestas de la candidatura de Luis Carlos Albo

El decano en funciones, Luis Carlos Albo, lleva 46 años de ejercicio en la profesión. Se presenta a la reelección por dos razones: “la primera, por coherencia con la obra realizada en los últimos cuatro años y la segunda -asegura- por considerar que el Colegio no puede quedar en manos de las personas equivocadas”.

Quiere desarrollar los proyectos iniciados e introducir los cambios que exige la realidad social, con importantes reformas legislativas en ciernes, un cúmulo de huelgas en un servicio de Justicia paralizado desde hace meses y un Pacto de Estado que permita crear un servicio público, efectivo y de calidad durante la próxima legislatura.

En materia de turno de oficio se propone seguir los compromisos alcanzados con la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, prorrogando el funcionamiento de la delegación de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, el abono de la disponibilidad sin exigir asistencia y el de las designaciones para la defensa de personas jurídicas y la creación de un turno de servicio penitenciario, entre otros.

Apuesta por mantener la calidad de la formación continua y avanzar hacia la excelencia en la formación especializada; en Deontología propone continuar con la celebración anual de las jornadas, “únicas en España” resalta, emitir circulares y fomentar la mediación entre compañeros.

Asimismo, quiere cumplir el protocolo aprobado por la Junta de Gobierno en materia de conciliación e igualdad, siguiendo con la trayectoria que ha logrado el Premio Alicia Salcedo hasta alcanzar la excelencia.

Su candidatura se posiciona a favor de potenciar la Comisión de Relaciones con la Administración y la Justica (CRAJ) y desarrollar el amparo colegial, con la creación de la figura del Defensor del Colegiado, contemplada en el Proyecto de estatutos particulares.

Luis Carlos Albo afirma que se trata de una corporación que no sólo cumple los estándares de transparencia que le son propios sino que además desde hace años su actividad está controlada por una auditoría externa, “sin ninguna reserva respecto de la gestión y actuación”.

En la candidatura cuenta con cuatro miembros que ocuparon puestos claves en la Junta de Gobierno, así como con el único integrante de la junta directiva de la Agrupación de Abogados Jóvenes que se postula a puestos de la Junta de Gobierno.

Otros siete profesionales dominan materias como turno de oficio, nuevas tecnologías, extranjería, relaciones con los tribunales, entre otros, a los que se unen las propias del Decanato, vicepresidente de la Comisión de Igualdad y vocal de la Comisión de Recursos y Deontología del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

Luis Carlos Albo sostiene que los colegiados se sienten más identificados con su Colegio y pone como ejemplo el uso que hacen de sus servicios y su participación en las distintas actividades que programa.

Mi lema es 'Responsabilidad'. Los hechos y metas alcanzadas estos cuatro años respaldan mi capacidad para seguir dirigiendo los órganos colegiales con el auxilio, compromiso y buen hacer de la Junta de Gobierno y una excelente plantilla de personal Luis Carlos Albo — Opta a la reelección como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo.

El decano en funciones defiende mejoras en el turno de oficio, donde admite que las retribuciones son escasas y no remuneran todo el trabajo realizado, pese a la altísima calidad del servicio prestado. A los jóvenes que se inician en la profesión se les reduce la cuota un 50% los cinco primeros años y un 25% los cinco siguientes.

Unas ventajas que suma al servicio gratuito de la biblioteca en el propio despacho, la función de orientación y guía que reciben del Comité de Asesoramiento Interno Colegial, bonificando los cursos de formación e intentando revitalizar una Agrupación de Abogados Jóvenes que, reconoce, “actualmente languidece, a pesar de haber incrementado su presupuesto”.

Luis Carlos Albo lidera la candidatura de la que forman parte los abogados María Luisa Nevado, Pablo Díaz Carrera, Luis Llanes Garrido, Sonia de la Paz Fernández, Javier Núñez Seoane, María Luisa Fernández, Ana María Casado, Luis González, María Victoria González, María Agustina García, María Luisa Duque y Fernando Arancón.

