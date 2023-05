Diego Canga: “Voy a darle un disgusto a Barbón. Me pienso quedar el 29 de mayo gane o pierda”

“Voy a darle un disgusto a Barbón. Desde que he llegado no ha parado de alimentar una burbuja de si me quedo, o no me quedo el 29 de mayo. Pues os anuncio que me pienso quedar gane o pierda”. Así ha puesto punto y final a las especulaciones sobre su futuro el candidato a la presidencia del Principado de Asturias por el Partido Popular, Diego Canga. “Por la responsabilidad con las decenas de miles de asturianos que nos van a votar me pienso quedar”, ha afirmado y ha añadido, “pero también pienso ganar las elecciones”.

Con este contundente mensaje ponía punto final al acto central de campaña de los populares asturianos en el Palacio de Congresos de Oviedo, ante un millar de personas que llenaron el hall del recinto. Un mitin que ha durado poco más de una hora y que abría el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

Canteli ha asegurado en su intervención que Oviedo no puede permitirse volver a tener un “gobierno radical”, en referencia al que estuvo al frente de la capital asturiana entre 2015 y 2019 (PSOE - Somos Oviedo - IU), antes de que él llegara a la alcaldía con el apoyo de Ciudadanos. “Oviedo no puede volver a tener otro tripartito”, ha repetido para añadir que “no hay otra alternativa que no sea el Partido Popular”.

El candidato popular del PP a la alcaldía ovetense defendió el papel de su gobierno como la fuerza política que está “frente a los que no quieren La Vega, a los que quieren llevarse la Escuela de Minas, a los que no quieren que el AVE llegue a Oviedo o a los que no quieren que retorne el talento”. “Frente a todos estos está el PP”, ha dicho.

Canteli, que ha agradecido a Núñez Feijóo su apoyo, le ha asegurado que luchará para que él sea el próximo presidente del Gobierno de España y ayudará para que Canga sea presidente de Asturias. “Este es mi partido y esta es mi casa”, ha dicho el alcalde de la capital asturiana que no es afiliado al PP, “voy a seguir luchando porque Oviedo tenga un alcalde popular”.

“En el PP no pedimos el carnet a nadie”

Tras el alcalde ha llegado el turno de Núñez Feijóo que ha asegurado sentirse “en casa” porque “los asturianos siempre me han mostrado su respeto, su cariño y su confianza”. Después de recordar su larga jornada, que este lunes ha comenzado en el País Vasco para luego visitar Ruesga y Torrelavega en Cantabria, “a dónde no he ido en Falcon si no en coche y he estado muy feliz”, ha ironizado, el líder del PP dijo estar en “una de las mejores ciudades de España que tiene uno de los mejores alcaldes de España”, en referencia a Oviedo y a Alfredo Canteli, al que le ha pronosticado una “mayoría absoluta” el 29 de mayo.

Feijóo no ha parado de elogiar a sus dos compañeros de acto. “Canga y Canteli son ejemplos de experiencia”, ha dicho, “han llegado desde fuera, desde su actividad profesional, desde su experiencia previa”, ha destacado. “Son ejemplo de inconformismo, de ganas de ponerse a servicio de su tierra. No son ejemplo de cuadros del partido o de personas que no tienen otro trabajo que este y son ejemplo de que en este partido, no pedimos el carnet a nadie, como no pedimos DNI a la gente para entrar a este mitin. No tenemos miedo a la gente”, ha afirmado.

El discurso de Núñez Feijóo ha estado centrado en ataques directos a Pedro Sánchez, a cómo su gobierno ha ninguneado Asturias en los últimos cuatro años, según el líder popular, y a cómo ha traicionado a los “socialistas de toda la vida como Javier Fernández” -en referencia al anterior presidente socialista asturiano- pactando con terroristas. “Pido a todos esos socialistas que también lo ven que no voten a Sánchez porque tiene como socio estructural a los asesinos”, ha añadido.

“Diego Canga, el mejor presidente autonómico que sabe qué hacer en Europa”

Para dar paso al candidato autonómico a la presidencia del Principado, Núñez Feijóo ha destacado la experiencia europea de Diego Canga, que según el líder popular “será el mejor presidente autonómico” para defender a Asturias en Europa. “Sabrá qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer”, ha añadido.

Y entonces llegó el turno del candidato del PP a la presidencia de Asturias. Diego Canga, que también ha arrancado su discurso con palabras contra Pedro Sánchez y ha recurrido a ETA. “Votar a Barbón es votar a Sánchez y es votar a quienes llevan terroristas en sus listas”, ha dicho. Pero luego se ha centrado en asuntos de Asturias.

Canga se ha presentado ante la militancia como la solución para todos los problemas de la región y ha defendido al Partido Popular asturiano que ahora lidera: “Esta vez hay un partido fuerte, en forma y cohesionado. Lo hemos hecho”, ha afirmado, en clara referencia al cambio interno que la formación ha vivido en los últimos meses desde su llegada.

El candidato popular, que ha asegurado que los socialistas en campaña “van a remolque de todas nuestras medidas, tienen miedo y se les nota congojados”, ha ironizado sobre le lema de campaña de la FSA - 'Llegó el momento de Asturias'- “¿Es una broma?” , ha preguntado Canga que ha añadido que si “los cuatro años de Barbón habían sido un calentamiento” y también que si “en 40 años de gobiernos socialistas” no había sido el momento para la región.

“Lo que llegó es el momento de mandarles a la oposición, entre todos”, ha dicho, con un tono más elevado de lo habitual, el candidato popular, que ha vuelto a llamar a la unión del voto del centro derecha porque “existe riesgo de un tripartito de izquierda y no podemos permitirlo”, en un nuevo mensaje a los votantes de Foro Asturias. Canga ha insinuado que es posible que esta formación se quede sin representación en la Junta General y por eso llama a sus votantes a apoyar al PP.

Para acabar el mitin de su principal acto de campaña Diego Canga tenía guardado un anuncio muy esperado, el de su futuro el 29-M. Ahí es cuando el líder de los populares asturianos habló de “darle un disgusto a Barbón”, porque, “el 29 de mayo me quedo gane o pierda”, ha dicho. Aunque el candidato del PP a la presidencia del Principado no tiene otro objetivo que ganar.