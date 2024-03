La Universidad de Oviedo estudia si una investigación vinculada a la industria israelí de defensa vulnera su código ético

La Universidad de Oviedo pedirá explicaciones sobre la vinculación de un grupo de investigación de la institución que participa en un consorcio europeo con vínculos con una de las principales empresas del sector armamentístico de Israel. La institución ha anunciado que “va a trasladar esta cuestión al Comité de Ética en la Investigación, cumpliendo con las obligaciones de transparencia institucional en el marco de la legalidad vigente”.

La vinculación de la institución académica con el sector defensa israelí fue divulgada este jueves por Nortes, que publicó que el proyecto TICHE (Threats Identification by Collaborative vehicles for Human lifesaving against Explosives), en el que participan investigadores de la Universidad de Oviedo, figuraba una empresa griega que fue comprada el año pasado por la sociedad estatal Israel Aerospace Industries (IAI). Este proyecto ha obtenido una financiación de la Unión Europea de casi 5 millones de euros dentro del programa de defensa comunitario, liderado por la sociedad. En la investigación hay más participación española, de la sociedad vallisoletana Mobility Ion Tecnologies SL y la madrileña UAV Navigation SLU.

La Universidad de Oviedo ha explicado que su participación se hace como parte investigadora para “Desarrollar una multiplataforma para detectar y caracterizar artefactos explosivos improvisados y minas terrestres ocultas en entornos complejos, utilizando una combinación de sensores avanzados, fusión de información de esos sensores y sistemas terrestres y aéreos no tripulados para ampliar las capacidades de detección. La solución desarrollada mejorará el estado de la técnica en apoyo de las operaciones militares y el salvamento de vidas humanas”. El equipo de la Universidad de Oviedo que participará está vinculado al área de telecomunicaciones.

El consorcio está conformado por doce empresas e instituciones de Italia, Chipre, Grecia, Alemania y España, entre las que destacan Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano o Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. alemán. En el proceso de resolución de la convocatoria fue cuando la sociedad griega Intracom Defense AE fue adquirida Israel Aerospace Industries, que puntualiza la universidad “en ningún caso estaba en el consorcio y petición inicial que solicita la ayuda y en el que participa la Universidad de Oviedo”. Intracom Defense AE, explican,“ sigue siendo una compañía griega que se rigen por las obligaciones y regulaciones griegas, europeas y de la OTAN”.

La institución señala en un comunicado que “A pesar de la información divulgada en su web por la empresa Intracom Defense, relativa a su propiedad y régimen jurídico, la Universidad de Oviedo manifiesta su preocupación por el hecho de que dicha empresa esté participada por una industria aeroespacial israelí.”

Posición pacifista y contra investigación con fines bélicos

En la respuesta de la universidad a la controversia señalan que “La postura pacifista de la Universidad de Oviedo está fuera de toda duda y que ”Tanto los estatutos aprobados en 2010, como el proyecto de estatutos de 2024, que acaban de obtener la luz verde del claustro recogen específicamente que “la Universidad no financiará ni participará en líneas de investigación relacionadas con fines bélicos”. Una situación que figura así desde los estatutos de 1985, que citan textualmente entre los fines de la institución: “respetar, defender, fomentar y potenciar el diálogo como forma de relación entre los pueblos, evitando todo tipo de investigación y actividad con fines bélicos”.

La Universidad de Oviedo señala que “Todas las investigaciones que se realizan, tanto proyectos de la Comisión Europea como el caso señalado, como otro tipo de proyectos de investigación, cumplen con este precepto” y recuerdan que ha sido de las primeras en posicionarse contra la intervención militar en Gaza con una declaración institucional en Consejo de Gobierno y Claustro.