El decano en funciones mantiene que los hechos y las metas alcanzadas durante estos cuatro años respaldan su capacidad para seguir dirigiendo los órganos colegiales y que han sido posibles gracias al auxilio, el compromiso y el buen hacer del resto de la Junta de Gobierno y el concurso de una excelente plantilla de personal.

Opina que la reelección le permitiría trabajar sin solución de continuidad frente a los demás candidatos que, a su juicio, “tardarían meses sólo para conocer el funcionamiento de la corporación. Alguno de los candidatos enarbola la bandera de haber estado siempre al margen de la abogacía institucional como una fortaleza, cuando, para ejercer cargos de responsabilidad como gestionar un colectivo de más de 4.000 colegiados, es muy negativo si no hay nadie en el equipo con una cierta experiencia”, responde.

El cambio que propone la candidatura de Antonio González-Busto

Bajo el lema 'Transparencia, compromiso y ética' se presenta la candidatura que encabeza el abogado Antonio González-Busto, profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo. Es su carta de presentación y toda una declaración de intenciones. Ha decidido presentarse “movido por el sentir generalizado de los abogados que exigen un cambio profundo en el Colegio de Abogados de Oviedo”, expone.

Él es la alternativa al decano en funciones con un cambio que, en caso de resultar elegido, haría “con rigor, sin estridencias y sin extravagancias”, especifica. Tiene claro que si su candidatura sale vencedora en las urnas lo primero que hará será darse de baja en la lista de Administradores Concursales. Una decisión que, dice, “sabrán entender los colegiados”. La siguiente medida será encargar una revisión de los ingresos y gastos de los últimos años.

“Desde la independencia absoluta tomaré las decisiones que sean mejores para los colegiados, sin restricciones de ninguna clase y convirtiendo el Colegio en una institución más reivindicativa y menos complaciente”, añade.

Menos complaciente con la Administración y singularmente con la de Justicia. Cree que estos últimos años, en los que ha habido problemas muy serios para el ejercicio normal de la Abogacía, desde el Colegio “no se ha actuado con la claridad y rapidez que esperábamos”, ratifica.

Su candidatura está integrada por los abogados Pedro Paulino Sánchez, Francisco Pérez Platas, María Josefa García, Enrique Valdés Escalona, Miguel Valdés-Hevia, Sonia Arévalo, Luis Pérez Fernández, Carlos García Barcala, Beatriz Fernández-Pello, Silvia Martínez, Rebeca Robles y Ana Belén Rodríguez.

Es el candidato que más pronto comenzó la campaña para postularse al decanato y desde hace varios meses llevaba gestando la composición de su equipo, según han reconocido a elDiario.es fuentes próximas a los otros candidatos. Su candidatura es especialmente sensible con los abogados ‘de trinchera’ y los colegiados que desarrollan su actividad en localidades alejadas de Oviedo. De hecho, señala que él es el único de los cuatro candidatos que se ha recorrido Asturias visitando todas las delegaciones colegiales y escuchando a los compañeros.

“Nuestro compromiso garantiza la atención de las necesidades de quienes ejercen la Abogacía en localidades alejadas de Oviedo y su integración efectiva en las distintas comisiones colegiales, así como la dotación a las delegaciones de medios renovados y la facilitación de la participación de todos en las actividades formativas forman también parte de nuestro compromiso”, argumenta.

Mi lema es 'Transparencia, compromiso y ética'. Me presento movido por el sentir generalizado de los abogados que exigen un cambio profundo en el Colegio. Si salgo elegido el cambio se hará con rigor, sin estridencias y sin extravagancias Antonio González-Busto — Candidato a decano del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo

A su juicio, el resto de los candidatos se han limitado a formular propuestas genéricas de mejora y reconoce que “lo noticioso sería que propusiesen empeorar la situación actual”.

