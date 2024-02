📩 BOLETÍN | Estamos en campaña

Hola.

Estamos en campaña

La semana arranca con la campaña para las elecciones gallegas ya lanzada. Son el 18 de febrero, así que nos quedan 13 días de esa extraña actualidad en la que todo se basa en lo que dice el uno, lo que responde el otro, hasta de que de pronto hay algo que lo hace saltar todo por los aires para protagonizar la recta final. ¿Qué será esta vez? No sabemos.

A veces ese 'algo' ocurre en los debates electorales. Y esta noche hay debate y la escena será digna de ver: el presidente y candidato del PP, Alfonso Rueda, contra cuatro fuerzas políticas de izquierda: BNG, PSOE, Sumar y Podemos. No creas que esto le viene tan mal al PP (si le viniera mal, la TVG no lo habría hecho así), que lo que quiere es proyectar un “todos contra mí, el caos o yo, esta gente se pelea entre sí, si no eres de izquierdas ya sabes que soy el único al que puedes votar”. De hecho, fíjate que está Sumar, que está también Podemos, a pesar de que ninguno de los dos tiene ahora mismo representación en el parlamento gallego. Pero ¿quiénes justo no están? Vox y Democracia Ourensana.

Viejóvenes de Vox . Vox tiene su propia asociación de mayores afín al partido. Se llama Asoma, un nombre que no deja duda: es el acrónimo de Asociación Social de Mayores. Pero, ¿quién la gestiona? Jóvenes treintañeros vinculados a Vox. Hay más detalles en esta investigación .

Nanai. La Fiscalía del Supremo se opone a imputar a Puigdemont por terrorismo como pretende García Castellón.

Bukele, El Salvador

La madrugada nos deja los resultados de las elecciones presidenciales en El Salvador. Y la consagración de una figura que sobresale en América Latina: Nayib Bukele, que ha conseguido una victoria arrolladora. Bukele se ha autoproclamado vencedor antes de que se hicieran oficiales los resultados.

Hoy en el podcast, hablamos de él. Gracias a una colaboración con el equipo de Radio Ambulante, que ha hecho una serie documental en podcast sobre Bukele, explicamos quién es, de dónde sale este joven publicista que llegó a la presidencia haciéndose selfies e implantando el Bitcoin en El Salvador y que ha terminado llevando militares al Congreso, gobernando dos años en estado de excepción y saltándose la Constitución para volver a presentarse. Lo llamativo es que a pesar de todo eso, su popularidad está en máximos y se ha convertido en un icono no solo en su país sino también en otros de su entorno. ¿Por qué?

Que no se te pase

Cosas que no sabía

No sabía que el simio más grande que jamás ha existido medía tres metros de altura, pesaba 250 kilos. Los científicos lo llaman Gigantopithecus blacki, era una especie de orangután gigante, extinguido hace unos 300.000 años, no está muy claro por qué. La principal hipótesis ahora es que un cambio climático le obligó a cambiar su dieta y no supo adaptarse. Todo aquí.

No sabía que el simio más grande que jamás ha existido medía tres metros de altura, pesaba 250 kilos. Los científicos lo llaman Gigantopithecus blacki, era una especie de orangután gigante, extinguido hace unos 300.000 años, no está muy claro por qué. La principal hipótesis ahora es que un cambio climático le obligó a cambiar su dieta y no supo adaptarse. Todo aquí.

No conocía la historia de una paloma que fue detenida en un puerto de India el año pasado. Detenida, sí, capturada con una sospecha: en realidad era una paloma espía enviada por China. Han pasado ocho meses de investigaciones y se ha concluido que el mensaje grabado en las anillas de las patas no era contenido de inteligencia. Que la paloma estaba participando en una competición en Taiwán y se desvió hacia territorio indio.

No conocía el origen sagrado, ritual, de las saunas. En Escandinavia, en Reino Unido, en las culturas indígenas americanas, se han encontrado cuevas o pozos ancestrales para darse baños de vapor, limpiar a los heridos, lavar a los muertos o incluso dar a luz. Un documental las describe transformadas, en Estonia, en un lugar para la sororidad y la salud mental.

