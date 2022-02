📩 BOLETÍN | Al asalto

Cada vez son más inquietantes las sensaciones que deja el asalto del Ayuntamiento de Lorca protagonizado el lunes por un grupo de ganaderos. Se enfrentaron a la Policía, accedieron al edificio y trataron de irrumpir en el pleno municipal donde se iba a votar una limitación para futuras macrogranjas.

Hoy en el podcast explicamos qué pasó, hablamos con una concejala que lo vivió desde dentro y conectamos el incidente con el bulo sobre las declaraciones de Alberto Garzón, que ha servido de caldo de “desinformación”, como reconoce uno de los ganaderos arrepentidos.

Además , una persona  ha sido detenida  tras presentarse voluntariamente en comisaría como participante en el altercado.

El PP sigue con su campaña, pide suprimir el Ministerio de Consumo y dice ahora que Garzón "daña la reputación" de "24 sectores". Entre ellos, "el jefe del Estado". El típico sector Jefe del Estado.

Pinta naranja

Tiene pinta de que va a suceder lo que Yolanda Díaz quizá nunca pensó que sucediera: que su reforma laboral acabe siendo aprobada por Ciudadanos y no por otros grupos de izquierda en el Congreso como ERC. La norma, consensuada previamente por el Gobierno con sindicatos y patronal, tendrá el apoyo con reservas de Más País o Compromís, pero ERC y PNV no ceden. Así las cosas, el apoyo de Ciudadanos será fundamental para la aprobación, un gesto que tiene su parte de caramelo envenenado: los de Arrimadas no suelen tener opciones ya de ganar relevancia y aquí de camino generan algo de desgaste, paradójicamente, con un voto a favor.

Aún se pueden mover las cosas, la votación es mañana, pero en el Gobierno ya asumen que esta vez el ‘bloque de investidura’ no se mantiene.

10 millones

España ha superado ya oficialmente los 10 millones de contagios en la pandemia. La mitad de los casos se han notificado en la sexta ola, aunque el número de muertes no se ha disparado gracias a las vacunas. En este enlace tienes varios datos y gráficos que resumen cómo hemos llegado hasta aquí. Y aquí, dos historias que nos enseñan que la Covid-19 no ha terminado.

La incidencia sigue bajando y las administraciones empiezan a pensar de nuevo en algún tipo de normalidad. En Catalunya se retirarán las restricciones al ocio nocturno el 11 de febrero y la Comunidad de Madrid vuelve a hacer tests en los centros de salud. El Ministerio de Sanidad dice que pronto “se modulará” el uso obligatorio de mascarillas.

Hipra.¬†La vacuna espa√Īola contra el coronavirus¬†pasa a la √ļltima fase del ensayo cl√≠nico que debe superar antes de poder distribuirse. Ser√° testada en 3.000 adultos mayores de 16 a√Īos como dosis de refuerzo, a los que se le realizar√° un seguimiento de 52 semanas.

Que no se te pase

Abusos . PP y Vox han votado en el Congreso en contra de abrir una comisión de investigación parlamentaria sobre los abusos en la Iglesia. Se han quedado solos, así que la iniciativa presentada por ERC y EH Bildu sale adelante, aunque el PSOE duda de que sea el formato más adecuado.

Abusos . PP y Vox han votado en el Congreso en contra de abrir una comisión de investigación parlamentaria sobre los abusos en la Iglesia. Se han quedado solos, así que la iniciativa presentada por ERC y EH Bildu sale adelante, aunque el PSOE duda de que sea el formato más adecuado.

Ley del alquiler . Ya te conté que su proceso de aprobación y ejecución iba a ser largo. Este martes, la Ley de Vivienda ha pasado el trámite del Consejo de Ministros, aunque con  más presión  de la prevista por los informes del Poder Judicial.  Aquí te recordamos las claves .

Invasión. ¿Qué pinta tiene una invasión militar en la Europa de 2022? ¿De qué estamos hablando exactamente cuando decimos que Rusia puede atacar Ucrania? Aquí una explicación con matices para entender la escala del conflicto.

En el capítulo de hoy

Yellow Jackets. Ayer en los t√≠picos primeros minutos de reuni√≥n en los que esperas a que todo el mundo llegue, Ignacio Escolar nos recomend√≥¬†ver la serie¬†Yellowjackets. Dice¬†que tiene momentos muy desagradables, he le√≠do que est√°¬†entre Lost y Viven, pero que merece la pena para los amantes del thriller¬†adictivo. Por aqu√≠¬†dicen que¬†es una mezcla perfecta entre ‚Äúmisterio, un poco de terror, elementos sobrenaturales, drama adolescente noventero y un poco de humor‚ÄĚ.

Pam y Tommy. Son d√≠as de promoci√≥n para la nueva miniserie que recrea un esc√°ndalo que si viviste atento a los a√Īos 90 seguro que recuerdas: la cinta sexual privada de Pamela Anderson y Tommy Lee que acab√≥ filtrada en Internet. Es una serie creada para reivindicar a Anderson y destacarla no solo como v√≠ctima de aquel v√≠deo sino mucho m√°s, aunque¬†le leo a Lorenzo Ayuso¬†que no con demasiado tino.