Antonio González-Busto resalta que él ha sido el único de los candidatos que ha concretado su propuesta sobre distintos aspectos como, por ejemplo, el remunerar la disponibilidad en las guardias, retribuir todos los asuntos que se turnen (aunque al justiciable se le deniegue la justicia gratuita), aligerar el trabajo puramente administrativo de los Abogados del turno, escuchar a todos los compañeros del turno dentro de los tres primeros meses del mandato de la nueva Junta y crear un turno de “segunda oportunidad”. Cree que es el único candidato “con las ideas claras y con la capacidad de explicarlas con claridad”.

Es partidario de ofrecer calidad antes que cantidad y, por tanto, destaca la importancia de la formación como un servicio que el Colegio debe prestar a sus integrantes, orientada siempre a sus necesidades reales y con un coste razonable.

“La formación que deban cursar los abogados del turno debe tender a la gratuidad y los compañeros jóvenes verán bonificada la formación al 100% durante los tres primeros años de colegiación y al 50% el cuarto y el quinto. Y hay que arbitrar fórmulas que abaraten la formación para los no ejercientes, haciendo posible su progresiva participación en la vida colegial”, resalta.

A Antonio González-Busto le encantaría bajar las cuotas o incluso suspenderlas mientras haya huelga, pero advierte de que hay que ser serio a la hora de proponer tales medidas porque hay que tener en cuenta las repercusiones.

“A los compañeros que lo están pasando mal hay que ayudarles en lo que sea posible, pero yo no me presento para hacer esas promesas, me presento para ofrecer rigor, seriedad, compromiso, ética y abrir el Colegio a todos los abogados”, recalca.

La adaptación de los estatutos es una exigencia legal, de carácter técnico, que, según asegura, la Junta saliente no ha sido capaz de resolver en casi dos años.

“No me siento vinculado por su trabajo. Crearé una ponencia que se encargue de preparar unos estatutos adaptados, circularé su trabajo al censo colegial, valoraré las enmiendas que se presenten y lo someteré todo a la Asamblea General con tranquilidad, sin las improvisaciones que caracterizan el trabajo de la Junta saliente, escuchando a todo el mundo y aceptando el resultado de lo que quiera la mayoría”, incide el candidato.

Las iniciativas de la candidatura de Javier Calzadilla

Bajo el lema: 'Llegó tu turno: el Colegio que queremos' se presenta la candidatura de Javier Calzadilla que concurre a las elecciones con los abogados Ignacio Botas, Nieves Ibáñez, Cristina Cabo, Manuel Pasarón, Beatriz Álvarez Murias, Paloma de la Iglesia, Eladio Rico, María Serra, Jaime Castejón, Silvia Argüelles, Nicolás Bárcena y Laura Arias.

Una de las primeras medidas que Javier Calzadilla adoptará en el caso de que su candidatura sea finalmente la que venza en las urnas será la creación de la figura del “diputado/a de guardia”. Su propuesta contempla que todos los días un miembro de la Junta de guardia esté a disposición de los colegiados para ayudarles en las posibles incidencias que sufran en el ejercicio de la profesión y ofrecerles su asesoramiento.

A través de esta figura, los abogados podrán saber quién está de guardia y su teléfono de contacto estará indicado a diario en la web colegial, en la zona de acceso para colegiados. Además, durante los fines de semana y festivos, así como durante el mes de agosto, se habilitaría un buzón de voz para dejar constancia de esas incidencias.

La candidatura de Javier Calzadilla se presenta como “renovadora y sin ataduras con el pasado” del Colegio. En materia de formación, se compromete a una atención directa por parte de la Junta de Gobierno, encargando su funcionamiento a un diputado o diputada y garantiza también la gratuidad de los cursos de formación obligatorios para el acceso al turno de oficio para todos los colegiados.

Mi lema: 'Es tu turno: el Colegio que queremos'. Me comprometo a una atención directa a los colegiados por parte de la Junta de Gobierno a través de la figura del 'diputado de guardia' y 'el Decano te visita' donde tendrán asesoramiento y acompañamiento Javier Calzadilla — Candidato a decano del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo

Otro compromiso que adquiriría en el supuesto de ser él el decano es que los cursos de reciclaje en materia de violencia de género, que no sean obligatorios por ley, sean gratuitos y, con carácter general, apuesta por reducir el coste de inscripción de los colegiados en las actividades del Centro de Estudios.

