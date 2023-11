📩 BOLETÍN | Humillaciones

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Humillaciones

Netanyahu entrando en Gaza es probablemente una de las imágenes más humillantes que un palestino, o en general cualquier defensor de los derechos humanos, pueda ver.

El primer ministro de Israel ha visitado a sus tropas dentro de la Franja aprovechando los días de tregua en marcha para facilitar el intercambio de rehenes entre Israel y Hamás, una operación complejísima donde intermedian Egipto, Qatar o Cruz Roja, y que ha estado a punto de descarrilar varias veces durante las últimas horas. Aquí una intrahistoria de cómo se llegó al acuerdo para que decenas de personas hayan vuelto con sus familias.

Pero, al menos a ojos españoles, la noticia diplomática de la semana es la tensión entre el Gobierno de Israel y España tras la visita de Pedro Sánchez a Netanyahu. Ya sabes: “El número de palestinos muertos es realmente insoportable”, le dijo a la cara y delante de las cámaras. Luego se fue a Cisjordania y junto al presidente de la Autoridad Nacional Palestina dijo que la UE en su conjunto debería reconocer el Estado Palestino y que, si no lo hace, España al menos sí lo hará. Israel no está a acostumbrada a que le lleven la contraria y reaccionó muy enfadada: acusó a Sánchez de “apoyar el terrorismo” con “falsas afirmaciones”. Nada menos. Impresiona, aunque no deja de ser la típica respuesta de los países que llevan décadas usando la lucha contra el terrorismo como excusa para todos sus abusos. Cada vez engañan a menos gente. El ministro de Exteriores ha respondido rápido, convocando a la embajadora de Israel en Madrid (gesto diplomático que significa ‘estoy muy enfadado’) y tachando las acusaciones de “inaceptables”. Ya en España, Pedro Sánchez se ha reafirmado en sus palabras en un mitin: “Es cuestión de humanidad”. De esto hablaremos mucho esta semana, a los expertos nos les extrañaría ver alguna represalia más por parte de Israel, íntimo aliado de EEUU. Por supuesto la derecha está culpando al Gobierno de meter a España en un problema con los grandes lobbies e imperios del mundo, como cuando Zapatero retiró las tropas de Irak.

¿Monarquía o república?

El CIS es capaz de preguntar por absolutamente todo, hasta por la tortilla con cebolla, menos por una cosa: si los españoles prefieren que España sea una monarquía o una república. A la espera de que algún gobierno se atreva a decirle al CIS que lo pregunte, lo hace elDiario.es. Y lo que descubrimos es que la mayoría de los españoles quieren que se les pregunte, pero no en una encuesta: en un referéndum. El resultado ya estaría menos claro.







Sabemos que Sumar está hecho de personas y partidos republicanos y eso es coherente con la realidad de sus votantes: el 85% quiere república. La disonancia está en el PSOE, cuyos dirigentes defienden la monarquía como pegamento de la Constitución, una posición que solo comparte el 35% de sus votantes.







Todos los datos.

A los que a lo mejor no les gusta ver a Leonor como próxima jefa de Estado es a los generales y oficiales del Ejército de los manifiestos de ultraderecha, aunque por mujer, no por reina. No está de más saber el suelo que pisa nuestra democracia, y esta radiografía de la ideología de los militares en España tiene mucho detalle.

¿Milagro para adelgazar?

Hoy en el podcast hablamos de un medicamento que está arrasando en todo el mundo porque es muy eficaz para adelgazar. Funciona. Funciona tanto para quitar las ganas de comer y lo está comprando tanta gente que hay empresas de dulces y de supermercados que dicen que están vendiendo menos. ¿De qué hablamos exactamente? ¿Tiene efectos secundarios? ¿Quién lo ha puesto de moda?

Que no se te pase

Se busca . José Luis Casero es un nombre que no te sonará (a mí tampoco) pero EEUU le está buscando. Le buscan para reclamarle 1,8 millones de euros con los que se habría enriquecido usando información privilegiada cuando trabajaba en Goldman Sachs. La historia completa .

. José Luis Casero es un nombre que no te sonará (a mí tampoco) pero EEUU le está buscando. Le buscan para reclamarle 1,8 millones de euros con los que se habría enriquecido usando información privilegiada cuando trabajaba en Goldman Sachs. . Lo que cobra la gente . Hace unas semanas publicamos una calculadora para que comprobaras (anónimamente) si tu sueldo está muy lejos o muy cerca de la media española. Nuestro equipo ha recogido los datos de esas búsquedas y hay conclusiones interesantes .

. Hace unas semanas publicamos una calculadora para que comprobaras (anónimamente) si tu sueldo está muy lejos o muy cerca de la media española. Nuestro equipo ha recogido los datos de esas búsquedas y . Desproporcionado. Los ecologistas que tiraron agua coloreada de rojo sobre la fachada del Congreso se enfrentan a una petición de cárcel por parte de la Fiscalía. Lo que antes se castigaba con una multa ahora se quiere castigar con cárcel. La ONU alerta de que se nos está yendo de las manos.

Cosas que no sabía

No sabía que hay un movimiento ecologista y científico para cambiarle el nombre a algunas especies de pájaros, que fueron bautizadas en honor a líderes políticos o militares racistas en Norteamérica. La oropéndola de Audubon tiene nombre de esclavista. John Townsend coleccionaba calaveras indígenas robadas de sus tumbas y da nombre a un bonito pájaro.

que hay un movimiento ecologista y científico para cambiarle el nombre a algunas especies de pájaros, que fueron bautizadas en honor a líderes políticos o militares racistas en Norteamérica. La oropéndola de Audubon tiene nombre de esclavista. John Townsend coleccionaba calaveras indígenas robadas de sus tumbas y da nombre a un bonito pájaro. No sabía que en Reino Unido sigue operando un sistema feudal por el que el rey se queda con las propiedades y bienes financieros de las personas que mueren sin testamento en un ducado al norte de Inglaterra. Y no es anecdótico: son 69 millones de euros en los últimos diez años. Dice la Casa Real que el dinero se deriva a organizaciones benéficas, pero The Guardian acaba de desvelar que no es así.

que en Reino Unido sigue operando un sistema feudal por el que el rey se queda con las propiedades y bienes financieros de las personas que mueren sin testamento en un ducado al norte de Inglaterra. Y no es anecdótico: son 69 millones de euros en los últimos diez años. Dice la Casa Real que el dinero se deriva a organizaciones benéficas, pero The Guardian acaba de desvelar que no es así. No conocía el concepto sociológico “efecto Mandela”, que se usa para describir cuando mucha gente dice recordar algo que en realidad no ha sucedido. Aquí hay ejemplos. Cuando murió Nelson Mandela, en 2013, mucha gente aseguró haber visto su funeral en los años 80. De ahí el nombre. Esto da para mucha pseudociencia, también es verdad. Les encanta a los Iker Jiménez de la vida.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.