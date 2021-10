La semana en que se cumplen 10 años desde el fin de ETA iba a ser una semana de recuerdos, satisfacción contenida, condenas y las típicas disputas políticas. Pero ya no solo será eso. Arnaldo Otegi, histórico dirigente abertzale, ha salido a decir que el dolor causado por ETA “nunca debió haberse producido” y ha expresado “de corazón” que “sentimos enormemente” aquel horror. Lo puedes escuchar tú mismo en este vídeo. No te pierdas el análisis del discurso que hace Iñigo Sáenz de Ugarte.

Así que esta semana ya no hablamos solo del pasado sino del futuro. ¿Qué significa que el principal referente político abertzale, en nombre de todas las corrientes insertas en Bildu, rompa del todo con ETA? Más allá de lo que realmente piense “de corazón” Otegi, lo que busca la coalición independentista es disputarle el poder y la legitimidad al PNV en Euskadi, y también ser una referencia en la interlocución con Madrid. Más claves sobre la estrategia.

No será tan fácil. Tras décadas exigiendo que pidieran disculpas y rompieran con el pasado, ahora cuando sucede por supuesto a la derecha española no le vale. "Se ríe de las víctimas", dice el PP. Desde el Gobierno no son entusiastas con Otegi desde luego, pero dan la bienvenida al gesto. Y, de nuevo, más allá de la sinceridad de cada uno y el fondo del asunto, por un lado tanto a PSOE como a Podemos les conviene que Bildu sea visto como un interlocutor delicado pero aceptable y no completamente tóxico como hasta ahora; y por otro, al PP le conviene que exista una izquierda a la que llamar filoterrorista para poder seguir diciendo que “todo es ETA”. De hecho, hoy entrevistamos a uno de los mediadores internacionales del final de ETA, el exjefe de gabinete de Tony Blair, Jonathan Powell, y dice: “El PP puso en peligro el proceso de paz”.

Tribuna del lehendakari vasco, I√Īigo Urkullu. "Estos diez a√Īos han sido mejores que los anteriores".

El otro indultado

A Antonio Hernando lo veías mucho en la tele hace unos años, hasta que desapareció. Le veías en tiempos del PSOE de Rubalcaba y José Blanco, y luego como uno de los escuderos de Pedro Sánchez. Hasta que toda la vieja y medio vieja guardia del PSOE le dio la espalda a Sánchez por no permitir la investidura de Rajoy. Antonio Hernando, que era su amigo íntimo, también le traicionó.

Pedro Sánchez ha tomado una de las decisiones más importantes que se pueden tomar de puertas para adentro en un partido: cuando ya no le necesita, perdonar la traición, readmitir al prófugo, darle responsabilidades en la sala de máquinas. Antonio Hernando formará parte importante del equipo de Moncloa y eso manda un mensaje: lo que pasó pasó, y ahora todos vamos a una. Eso sí, que Sánchez parezca más preocupado por llevarse bien con sus ex que con los que resistieron con él en el desierto, molesta a más de uno.

Pesadilla antes de Navidad

Tengo una mala noticia: las Navidades están cada vez más cerca. Tengo otra peor: vamos a tener complicado encontrar muchos de los regalos habituales en esas fechas. ¿Por qué? Por la falta de microchips, que parece así un problema técnico pero es un lío de narices que afecta al empleo y al medioambiente y a la geopolítica de medio mundo. No te pierdas nuestro capítulo de hoy en el podcast.

Que no se te pase

Complicados.¬†En Infolibre¬†han entrevistado a Joan Baldov√≠ y le han pillado justo a la salida de una reuni√≥n con Errej√≥n. Le pregunta el periodista, Jos√© Enrique Monrosi, si ve posible una alianza entre Errej√≥n y Yolanda D√≠az: ‚ÄúComplicado‚ÄĚ.

Veranos en paz, soldado en guerra. Muchos de los ni√Īos saharauis que pasaban sus vacaciones acogidos por familias espa√Īolas ahora combaten en la guerra de baja intensidad que enfrenta al Frente Polisario contra Marruecos. Annas es uno de ellos.¬†Nos lo presenta desde all√≠ Gabriela S√°nchez.

Colin Powell, el que fuera mundialmente conocido secretario de Estado de EEUU en la fabricaci√≥n de mentiras para la guerra de Irak, ha muerto por coronavirus,¬†que le ha complicado una enfermedad previa. Ten√≠a 84 a√Īos.¬†Un perfil.

Italia. El centroizquierda italiano ha recuperado dos ciudades importantes en las elecciones municipales que se acaban de celebrar. Roma y Turín vuelven a ser progresistas y se ha frenado la crecida de la ultraderecha de Salvini y Meloni.

C√°ncer. ¬ŅTienes una amiga con c√°ncer de mama?¬†Algunas pistas¬†de c√≥mo ayudarla sin hacer cosas contraproducentes.

Todo es política

Yo era ateo. Hay erotismo en el arte de catedrales, iglesias y trípticos sobre lo divino. Está representado como el mal, el pecado, la tentación, el terror, pero oye, ahí está, representado con fruición. Lo de C. Tangana tirando del pelo a Nathy Peluso no es cosa nueva en una catedral. Aquí tienes decenas de ejemplos.

Acento sensible. Los presentadores de MasterChef, el concurso de cocina, han tenido que pedir perd√≥n estos d√≠as por su absurda imitaci√≥n c√≥mica del acento gallego durante la grabaci√≥n del programa en A Coru√Īa. Se li√≥ y¬†han pedido perd√≥n. Lo cierto es que MasterChef lleva una racha regular de cr√≠ticas por los ejes c√≥micos,¬†un poco trasnochados, que suele promover en sus montajes.

Brown Sugar. Dentro de los mismos debates sobre lo que es correcto o hiriente en determinados contextos sociales, se ha hablado mucho sobre la desaparici√≥n de la canci√≥n Brown Sugar del repertorio habitual de los conciertos de los Rolling Stones. Keith Richards dice que no la cantan porque como va de una mujer negra esclava, hay gente que se queja de que no se habla de ella en t√©rminos adecuados. Si sabes ingl√©s,¬†lee la letra¬†y¬†este art√≠culo cr√≠tico, que no son nuevos, llevan a√Īos escribi√©ndose.

