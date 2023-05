Vecinos desencantados con la marcha de sus municipios en el Nalón pasan de la protesta a la acción política

Las elecciones municipales son las elecciones de la cercanía, ésas en las que los vecinos se sienten más protagonistas porque eligen a quienes los van a representar en los ayuntamientos. No suelen ser desconocidos, si no gente con la que se cruzan a diario por sus barrios y pueblos, con los que comparten preocupaciones del día a día, y a quienes no dudan en parar cuando tienen alguna queja concreta.

Los cinco municipios que conforman la cuenca del Nalón han sido territorio gobernado históricamente por los partidos tradicionales. En tres de ellos, Sobrescobio, Laviana y San Martín del Rey Aurelio, siempre ha gobernado el PSOE. Caso tuvo alternancia de mandatos populares y socialistas y en Langreo, donde la alternancia ha sido entre Izquierda Unida y el PSOE, en 2015 llegó a gobernar, en coalición con IU, Somos, la marca municipal de Podemos. Cuatro años más tarde concurrieron como Unidas Podemos pero perdieron el ayuntamiento que volvió a manos socialistas.

Es precisamente en este concejo, en Langreo, donde este año los vecinos tienen más opciones que nunca para elegir a sus concejales. Un total de 11 partidos políticos optan al sillón de la alcaldía y tres, según ellos mismos se definen, independientes: Por Asturias, UCIN y Es por Langreo.

Autofinanciación y sin subvenciones

Enrique Ibañez es el cabeza de lista de Por Asturias, reside en Riaño y hace poco que ha estrenado la década de los cuarenta. Un accidente laboral en Arcelor lo llevó al retiro por invalidez pero lo suyo no es quedarse parado y por eso, cuando a finales de 2021, tomando algo con un grupo de amigos y comentando lo mal que para ellos iban las cosas en el concejo, decidió embarcarse e impulsar la creación de este nuevo partido político.

Junto a él unos 30 o 40 vecinos del municipio que no pagan cuota si no que aportan lo que pueden. “Si se necesitan bolígrafos y uno los tiene, pues los lleva”, comenta Maria del Mar Díaz, número tres en la lista y que, a sus 64 años, ha echado el cierre en su administración de lotería de Sama de Langreo y se puesto a hacer campaña.

Si algo le preocupa a Enrique, como padre de dos niñas, es la falta de seguridad y darle a sus hijas un horizonte de futuro. Cree que quienes gobiernan no se preocupan de los problemas cotidianos ni de la gente, y pone también el foco en la zona rural del concejo que según denuncia “está abandonada”.

Por eso desde Por Asturias plantean la necesidad de tener una administración local más ágil y que ponga menos trabas para abrir locales o para, “simplemente celebrar espichas y fiestas”. Enrique hace hincapié en este punto, que cree que es un atractivo de las zonas rurales de Langreo. “Muchos nos han llamado porque no les dejan celebrar una espicha y para ellos estas fiestas es una revulsivo para que les conozcan y la gente vaya”, comenta.

Por Asturias, recalcan Mar y Enrique, no viene a “vender humo”, por eso quieren ser realistas. En un territorio donde la despoblación es una constante en los últimos años, ellos creen que hay soluciones. Hablan de bonificaciones vía impuestos y objetivos para que las empresas se instalen y creen empleo, “para los vecinos del municipio que deben tener prioridad”. No apuntan a grandes compañías pero “si crean 50 o 60 puestos de trabajo eso que ganamos”.

No han podido pegar carteles electorales ni dar mítines durante esta campaña porque se les pasaron los plazos. “En la Junta Electoral no nos informaron bien y bueno, somos principiantes”, comenta Mar. Pero han recorrido la zona rural y los mercados semanales para estar cerca de los vecinos y contarles sus propuestas, además de usar las redes sociales como cauce de comunicación.

Les impulsa la idea de que cuando ves las cosas mal “dejas de hacer lo convencional para hacer lo que te convence”, como dice Enrique, “no podemos seguir mirando lo que fuimos tenemos que pensar en lo que seremos”. Y vuelve a repetir una idea que quiere que quede muy clara, si llegan a entrar en el ayuntamiento no aceptarán ningún tipo de subvención porque “esas ayudas siempre se desvían a otras cosas”, insinúa. Necesitan más de 700 votos para conseguir un concejal y quieren dejar clara su trasversalidad - ni de izquierdas ni de derechas - puntualizan.

En busca de una segunda oportunidad

Gerardo Suárez, de 35 años y maquinista del tren del Ecomuseo de Samuño, encabeza la lista de la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) por Langreo. Esta es la segunda vez que lo hace, ya lo intentó en 2019 y consiguió 316 votos. Su lista cuenta con el paraguas de una marca nacional pero que simplemente los arropa para trámites administrativos, todo su programa es absolutamente independiente, a la medida del concejo y trasversal.

Cuentan con unos 30 afiliados, todos vecinos del municipio, y que sí pagan su cuota. Estos últimos cuatro años, pese a no lograr entrar en el ayuntamiento, no han parado de trabajar, y Gerardo asegura que han tenido mucho eco público. A través de las redes sociales - en facebook tienen 1200 seguidores, destaca- los vecinos le trasladan sus protestas y sus quejas y él no duda en registrarlas en el consistorio pidiendo soluciones. “Hemos tenido frutos como las farolas del Parque Duro de La Felguera que estaban estropeadas y las arreglaron, o las barandillas del área recreativa de La Joécara”, enumera.

