📩 BOLETÍN | La inexactitud

Hola.

Yo siento empezar con esto, pero es que o lo destacamos de alguna manera o nos convertimos en peores personas. Hace días encontraron el cuerpo de un bebé muerto en una playa de Tarragona. Una niña de ocho meses. Con el paso de las horas, se confirmó lo increíble: la niña había salido en patera desde Argelia, con sus padres, en el mes de abril. Y encima le vamos a pagar a otra dictadura para que se lo pongan más difícil.

En fin. Ahora si quieres hablamos de a quién votar y todo eso. Vamos al lío.

La inexactitud

Feijóo ha reconocido su “inexactitud” sobre las pensiones. Él queda medio bien, aunque no acaba de rectificar y ha puesto a sus portavoces a atacar a TVE por la entrevista en la que la mentira quedó expuesta del todo. Hasta el ABC y El Mundo han tenido que pedirle a Feijóo que se corte un poco, que no mienta más, que se está haciendo daño. ¿Hasta qué punto llega su “inexactitud” cuando dice que el PP siempre revalorizó las pensiones según el IPC? Hemos hecho cálculos: las prestaciones contributivas (las más habituales) fueron revalorizadas un 4,68% por Rajoy, mientras el Índice de Precios al Consumo (IPC) se incrementó un 8,10%. Hacer pasar un 4 por un 8 es a lo que Feijóo llama “inexactitud”.

El PP también sigue enredando con el voto por correo. Tanto que Correos ha tenido que hacer una nota pública para explicar lo evidente: si la gente no está en casa para recibir el sobre para votar, no se puede entregar; pero no pasa nada, pueden ir a una oficina de Correos a recogerlo. Así de sencillo. Con eso, el PP siembra la sombra de duda sobre los 450.000 sobres que no han podido entregarse en mano. Aquí la verdad del cuento.

Ignacio Escolar le da otro repaso a las mentiras del candidato del PP sobre pensiones, sobre sus teorías de las listas más votadas y sobre los políticos (otros, claro, no él) que no dicen la verdad.

Y ya que estamos, profundicemos sobre el programa económico del PP, que propone recetas que ya han puesto en práctica otros gobiernos de derechas en Europa como la bajada de impuestos de Reino Unido o la prolongación de la edad de jubilación de Emmanuel Macron, para la que Feijóo tuvo buenas palabras hace poco. Spoiler: sale mal.

Hoy el podcast va con foto. Hablamos de Marcial Dorado. Es un personaje que sinceramente yo creía que iba a protagonizar por completo no ya la campaña electoral sino también los meses previos de lanzamiento de Feijóo como candidato. Marcial Dorado es aquel contrabandista condenado por narcotráfico con el que Feijóo hizo viajes y se hizo fotos. ¿Qué relación tuvieron exactamente? ¿Qué pasó con los documentos de las adjudicaciones públicas que recibió Dorado? ¿Por qué su nombre no ha aparecido en campaña hasta la última semana?

Y sobre la campaña de la izquierda, hoy nos fijamos en un detalle llamativo que no ha sido frecuente en las campañas españolas (salvo quizá aquella de Frutos y Almunia, que no es que sea el mejor precedente): tanto Yolanda Díaz como Pedro Sánchez hablan con naturalidad de que son un tándem seguro frente a la derecha y no hay negociación entre ellos que pueda hacerlo naufragar si hay que parar a la derecha.

Y esta mañana te darás cuenta de que los medios ya no podemos publicar la actualización diaria de sondeos ni encuestas. Está prohibido. Solo nos queda esperar y leer artículos inspiradores como este de Pedro Almodóvar en elDiario.es.

Que no se te pase

Dando ejemplo . El nuevo viceconsejero de Sanidad de Ayuso discriminó a una trabajadora por ser madre cuando era gerente de un hospital. Una exclusiva de elDiario.es .

. El nuevo viceconsejero de Sanidad de Ayuso discriminó a una trabajadora por ser madre cuando era gerente de un hospital. . Trabajar de noche, sudar de día . He tenido una regresión al leer este reportaje . He recordado aquellos veranos en la SER trabajando en turnos de noche con días de calor interminable, sin aire acondicionado, en los que se suponía que teníamos que dormir. Un 12% de los trabajadores viven hoy esa experiencia en plena ola de calor. “Estoy irascible, me cuesta hasta comer”.

. He tenido una regresión . He recordado aquellos veranos en la SER trabajando en turnos de noche con días de calor interminable, sin aire acondicionado, en los que se suponía que teníamos que dormir. Un 12% de los trabajadores viven hoy esa experiencia en plena ola de calor. “Estoy irascible, me cuesta hasta comer”. Guerras divinas. Nunca está de más estar al tanto de los conflictos de poder entre las facciones de la Iglesia. El Opus Dei acaba de sufrir una amarga derrota en su pulso con el obispo de Barbastro por el control de Torreciudad, el santuario soñado por el fundador Escrivá de Balaguer. Aquí la historia.

En el capítulo de hoy

EA, adiós . Los periodistas deportivos Paco González y Manolo Lama dejarán de ser los narradores del videojuego de fútbol más importante de la historia, ‘el FIFA’ de EA Sports. Yo es que les escucho desde adolescente, pero ya llevaban 25 años y el desgaste lo resumió bien el hijo de Mariano Rajoy con todo el descaro.

. Los periodistas deportivos Paco González y Manolo Lama dejarán de ser los narradores del videojuego de fútbol más importante de la historia, ‘el FIFA’ de EA Sports. Yo es que les escucho desde adolescente, pero ya llevaban 25 años y el desgaste lo resumió bien el hijo de Mariano Rajoy con todo el descaro. Del tamayazo . El otro día hablamos para el podcast con Guillermo Zapata, uno de esos grandes líderes del 15-M de cuando los liderazgos tenían que ser compartidos, colectivos y casi invisibles. Tras pasar por la política institucional, ha escrito un libro sobre el tamayazo con ramalazos de guion de película. Aquí le entrevistamos.

. El otro día hablamos para el podcast con Guillermo Zapata, uno de esos grandes líderes del 15-M de cuando los liderazgos tenían que ser compartidos, colectivos y casi invisibles. Tras pasar por la política institucional, ha escrito un libro sobre el tamayazo con ramalazos de guion de película. Aquí le entrevistamos. Y tal y tal. Últimamente me quedo atrapado en los hilos de memoria televisiva que va soltando Sonia Mangas, con vídeos y fragmentos de emisiones antiguas. El último es sobre aquel programa de 1991 llamado “Las noches de tal y tal”. Sí, el de Jesús Gil en el jacuzzi. Es que tiene todo lo que a día de hoy (afortunadamente) sería una barbaridad. A ver si no perdemos el terreno ganado.

--------------

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.