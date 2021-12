📩 BOLETÍN | ¿Dirá algo?

Pues ya está. Nueve meses de negociaciones después, tenemos acuerdo para la reforma laboral entre patronal, sindicatos y Gobierno. Si sale bien supondrá una reducción histórica del trabajo temporal en España aunque su contenido queda lejos de una "derogación" tantas veces prometida que enterrara la ley de Rajoy aprobada en 2012 y que provocó una huelga general.

La reforma se centra en varios aspectos fundamentales como ese de la temporalidad, los futuros ERTE o el equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios en la negociación colectiva. Y algo esencial: este acuerdo blinda los avances porque incluye a sindicatos y patronal, con lo que serán más difíciles de deshacer por el PP cuando llegue al Gobierno. A cambio, hay cesiones sobre el plan original de Trabajo, como en las subcontrataciones, lo que no ha impedido a UGT o CCOO aprobar el acuerdo por unanimidad interna.

Te contamos lo fundamental : ¬Ņ Qu√© cambia y c√≥mo te afecta la reforma laboral?

: ¬Ņ la reforma laboral? En t√©rminos pol√≠ticos, como explica Esther Palomera, el acuerdo da ox√≠geno a Pedro S√°nchez en plena sexta ola, enfada m√°s a√ļn a la derecha contra la patronal y supone otro logro para Yolanda D√≠az.

Pandemia autogestionada

España ha elegido el camino de la responsabilidad individual y la autogestión para superar la sexta ola. A falta de recuros sanitarios en las comunidades autónomas, cómprense tests de farmacia. A falta de rastreadores, avisen a sus amigos cuando den positivo. A falta de PCR, no se aíslen si han sido contacto estrecho de un caso confirmado. A falta de indicaciones oficiales sobre la transmisión en oficinas, que cada empresa decida si sus empleados vuelven a teletrabajar. A falta de normas comunes para regular los brotes en discotecas, bares o restaurantes, pónganse mascarilla en la calle.

¬ŅDir√° algo?

Esta noche toca estar pendiente del discurso de Felipe VI, a ver si dice algo que remotamente pueda estar relacionado con su padre. Buscaremos a Juan Carlos de Borbón en alguna frase sobre justicia entre iguales, en alguna metáfora sobre transparencia y responsabilidad institucional, en un arqueo de cejas, en alguna foto de la mesa que tenga detrás. Algo.

El emérito no ha vuelto a España finalmente por Navidad. La Fiscalía ha decidido aplazar el archivo de su investigación fiscal hasta que pasen estas fechas. Suiza ha dado carpetazo. En realidad, Felipe VI lo tiene fácil para ignorar el tema.

Si los contagios te dejar√°n celebrar la cena de Nochebuena, te hemos preparado este ‚ÄėMachist√≥metro‚Äô para identificar esos tics que hay en casi todas las casas.

Resumen 2021

Llega el √ļltimo podcast de 2021, un resumen con periodistas, socias y socios de elDiario.es que nos dejan sus sensaciones sobre cu√°les han sido las noticias del a√Īo.

Escucharás a Ignacio Escolar, Natalia Chientaroli, Rodrigo Ponce de León, Elena Cabrera, María Ramírez y también a Arturo, Pau y Carmen. A ver si te gusta.

Esto no significa que el lunes no vayas a tener nada que escuchar. Los capítulos nuevos no vuelven hasta después de reyes, pero durante todas las Navidades vamos a estar publicando capítulos de otros podcasts que nos gustan o recordando capítulos de Un tema Al día que quizá se te hayan pasado.

Garz√≥n . El Tribunal Supremo da por cumplida la condena del juez Baltasar Garz√≥n por pinchar tel√©fonos de acusados de la G√ľrtel. ¬ŅEso significa que podr√≠a volver a ser magistrado? S√≠ . ¬ŅLo har√°?¬†

Elecciones . Las encuestas dicen que al PP le saldrá bien el adelanto electoral en Castilla y León. Los populares ganarían las elecciones, harían casi desaparecer a Ciudadanos, aunque necesitarían a Vox. Se vota el 13 de febrero, con la fresquita castellana.

Ha muerto la escritora Joan Didion , el icono que convirtió su duelo en una obra maestra del ensayo.

, el icono que convirti√≥ su duelo en una obra maestra del ensayo.¬†¬† Series. Si te gustan las series y quieres profundizar sobre sobre el mundillo y sus tendencias, te recomiendo este podcast de ‚ÄėBala Extra‚Äô, con Pedro S√°nchez (el otro) y J.L. Hurtado hablando de los mejores t√≠tulos de 2021.

Trivial tertuliano

Azul - ¿En qué provincia hay una pirámide abandonada que fue construida en honor de los soldados fascistas italianos que lucharon con Franco en la Guerra Civil?

Rosa - ¿Quién presenta el Telediario de las 21h en TVE?

Amarillo - ¿Quién era presidente de EEUU en el año 2000?

Marrón - ¿Cómo se llama el pesidente de Castilla y León?

Verde - ¿Cómo se llama el volcán de La Palma que ha estado activo durante tres meses?

Naranja - ¿Qué tenista español en activo ha dado positivo esta semana tras un torneo en Abu Dabi?

Respuestas

Azul - Burgos

Rosa - Carlos Franganillo.

Amarillo - Bill Clinton.

Marrón - Alfonso Fernández Mañueco.

Verde - No tiene nombre oficial.

Naranja - Rafa Nadal.

El lunes te espero con el último boletín del año.

¡Pásalo bien esta noche! O que te sea leve, al menos.

Un abrazo