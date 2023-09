📩 BOLETÍN | Chup, chup

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Chup, chup

La investidura de Pedro Sánchez se está cocinando. Las conversaciones ya suceden. Negocian PSOE y Junts directamente. Con equipos elegidos por Sánchez y Puigdemont, discretos y muy restringidos. Hay juristas haciendo un texto sobre la amnistía. Los interlocutores hablan antes de que cada parte haga algún gesto público, como apostar por el catalán en Bruselas o agradecer “esfuerzos”. Todo esto y mucho más te lo cuenta hoy Neus Tomàs en un retrato imprescindible de cómo están las cosas.

La cocción, sin embargo, es lenta. Para que no se estropee el guiso y también para dejar que los focos de la actualidad sigan sobre Feijóo y su paulatino desgaste interno. Hoy en el podcast, analizamos las críticas desde la derecha a Feijóo por su rumbo perdido.

Guerra y Felipe, juntos. Anda que no habría agradecido el PSOE en la última década, que ha sido complicada para ese partido, que Felipe González y Alfonso Guerra se juntaran en algún acto para animar a la tropa. Pero no, la primera vez “en ocho o nueve años” que les hemos visto unidos ha sido para atacar a Pedro Sánchez y prestar sus armas a la derecha contra la amnistía. Aquí la crónica del momento.

Las campeonas ganan el pulso

Que sirva como lección de vida. Lo que parecía imposible ha ocurrido: las jugadoras de la selección española de fútbol han hecho caer a casi toda la cadena de mando que tenían sobre sus cabezas. Cayó Rubiales por sus propios errores, cayó el entrenador del Mundial que ganaron, Jorge Vilda. Pero no pararon: querían cambios estructurales, no solo de cara al público. Y tras un pulso dramático, ha caído el secretario general de la Federación, Andreu Camps, mano derecha en la sombra de Rubiales que resistía en silencio. Ya no hablamos de la estructura de la selección femenina: Camps es la pieza más poderosa de toda la Federación. Y ha caído. Y parece que no va a ser la última.

Esas decisiones son fruto del acuerdo entre jugadoras y Federación, con la nueva mediación del Gobierno, en reuniones maratonianas hasta la madrugada en la concentración de las jugadoras en Valencia. La situación se desbloquea: todas las jugadoras convocadas salvo dos han accedido a jugar este viernes.

Xabi Alonso, exjugador internacional y entrenador español del Bayer Leverkusen, se suma a la no muy extensa lista de hombres del fútbol que apoyan a las campeonas: “Mis hijas recordarán en el futuro por lo que lucharon estas mujeres. Por lo que están luchando es bueno para el fútbol, pero también para la sociedad”.

Que no se te pase

¿Oxígeno? El banco central de EEUU podría haber subido este miércoles otra vez los tipos de interés. Pero no lo ha hecho . En junio hizo lo mismo, aunque en julio volvió a apretar. En fin, que pueden ser indicios de que la austeridad se va terminando. El Banco Central Europeo también está cambiando el discurso .

Oxígeno? El banco central de EEUU podría haber subido este miércoles otra vez los tipos de interés. Pero no lo ha hecho. En junio hizo lo mismo, aunque en julio volvió a apretar. En fin, que pueden ser indicios de que la austeridad se va terminando. El Banco Central Europeo también está cambiando el discurso. Investigación. El juez Pedraz ha decidido echar un vistazo al caso del agente de Guardia Civil imputado por métodos ilegales que te venimos desglosando desde hace días en elDiario.es. En concreto, va a investigar la colocación de balizas para geolocalizar vehículos sin autorización judicial.

'La sociedad de la nieve', película de Juan Antonio Bayona, representará a España en la carrera para competir en la nominación al Oscar. Está producida por Netflix. Ganas de enfadarte. Y si por lo que sea, te apetece empezar el día cabreado, puedes ver este vídeo en el que el presidente de los empresarios de hostelería habla de cómo en su sector siempre han trabajado "media jornada: de 12 a 12", entre otras perlas.

, película de Juan Antonio Bayona, en la carrera para competir en la nominación al Oscar. Está producida por Netflix. Ganas de enfadarte. Y si por lo que sea, te apetece empezar el día cabreado, puedes ver este vídeo en el que el presidente de los empresarios de hostelería habla de cómo en su sector siempre han trabajado “media jornada: de 12 a 12”, entre otras perlas.

Cosas que no sabía

No sabía que hasta el año 1900 existía un tipo de paloma que llegó a ser el ave más abundante de Norteamérica (y quizá del mundo) y ahora se considera extinta. Es la paloma migratoria, que se movía en grandes bandadas. Empezaron a cazarse masivamente a partir de 1805 para comer y para evitar que robaran semillas. Pero su extinción se aceleró cuando se talaron los bosques donde anidaban, para uso agrícola. Por nuestra culpa, vaya.

No sabía que hasta el año 1900 existía un tipo de paloma que llegó a ser el ave más abundante de Norteamérica (y quizá del mundo) y ahora se considera extinta. Es la paloma migratoria, que se movía en grandes bandadas. Empezaron a cazarse masivamente a partir de 1805 para comer y para evitar que robaran semillas. Pero su extinción se aceleró cuando se talaron los bosques donde anidaban, para uso agrícola. Por nuestra culpa, vaya. No sabía nada, pero nada, sobre los placozoos, que ahora parece que son la clave sobre el origen de las neuronas. Es un organismo marino que existe desde hace 800 millones de años en animales ancestrales. Tienen células que no son exactamente como las neuronas que aparecerían en los primeros cerebros mucho después, pero sí sus antecesoras evolutivas. Aquí lo explica mejor Antonio M. Ron.

No sabía que el Racing de Lens, el equipo francés de fútbol que anoche jugó un partido de Champions League contra el Sevilla, viste de colores rojo y amarillo en homenaje a la bandera de España. La ciudad, en el extremo norte de Francia, formó parte de la ocupación española de los Países Bajos en el siglo XVII. La leyenda dice que en una noche de fiesta de 1924, la directiva del club pasó ante una bandera española como vestigio colonial en una iglesia en ruinas de la ciudad. Y les gustó la idea.

Venga, que mañana es viernes.

¡Un abrazo!

Juanlu.