¿Puedo comer chocolate negro si tengo el azúcar alto?

Cuando se tiene la glucosa alta, lo normal es controlar todos los alimentos que se ingieren. Es por eso por lo que es muy habitual que surjan dudas al respecto de qué tipos de alimentos se pueden consumir teniendo el azúcar alto. Pero, ¿Qué alimentos se pueden consumir con la glucemia alta? ¿Se puede tomar chocolate negro?

Esta es una de las dudas más generalizadas ya que el chocolate es una de esas delicias que todos queremos tomar de vez en cuando por su sabor inconfundible. Y lo cierto es que sí, se puede tomar chocolate negro a pesar de tener la glucosa alta.

Así que comer chocolate negro, siempre en su justa medida, parece no ser tan dañino e incluso puede ser beneficioso para ayudar a reducir y controlar los niveles de azúcar. En este artículo vamos a ver cuáles son las razones para poder comer chocolate negro si tienes el azúcar alto.

Beneficios del chocolate negro

Uno de los componentes principales del chocolate negro es el cacao. Dicho ingrediente de origen totalmente natural contiene en su interior muchas propiedades interesantes que ayudan en cierta medida al buen funcionamiento del organismo, siempre y cuando no se abuse de ello.

En este sentido, el cacao es una gran fuente de fitonutrientes, con especial atención en los flavonoides. Estos dos componentes tienen grandes poderes antioxidantes. Además de esto, también tiene minerales importantes para el cuerpo como el fósforo, el hierro y el magnesio.

Por lo tanto, añadir este tipo de chocolate en tu dieta, si tienes el azúcar alto, es algo que no está del todo prohibido, aunque debes hacerlo en su justa medida. Un consumo ocasional de este postre puede ayudar a controlar el nivel de glucosa en sangre gracias a su alto nivel de los flavonoides previamente mencionados.

¿Qué tipo de chocolate es recomendable tomar?

Hay un elemento a tener en cuenta cuando comemos chocolate, y es que muchos de ellos no tienen una gran cantidad de cacao. ¿Qué quiere esto decir? Pues muy simple: cuanto más cacao tiene el chocolate, más saludable es.

Por lo tanto, comer chocolate con leche, que suele contener un alto nivel de azúcar, no es recomendable si tienes hiperglucemia. Por esta parte, debes centrarte en comer solo chocolate negro. No es que el chocolate con leche esté prohibido al 100%, pero no es muy recomendable por su alto contenido en azúcar. Puede comerse, sí, pero en mucha menor medida que el chocolate negro.

Para finalizar, el chocolate blanco está totalmente prohibido para cualquier persona con el azúcar alto. Este chocolate es el que más azúcar y grasa contiene. En caso de querer consumirse debe hacerse en muy pequeñas cantidades y siempre de forma muy espaciada.