Otra medida novedosa de su candidatura es la implantación de una iniciativa que ha denominado como “El decano te visita”. Si sale adelante su propuesta, los colegiados podrán solicitar que el decano u otro miembro de la Junta de Gobierno, por razón de sus competencias, acuda a su despacho a fin de pedirle asistencia o comunicarle personalmente cualquier cuestión relativa a la profesión o al Colegio de Abogados para lo que habilitará una dirección de correo electrónico.

Javier Calzadilla lidera una candidatura que está integrada por los abogados Ignacio Botas, Nieves Ibáñez, Cristina Cabo, Manuel Pasarón, Beatriz Álvarez Murias, Paloma de la Iglesia, Javier Calzadilla, Eladio Rico, María Serra, Jaime Castejón, Silvia Argüelles, Nicolás Bárcena y Laura Arias.

Carlos Cima aboga por un Colegio más participativo

Carlos Cima opta a la elección de decano con el lema: 'Tu Colegio, nuestro Colegio'. Ha decidido presentarse para relevar a Luis Carlos Albo porque asegura que el Colegio no es participativo, censura la escasa atención que se da a la formación y advierte de que los cursos que se imparten actualmente son excesivamente caros, por lo que en el caso de ganar las elecciones plantearía su posible gratuidad.

También se muestra partidario de suspender las cuotas de los colegiados si sigue la huelga de funcionarios de Justicia y está a favor de eliminar la Asamblea Permanente.

Considera que la etapa de Luis Carlos Albo se ha caracterizado por ser “un decanato absolutamente insulso, intrascendente y no se ha apoyado a los colegiados”.

Su candidatura está integrada por los abogados Gonzalo Botas, José Antonio Ballina, José Enrique Carrero-Blanco, Ángela Campos, Patricia García, Fernando Reina, Carmen Hontañón, Julia García, Belén González, Manuel Barba, Federico Recalde y Víctor Rodríguez.

Entre las principales medidas que quiere adoptar en caso de resultar elegido destaca una mayor participación de los colegiados. Entiende que la Junta General Ordinaria ha sido privada de sus facultades mediante una Asamblea Permanente, que “nunca ha funcionado y que solo sirve para apartar a los colegiados del funcionamiento y control del Colegio”, subraya.

También quiere que los cursos en su gran mayoría sean gratuitos, y que el 75% como mínimo de estos sea impartido por abogados en ejercicio y no por otros profesionales. Entre otras medidas también propone la reducción de la cuota ordinaria y suspensión de la misma durante la duración de la huelga o situaciones análogas, retribuciones dignas para el turno y abono de la disponibilidad, la dignificación de las pensiones de la Mutualidad y aumento de éstas con el IPC. Y, en general, “dar servicio, apoyo y defensa de los colegiados y sus intereses”.

Mi lema es 'Tu Colegio, nuestro Colegio'. Quiero que sea más participativo y habrá una transparencia total porque con la gestión actual no la hay. Propongo retribuciones dignas para el turno de oficio y la dignificación de las pensiones de la Mutualidad Carlos Cima — Candidato a decano del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo

Carlos Cima afirma que su candidatura está integrada por abogados “de a pie, de pico y pala, con despacho propio y que conocen las necesidades de la profesión; así como las carencias que sufrimos. Compañeros y compañeras comprometidos, dispuestos a sacrificar su tiempo y su familia por la lucha a favor de la Abogacía”.

Afirma que si sale elegido habrá una transparencia total del Colegio porque, bajo su criterio, con la gestión actual no la hay. “Nadie conoce cómo se hacen las cosas, ni las cuentas, ni las contrataciones, ni los cursos, ni tampoco las comisiones”, corrobora.

Las cuotas se suspenderían bajo su mandato y en lo que se refiere al turno de oficio está dispuesto a mejorarlo porque, a su juicio, los abogados “no se ven ni retribuidos ni reconocidos, el pago se hace tarde, mal y cuando a la administración le viene bien”.