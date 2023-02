Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Demasiado asfalto mata

Si quieres, lo podemos decir de manera técnica o indirecta: una de cada tres muertes que causan las islas de calor urbanas en verano sería evitable si los árboles ocuparan el 30% de esas zonas. Dicho con lenguaje más directo: la falta de árboles provoca más de 900 muertes al año en ciudades como Barcelona y Madrid. Más directo todavía: demasiado asfalto mata, la falta de árboles mata. Y eso ocurre sobre todo en España:

Dinero al bolsillo

Más de 2,5 millones de trabajadores van a ver de nuevo incrementado su sueldo en España por orden del Gobierno de coalición. El Salario Mínimo Interprofesional sube hasta los 1.080 euros al mes. Pedro Sánchez ha anunciado en el Senado la medida, acordada por Yolanda Díaz con los sindicatos en una negociación en la que la patronal no ha querido ni participar.

Con este Gobierno de izquierdas, el SMI ha subido un 46%. Compara con los incrementos anteriores en este otro gráfico:

Más datos aquí.

En el cara a cara con Feijóo en el Senado hemos visto a un Pedro Sánchez que se encuentra cómodo cargando contra “las grandes empresas” por fomentar la desigualdad entre los altos sueldos y las condiciones laborales de sus trabajadores. Le resulta fácil poner al PP del lado de esos intereses. Como venimos hablando durante las últimas semanas, el PSOE quiere aprovechar electoralmente la paradoja de que su principal baza, a pesar de las crisis, es la economía.

Las leyes de bandera más ideológica, con las que se hizo campaña electoral en la izquierda de 2018, son las que sin embargo están dando más problemas. De la ley mordaza o de la ley de vivienda ya hablamos otros días; ahora la que se enreda es la del consentimiento sexual. PSOE y Unidas Podemos siguen negociando. Prometen seguir haciéndolo, pero no aterrizan una revisión pactada no ya para evitar la rebaja de penas (de las que por cierto no hay recuento oficial), pero sí al menos para apagar el fuego político. Feijóo ha vuelto a usar la ley para criticar al Gobierno, aprovechando que Carmen Calvo dijo en la SER que ella ya sabía antes de aprobarse que el texto tenía fallos.

A tragar sapos

Pedro Sánchez llega hoy a Marruecos. No va solo. Van 12 ministros a agasajar a Mohamed VI con “una cumbre internacional histórica”. Ni el espionaje con Pegasus, ni las muertes de Melilla, ni los periodistas detenidos, ni la corrupción patrocinada en Bruselas, ni nada. España vuelve a tragarse todos los sapos que Marruecos le ponga por delante. De por qué hablamos hoy en el podcast.

Que no se te pase

“Me vas a arruinar la vida” . La trama Gürtel no es solo uno de los grandes casos de corrupción de nuestra generación. Es también un circo de frases que están entre lo mafioso y lo cómico. De los creadores de “Te quiero mucho”, llega “hijo de puta, me vas a arruinar la vida”. Camps, Correa y El Bigotes han vuelto.

. La trama Gürtel no es solo uno de los grandes casos de corrupción de nuestra generación. Es también un circo de frases que están entre lo mafioso y lo cómico. De los creadores de “Te quiero mucho”, llega “hijo de puta, me vas a arruinar la vida”. Camps, Correa y El Bigotes han vuelto. Puigdemont . La Justicia europea le ha dado un buen palo a Carles Puigdemont en su estrategia jurídica para seguir escapando de las togas del Tribunal Supremo español. Dice el Tribunal de Justicia de la UE que Bélgica, donde reside el expresident, no puede decidir por su cuenta si el Supremo está capacitado para juzgarle. Aunque hay letra pequeña que sí beneficia a Puigdemont.

. La Justicia europea le ha dado un buen palo a Carles Puigdemont en su estrategia jurídica para seguir escapando de las togas del Tribunal Supremo español. Dice el Tribunal de Justicia de la UE que Bélgica, donde reside el expresident, no puede decidir por su cuenta si el Supremo está capacitado para juzgarle. Aunque hay letra pequeña que sí beneficia a Puigdemont. Otro que quiere demandar. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, amenaza con acudir a los juzgados tras la publicación en elDiario.es de las adjudicaciones de su departamento de Movilidad a una empresa en la que ostenta un cargo el hermano del concejal responsable. Hoy publicamos más datos.

En el capítulo de hoy

Feroz . Más allá del lamentable caso de abusos denunciado en la fiesta posterior a la gala, los Premios Feroz fueron noticia por la entrega de su palmarés: en series, ‘La ruta’, que ya recomendamos, y ‘No me gusta conducir’, protagonizada por Juan Diego Botto, salieron triunfando. Los premios a películas estuvieron más repartidos, con ‘As bestas’ y ‘Alcarrás’ como grandes referencias.

. Más allá del lamentable caso de abusos denunciado en la fiesta posterior a la gala, los Premios Feroz fueron noticia por la entrega de su palmarés: en series, ‘La ruta’, que ya recomendamos, y ‘No me gusta conducir’, protagonizada por Juan Diego Botto, salieron triunfando. Los premios a películas estuvieron más repartidos, con ‘As bestas’ y ‘Alcarrás’ como grandes referencias. Cinco lobitos se llevó el Feroz a mejor guion y a las mejores actrices. Justo la vi el otro día. Si tienes alrededor de 40 años, eres madre o padre, te consideras moderno, libre de según qué tiranías de la generación anterior… es tu película. Para disfrutarla y para sufrirla un poco también. Entrevistamos a su protagonista, Laia Costa. Huele a Goya.

se llevó el Feroz a mejor guion y a las mejores actrices. Justo la vi el otro día. Si tienes alrededor de 40 años, eres madre o padre, te consideras moderno, libre de según qué tiranías de la generación anterior… es tu película. Para disfrutarla y para sufrirla un poco también. Entrevistamos a su protagonista, Laia Costa. Huele a Goya. Directoras. Y ya que estamos con los Goya, te recomiendo mucho esta charla que organizamos en elDiario.es con las cinco directoras nominadas por su trabajo (dos en Mejor Dirección y tres en Mejor Dirección Novel). Carla Simón, Pilar Palomero, Carlota Pereda, Alauda Ruiz de Azúa y Elena López Riera nos dan unas cuantas lecciones, aunque se quiten importancia.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.