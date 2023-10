Diego Canga deja su acta de diputado en Asturias y vuelve a Bruselas

Apenas tres meses ha estado Diego Canga, candidato del PP a la Presidencia del Principado en las últimas elecciones autonómicas, como diputado en el parlamento asturiano. Canga acaba de anunciar su renuncia al acta y su marcha inmediata a Bruselas por motivos familiares.

En una comparecencia pública, en la que no ha admitido preguntas, ha leído la carta que le ha hecho llegar al secretario general del PP en Asturias, Álvaro Queipo, comunicándole su marcha. Una decisión que también ha trasladado a Alberto Núñez Feijóo, que fue quien le designó como líder de los asturianos en noviembre de 2022.

“Permítanme que lea, han sido un montón de meses en los que me he sometido a la prensa, pero en cuanto lea salgo corriendo al aeropuerto”, decía al arrancar. “No tengo ninguna discrepancia con el Partido Popular, el motivo es estrictamente personal”, ha argumentado y a continuación ha hecho una enumeración de todos sus logros desde que llegase a Asturias para coger las riendas de la formación.

“Hemos dado un giro radical a la política asturiana”, ha afirmado y ha presumido de sus resultados tanto en los comicios autonómicos, en los que logró que el PP pasase de 10 a 17 escaños, como de la victoria de los populares en las últimas generales. “Dejo el PP mucho mejor de cuando llegué”, ha sentenciado, “aunque sé que no hay nadie insustituible”.

Por eso Canga augura que el PP puede seguir creciendo sin él si se afianza la unión del voto de centro derecha, clave para la mejora de los resultados de los populares asturianos según su análisis. “Hemos absorbido de facto a Ciudadanos y hemos llevado mucho voto de Foro”, ha dicho, “si se consigue acabar con el despropósito de acudir a las urnas divididos el centro derecha podrá gobernar en Asturias”, ha asegurado.

Para el que se perfila como su sucesor como líder de los populares asturianos, Álvaro Queipo, ha tenido algún que otro consejo. “Rodéate de gente que no quiera ser si no que quiera hacer” le ha trasladado y ha asegurado que “el PP queda en buenas manos”.

Canga ha hecho el anuncio de su renuncia el mismo día en el que el secretario general del PP de Asturias ha convocado a los componentes de su Junta Directiva autonómica para el próximo miércoles con el orden del día defijar la fecha del próximo congreso regional del partido. “Me he enterado hace media hora de esa convocatoria”, ha dicho el ya exdiputado popular, “pero mi marcha ya estaba prevista hace unos días, no tiene nada que ver”.

El PP asturiano lleva sin celebrar congreso seis años, el último se celebró el 18 marzo de 2017. No hay que olvidar que para presentarse a la presidencia como mínimo se debe llevar un año afiliado al partido, algo que Diego Canga no cumplía y por tanto le impedía ser candidato.

Pero Canga ha repetido en varias ocasiones que nada que tenga que ver con ese cónclave es la causa de su regreso a Bruselas. “No tengo más que agradecimientos al Partido Popular. Quizás algún día regrese, pero ahora tengo que irme con mi familia que es mi prioridad en la vida”, ha reiterado.

Primeras reacciones

Ante la marcha de Diego Canga el Presidente del Principado, Adrián Barbón, ya ha reaccionado en twitter. Tirando de ironía, Barbón ha recordado, metafóricamente, a uno de los personajes de “La Aldea Perdida”, una de las obras más reconocidas del escritor lavianés, Armando Palacio Valdés.

Se trata del Señor de las matas de Arbín que “aunque advertía de lo que iba a ocurrir, siempre decían que no era así. Y al final ocurría”. Desde el desembarco de Diego Canga en Asturias, Barbón no se ha cansado de interpelarle sobre cuánto tiempo se iba a quedar en Asturias, augurando que no iba a acabar la legislatura como líder de la oposición. La última vez en el primer pleno ordinario de la legislatura celebrado martes y miércoles de esta semana.

Nolo y Demetria, en Laviana.

En días así de otoño, cuánto presta releer “La Aldea Perdida”.



Un personaje que me gusta mucho de la novela es el Señor de las Matas de Arbín. Aunque advertía de lo que iba a ocurrir, siempre decían que no era así.

Y al final ocurría.



ABarbón💙💛 pic.twitter.com/NWhrFbsTKe — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) 13 de octubre de 2023