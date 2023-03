📩 BOLETÍN | Cambios sin riesgos

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Cambios sin riesgos

A Pedro Sánchez le hemos visto cinco cambios de gabinete y 34 ministros en esta legislatura, pero pocas veces una crisis de Gobierno ha sido tan aburrida como la que anunció ayer. Le llamamos “crisis de Gobierno” porque así lo marca la tradición periodística ante cualquier cambio de ministros a mitad de legislatura (nos escudamos en eso de que crisis significa cambio), pero vamos, de crisis tiene poco.

Salen del Ejecutivo dos ministras, Reyes Maroto y Carolina Darias, que no son controvertidas y que, de hecho, no pasan al ostracismo sino a ser candidatas en mayo. Entran en su lugar dos ministros que, la verdad, son casi perfectos desconocidos para el público en general: este es Héctor Gómez, nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo; y este es José Manuel Miñones, nuevo ministro de Sanidad. El mensaje de Pedro Sánchez es: aquí no ha pasado nada, circulen.

Hoy en el podcast, intentamos ir un poco más allá. Por mucho que los cambios no sean espectaculares, sí que conviene analizar la estrategia del Gobierno a nueve meses de las elecciones. Y de paso nos enteramos de alguna anécdota sobre uno de los nuevos ministros.

La lista de Yolanda

La lista de asistentes confirmados a la presentación de Sumar del próximo domingo empieza a coger peso: Ada Colau, Alberto Garzón, Iñigo Errejón, Mónica García, Rita Maestre, Juantxo López de Uralde, Florent Marcellesi… Están casi todos los que una vez estuvieron juntos, pero ese casi pesa mucho: Podemos no ha confirmado todavía su asistencia. La formación insiste en cerrar un acuerdo sobre la configuración de las primarias para las listas electorales antes del domingo. Yolanda Díaz se compromete a que habrá primarias, pero no quiere negociarlas ahora solo con Podemos sino tras las elecciones de mayo y con todas las fuerzas que participen en Sumar. Alberto Garzón ha pedido a Podemos que deje de “erosionar” a Yolanda Díaz y ha asegurado que ahora las listas no importan. Pablo Iglesias le ha respondido que “no se puede decir que no te importan las listas cuando llevas más de 10 años siendo cargo público”. Así está el ambiente.

En Escocia, la izquierda nacionalista acaba de terminar su propio proceso para elegir al sucesor de la primera ministra Nicola Strugeon, que dimitió casi por sorpresa en febrero arrastrada por el Brexit y la ley trans. En la costumbre británica, si hay dimisión no tiene por qué haber elecciones y el sustituto es nombrado por primarias en el partido que sostiene el Gobierno. Esas primarias las ha ganado Humza Yousaf, de 37 años. Es el primer musulmán en ocupar el cargo, es hijo de un pakistaní. No deja de ser otra paradoja de los tiempos que coincida con un primer ministro británico, Rishi Sunak, de padres nacidos en India.

Que no se te pase

ETT . La Inspección de Trabajo pone el foco en las Empresas de Trabajo Temporal por un posible fraude en 45.000 empleos por la aplicación de la nueva reforma laboral. Yolanda Díaz ha señalado directamente a las empresas “grandes” y eso en España significa: Adecco, Randstad o Manpower.

. La Inspección de Trabajo pone el foco en las Empresas de Trabajo Temporal por un posible fraude en 45.000 empleos por la aplicación de la nueva reforma laboral. Yolanda Díaz ha señalado directamente a las empresas “grandes” y eso en España significa: Adecco, Randstad o Manpower. Golpe judicial en Israel . El gobierno israelí ha tenido que suspender su intento de reformar el poder judicial, interpretado incluso dentro de sus filas como un intento de “golpe judicial”. Netanyahu quería controlar el nombramiento de jueces y subordinar el Tribunal Supremo al poder Ejecutivo. Se han visto protestas históricas en la calle.

. El gobierno israelí ha tenido que suspender su intento de reformar el poder judicial, interpretado incluso dentro de sus filas como un intento de “golpe judicial”. Netanyahu quería controlar el nombramiento de jueces y subordinar el Tribunal Supremo al poder Ejecutivo. Se han visto protestas históricas en la calle. e-fuels . Ya tenemos nuevo palabro de la industria petrolera y automovilística para reconducir el debate sobre el futuro de los coches contaminantes: e-fuels. Dicen (en Alemania e Italia, sobre todo, claro) que emiten carbono pero son considerados climáticamente neutros. También son mucho más caros que los actuales combustibles.

. Ya tenemos nuevo palabro de la industria petrolera y automovilística para reconducir el debate sobre el futuro de los coches contaminantes: e-fuels. Dicen (en Alemania e Italia, sobre todo, claro) que emiten carbono pero son considerados climáticamente neutros. También son mucho más caros que los actuales combustibles. Perdón . ¿Debe el Estado español pedir perdón al pueblo de México por las atrocidades de la conquista de América? La mayoría de los mexicanos opina que sí. Es la primera entrega de tres enfoques especiales que publicaremos sobre México de la mano el periodista Pere Rusiñol.

. ¿Debe el Estado español pedir perdón al pueblo de México por las atrocidades de la conquista de América? La mayoría de los mexicanos opina que sí. Es la primera entrega de tres enfoques especiales que publicaremos sobre México de la mano el periodista Pere Rusiñol. Bicimad. Como usuario muy frecuente de Bicimad, hasta que dejó de ser fiable para llegar a tiempo a ninguna parte, me produce mucha tristeza esta noticia: el PP está dejando morir el sistema de alquiler público de bicicletas en Madrid hasta el punto de que el 82% de las bicis que deberían estar activas han desaparecido del mapa. Más detalle aquí.

Todo es política

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.