📩 BOLETÍN | El brazo torcido

El brazo torcido

Lo veíamos venir: María Guardiola, a la que un poco entre todos, desesperados ya, habíamos convertido en la última esperanza de la derecha para ser como la francesa y no como la norteamericana, se está viniendo abajo. Bueno, en realidad, la están viniendo abajo: el asedio de los medios de la derecha y la incomodidad de líderes de su partido como Ayuso empiezan a agrietar su discurso de que no quiere una coalición con Vox. No es que haya dicho ahora que sí gobernará con Vox, pero es lo que han querido interpretar muchos periódicos para dar el debate por zanjado hasta después de las generales para que no haya más lío y proteger a Feijóo. Más detalles.

Mientras tanto, la formación de Santiago Abascal sigue usando sus pactos con el PP para colocar en primera línea a sus figuras más ultras. Último ejemplo, de ayer: la líder antiabortista Llanos Massó es la nueva presidenta del parlamento valenciano. En la primera sesión de constitución de la cámara, a su lado estaba sentado el diputado más joven de esta legislatura, de 29 años, conocido por sus homenajes a Primo de Rivera y a Falange.

Balance . Vamos a ir publicando en elDiario.es una serie de reportajes de balance de la legislatura. Porque por mucho que digan que la batalla del 23J es solo cultural, nosotros no renunciamos al periodismo que hable de la realidad material de la gente que nos lee. Hoy, impuestos : el mandato termina sin reforma fiscal pero con subidas a bancos, energéticas y millonarios.

Y también vamos a mirar no solo a los datos sino a las caras. Como la de Encarni, de 31 años, ganadera por carambolas de la vida.

El hombre que empujó a Putin al vacío

Seguimos atentos a lo que sucede en Rusia, donde nada parece obedecer a las lógicas de los juegos de tronos tradicionales en la política y en la guerra. Tanto Putin como Prigozhin, el jefe del grupo paramilitar ruso que se rebeló contra el Ejército y puso sus tanques camino de Rusia, han hablado este lunes tras muchas horas en silencio. Prigozhin para decir que él “no quería derrocar al Gobierno sino protestar”. Putin para decir que ofrece a los mercenarios del grupo Wagner que se integren en el Ejército oficial o que se vayan a Bielorrusia con su líder. Y que aquí no ha pasado nada. Todo muy extraño.

Hoy en el podcast dedicamos unos minutos a explicar las claves básicas de lo que ha ocurrido, analizar qué puede venir a partir de ahora y saber quién es este Prigozhin, al que Putin tuvo siempre a su servicio, en las copas de vino y en las matanzas de civiles.

Que no se te pase

El calor mata y la primera víctima de esta ola de calor la tenemos en Aznalcóllar, Sevilla. Un hombre de 47 años , que había estado arando su finca agrícola a mediodía del domingo, sufrió un golpe de calor con fiebre por encima de 40 grados. No se recuperó.

El amiguete . Santiago Segura tenía un holding empresarial con el que hizo una pirueta fiscal irregular para no pagar más de 827.000 euros del Impuesto de Sociedades. Eso dice una sentencia de la Audiencia Nacional.

Cambio de ciclo. Con la derrota en dos asaltos de la izquierda en Grecia, donde hace no tanto Syriza prometía ser el motor de una Europa distinta, nos preguntamos en este artículo si Europa vive un cambio de ciclo para una izquierda que sigue pensando que sus recetas están de moda.

Todo es política

Las tetas . Llevamos desde el sábado hablando de cómo la Policía Local de Murcia obligó a una cantante durante los conciertos del Orgullo a bajarse del escenario por enseñar las tetas. La artista, Rocío Saiz, nos cuenta cómo lo vivió. Desafortunadamente, y aunque la Policía reconoce el error del agente, el ‘escándalo’ no es nuevo.

Shein of fools . No me había dado cuenta de que dos marcas de las que oigo hablar mucho entre una generación de la que ya no puedo sentirme parte tienen algo en común: son chinas. Shein y TikTok se retroalimentan para un turbocapitalismo que paradójicamente va dirigido a la juventud más preocupada por la sostenibilidad de la historia.

"Soy heterosexual". Qué bien que un futbolista de élite como Borja Iglesias siga profundizando en sus posiciones contra la homofobia y haya participado en una campaña muy directa contra los homófobos y los negacionistas, donde pone su cara para mirarte a los ojos y decirte: "¿A ti te agreden por ser heterosexual?". Pues eso.

