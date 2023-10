El sector crítico del PP asturiano prepara una candidatura alternativa a Queipo con Javier Brea a la cabeza

Álvaro Queipo tendrá rival en el próximo congreso regional del PP asturiano. Pocas horas después de que, el hasta ahora secretario general del partido, anunciase su candidatura a presidir el Partido Popular de Asturias, el sector crítico elegía a Javier Brea, actualmente concejal en Colunga, como cabeza de la lista alternativa que prepara el sector crítico.

El mismo jueves en el que Queipo, acompañado de los 16 alcaldes que el PP tiene en Asturias, compareciese en la sede del partido para anunciar que se presenta a liderar la formación, varios representantes, de diferentes juntas locales, se reunían en el concejo de Llanera para lanzar la candidatura alternativa.

En esa reunión hubo representantes de al menos nueve juntas locales, entre ellas, tal y como ha relatado Brea a eldiario.es Asturias, Oviedo, Gijón, Langreo, Las Regueras y Ribadedeva. Hablaron de la estrategia a seguir cara a la campaña electoral para el decimoctavo congreso que se celebrará el próximo 18 de noviembre.

Javier Brea es por ahora, tal y como él mismo dice, precandidato a presidir el PP asturiano, porque hasta el 25 de octubre, el próximo miércoles, no hay que registrarse como candidato oficial. Para ello necesita la firma de 90 avales que no duda que va a conseguir.

En el próximo cónclave popular hay un cambio en el método de elección y es que no serán los compromisarios si no los afiliados quienes voten al nuevo presidente. Un cambio en las normas que para Brea está claro que se introduce porque Álvaro Queipo no tenía muy claro que con compromisarios obtuviese la mayoría necesaria para alzarse con la presidencia.

“Es absolutamente democrático”, ha asegurado pero “quien parte y reparte siempre se lleva la mejor parte”, ha ironizado en cuanto a cómo se plantean las nuevas normas para el próximo congreso. Brea no da nombres de quiénes avalan su candidatura pero confía en que todos aquellos que fueron apeados de la dirección, cuando llegó Diego Canga designado desde Génova, estén a su lado.