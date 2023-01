📩 BOLETÍN | Gol de Vox

Hola.

Gol de Vox

Leerás interpretaciones diferentes sobre lo que está pasando. Unos te contarán que el PP ha desautorizado firmemente a Vox en su intención de obligar a los médicos de la sanidad pública en Castilla y León (donde ambos gobiernan) a ofrecer a las mujeres que quieran abortar que antes escuchen el latido de su feto, para intentar que se vengan abajo y se arrepientan.

Y esa lectura política es correcta. El presidente de Castilla y León salió a decir lo contrario que su vicepresidente: que “no se obligará” ni a los médicos a ofrecer la ecografía ni a las madres a realizársela. Que solo faltaría.

Pero luego está la lectura no sobre las palabras sino sobre lo que realmente acabará pasando, que es lo más importante. Y ahí es donde algunos vemos otra cosa: Mañueco dice muy fuerte “jamás” y luego con la boca pequeña, intentando usar palabras que no significan nada, mantiene el fondo de lo que Vox impone: que los médicos puedan recomendar una ecografía 4D si la mujer expresa “inquietud” sobre su decisión. Lo de “inquietud” son palabras de Mañueco. Y ahora pon toda esa ambigüedad en manos de un médico contrario al aborto, que los hay y muchos, cuando esté a solas con una mujer en la consulta.

¿Pero por qué es tan importante? Hoy en el podcast explicamos por qué esa palabra, “latido”, encierra tantísimo peligro, qué ha supuesto en otros países y de qué hablamos exactamente.

En el PP nacional están que trinan. No se pueden creer que Vox le haya colado a Mañueco tremendo gol, sobre el que ahora no saben cómo reaccionar. Feijóo de pronto no tiene nada que decir ante un salto cualitativo en la agresividad contra el aborto de un Gobierno presidido por su partido. Y eso que uno de los principales impulsores de la línea dura que apadrina Vox es en realidad una vieja gloria del PP de Aznar: Jaime Mayor Oreja, entre otros.

Big Hour

En abril, un reportaje de elDiario.es aireaba la presión y la explotación laboral en la que viven, por mucho que cobren, los trabajadores de las principales consultoras financieras del mundo que operan en España. Las llaman las Big Four, pero por ponerles nombre: Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG. La cosa es que la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Yolanda Díaz, ha realizado una actuación simultánea para investigar los abusos de jornada y las horas extra ilegales, con maratones de trabajo que se alargan de madrugada y los fines de semana. La respuesta hasta ahora de la patronal de consultoras es que si hacer 12 horas diarias es ilegal, hay una solución: legalizar la jornada de 12 horas. Son una pantomima.

Apuesta insegura . A la multinacional del juego española, Codere, le han robado el equivalente a 744.000 euros tras un hackeo del correo de un alto directivo de su filial de apuestas online. La culpa es del ladrón, claro, pero el incidente ha destapado las “debilidades” en la seguridad de la compañía.

. A la multinacional del juego española, Codere, le han robado el equivalente a 744.000 euros tras un hackeo del correo de un alto directivo de su filial de apuestas online. La culpa es del ladrón, claro, pero el incidente ha destapado las “debilidades” en la seguridad de la compañía. Buitre condenado. Un fondo inmobiliario ha sido condenado por primera vez por aplicar una subida “abismal” del alquiler a una inquilina. La subida fue del 30%. Queda anulada.

Que no se te pase

Centinelas contra el virus . Te gustará saber que hay un equipo de investigadores con el radar siempre puesto para detectar antes que nadie nuevas cepas de virus como los de la gripe o la Covid. Aquí te los presentamos.

. Te gustará saber que hay un equipo de investigadores con el radar siempre puesto para detectar antes que nadie nuevas cepas de virus como los de la gripe o la Covid. Aquí te los presentamos. El último Corleonesi . Ayer fue un día histórico contra el crimen organizado en Italia. Fue detenido Matteo Messina Denaro, el último guardián de la mafia, el criminal más buscado de Italia desde hace 30 años. No se había ido muy lejos.

. Ayer fue un día histórico contra el crimen organizado en Italia. Fue detenido Matteo Messina Denaro, el último guardián de la mafia, el criminal más buscado de Italia desde hace 30 años. No se había ido muy lejos. Kings League. La generación TikTok quiere ver fútbol de otra manera y sus referentes en el entretenimiento online se lo quieren dar. Te contamos más sobre la nueva liga de fútbol reinventado impulsada por Ibai o Piqué.

Todo es política

Feminismo o Sálvame . Obviamente el tema de la semana que mejor encaja en la sección de hoy es el de Shakira. Ha sido apasionante ver cómo la canción fue primero interpretada como un delicioso y brutal himno feminista, y a la vez como un imperfecto ajuste de cuentas con aromas a Rocío Jurado, y a la vez como un ataque injustificado contra otra mujer. Será, seguramente, todo eso a la vez.

. Obviamente el tema de la semana que mejor encaja en la sección de hoy es el de Shakira. Ha sido apasionante ver cómo la canción fue primero interpretada como un delicioso y brutal himno feminista, y a la vez como un imperfecto ajuste de cuentas con aromas a Rocío Jurado, y a la vez como un ataque injustificado contra otra mujer. Será, seguramente, todo eso a la vez. La crisis de atención y el fascismo . El divulgador Johann Hari se lanza un buen triple con su teoría de que una sociedad demasiado expuesta a los estímulos es una sociedad sin capacidad de concentración y eso es caldo de cultivo para el fascismo. “Las personas que no son capaces de concentrarse son más proclives a sentirse atraídas por soluciones autoritarias, simplistas. Y es menos probable que se percaten de que no funcionan”.

. El divulgador Johann Hari se lanza un buen triple con su teoría de que una sociedad demasiado expuesta a los estímulos es una sociedad sin capacidad de concentración y eso es caldo de cultivo para el fascismo. “Las personas que no son capaces de concentrarse son más proclives a sentirse atraídas por soluciones autoritarias, simplistas. Y es menos probable que se percaten de que no funcionan”. Historia en el fango. En el fondo de un río también hay política. Una exploradora británica ha dedicado años a buscar objetos que llevaban siglos enterrados (y protegidos) por el fango del río Támesis de Londres. Zapatos del Barroco, horquillas romanas, ojos de cristal. Aquí una entrevista con ella.