Gerardo entró en la política porque quiere cambiar las cosas. “No tenemos una varita mágica”, dice con realismo aunque desgrana con entusiasmo algunas de sus propuestas. La principal quitar el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica -la viñeta- a todos los coches de más de 25 años de antigüedad. “Hemos recogido más de 5.000 firmas contra esta medida que impusieron en 2019”, comenta, “en Langreo hay 2.500 coches afectados”. También apuesta por la Policía de Cercanía, cree que se ha perdido el contacto de los municipales con la ciudadanía porque sólo van en coche y “verlos pasear por las calles aumenta la seguridad”.

UCIN Langreo también cree que el futuro del municipio pasa por mejorar las tasas de empleo y para ello habla, como Por Asturias, de bonificar a las empresas para que se instalen y abaratar el suelo industrial. Pero Gerardo va más allá, “hay que salir fuera a vender Langreo, las empresas no van a venir solas”, y él cree que los que dirigen ahora el consistorio no lo hacen.

Ponen el foco más allá de las villas y demandan para la zona rural los mismos derechos. “Si pagas los mismos impuestos tienes que tener los mismos servicios”, dice Gerardo tajantemente. Y por esos pueblos va haciendo campaña, con su coche y su megáfono, a la vieja usanza. En cinco días ha recorrido 800 kilómetros. Toda su propaganda electoral es artesanal, “todo hecho a mano cortando tablas” y cuenta cómo el día de la pega de carteles estuvo hasta altas horas de la madrugada recorriendo Langreo para que no quedase ninguno en el cajón.

Gerardo asume que parte en inferioridad de condiciones pero eso no le paraliza en ningún momento y tiene un mensaje claro para los vecinos de su municipio, “que vayan a votar, que no se queden en casa, voten a quien voten”, recuerda que en 2019 Langreo registró un 43,12% de abstención.

Por el bien común

Jonathan García nació en Bélgica, lejos del que ahora es su concejo de residencia, San Martín del Rey Aurelio. Desde allí, desde la localidad de Blimea, emigraron sus padres y él decidió hacer el viaje al revés cuando tenía 21 años. Ahora reside en Serrallo y trabaja de panadero en Laviana. Tiene 35 años y ha puesto en marcha Arranca San Martín, un partido con el que quiere que el municipio coja marcha y el que le acompañan más de 50 afiliados. Todos pagan su pequeña cuota anual, 14 euros y la lotería de Navidad les da la vida para financiarse.

Fue toda una odisea conseguir el registro de la formación porque ni en el Ayuntamiento, ni en el Principado sabían qué pasos concretos había que seguir. Pero fueron persistentes y dieron con la tecla adecuada, el registro de partidos políticos de Madrid. A partir de ahí fue todo rodado, con asesoramiento y después de seis meses de trámite lo consiguieron. Nacieron en junio de 2021.

Junto a él en la lista hay mucha juventud y una absoluta pluralidad. “Hay gente ecologista, gente de derechas. Somos trasversales”, asegura, “luchamos por el bien común”. Lo quieren hacer desde dentro porque desde fuera ya han demostrado que pueden, no han parado los dos últimos años. “Hemos registrado 50 escritos con protestas vecinales en el ayuntamiento y organizado dos manifestaciones para la reapertura de las piscinas”, cuente. Pero no sólo están para protestar, añade, “tenemos muchas propuestas”.

Jonathan cree que la administración local debe ser más cercana a los vecinos y para ello habla de una app que permita a cualquiera denunciar desde su dispositivo móvil desperfectos o problemas que vean o sufran. Es consciente del declive demográfico de la cuenca y por eso, aunque Arranca San Martín es una marca local, “tenemos visión de valle”. Hace hincapié en la calidad de vida de los concejos mineros y de cómo hay oportunidades de sacar mucho más partido al paisaje y los recursos naturales.

Cree que el deporte es un filón importante y plantea piraguas por el río Nalón o puntos de bici locales que se repartan por los distintos municipios y hagan más sostenible la movilidad. Culturalmente también cree que son necesarias iniciativas comunes para poner en valor el pasado industrial de la zona y el aprovechamiento de los equipamientos museísticos como un todo para que los turistas no entren y se vayan si no que recorran los pueblos. “Tenemos muchas zonas sin aprovechar”, comenta, y ve en estas iniciativas motores de creación de empleo.

Asegura que si consiguen sentarse en el pleno municipal pedirán una revisión de los empleos del consistorio. “Hay mucha suciedad y cuando reclamamos limpieza nos dicen que no hay personal”, relata, “así que habrá que reordenar y reestructurar plantilla a las necesidades”. Y para esas necesidades cree que hay que tener ideas nuevas y aprovechar oportunidades porque asegura que los Fondos Europeos abren puertas y a día de hoy “ni se piden”. “Los que llevan tantos años al frente están paralizados, piensan en lo de siempre y tienen la barrera de su mentalidad cerrada”, afirma.

El próximo domingo 28 serán los vecinos los que hablen en las urnas. Veremos entonces si el descontento que ha llevado a Enrique, Gerardo y Jonathan a embarcarse en la aventura de ser políticos se traduce en votos y consiguen entrar en los ayuntamientos. Si no es así ellos anuncian que seguirán trabajando por sus vecinos.