📩 BOLETÍN | Israel, a revisión

Israel, a revisión

La nueva ofensiva de Israel contra la única porción de Gaza que hasta ahora se consideraba una especie de refugio, la zona de Rafah, ha provocado que varios países, incluido Estados Unidos, le pidan que pare. Los gobiernos de España e Irlanda hacen algo más: pedir a la Unión Europea que actúe urgentemente, que de alguna manera amenace o castigue a Israel con una revisión de los acuerdos comerciales que mantenemos con ellos. Esos acuerdos exigen que haya del otro lado cumplimiento de los derechos humanos. Aquí una lista de vulneraciones, por si la UE necesita documentación.

Hoy en el podcast, hablamos de un hombre que lleva meses intentando abrir hueco en la diplomacia internacional para la crítica a Israel por sus abusos. Que se ha atrevido, a un nivel al que nadie lo hace, a culpar a Netanyahu de graves violaciones, a recordar que Hamás nace financiada por Israel, a pedirle explicaciones a Joe Biden por seguir vendiéndoles armas. Es Josep Borrell, un político peculiar, un verso suelto desde que decidió desafiar los deseos de Felipe González para el PSOE. Un incomprendido en España con gran estatus en Europa, con fama de soberbio, que pudo haber sido presidente del Gobierno. Me ha parecido que era buen momento para hacerle un perfil.

Galicia, cuenta atrás

Ya huele a elecciones en Galicia. Y a lo que huele es a la inquietud del PP. Solo hay que ver las últimas decisiones de su candidato: por un lado, inundar de promesas la recta final de la campaña, preocupado de pronto por asuntos a los que no ha dado prioridad durante su gobierno. La otra decisión llamativa: no ir al debate electoral celebrado anoche en TVE. El resultado fue curioso: un cara a cara entre Pontón (BNG) y Besteiro (PSOE), al que por cierto entrevistamos hoy. El tercer indicio de nerviosismo queda patente en un vídeo, en el que se transforma la cara de Pontón con la de Otegi.

Garzón renuncia. Ya te dije ayer que la comidilla en los circuitos de la izquierda era el fichaje de Alberto Garzón por la consultora dirigida por José Blanco y Alfonso Alonso. Al conocerse el fichaje, el exlíder de IU empezó a recibir críticas por incorporarse a un lobby privado que se vale de las agendas de los políticos. Tras leer esos mensajes, Garzón ha decidido renunciar a ese trabajo. Aunque con amargura. Lee aquí sus razones.

Que no se te pase

Operación Catalunya. La operación del Gobierno de Rajoy para fabricar pruebas y espiar irregularmente a líderes independentistas va encontrando su vía de entrada en la Justicia . La Fiscalía va a incorporar la denuncia de una de las víctimas de esa policía política a otro caso que también investiga el espionaje al jefe de los fiscales en Catalunya.

Operación Catalunya. La operación del Gobierno de Rajoy para fabricar pruebas y espiar irregularmente a líderes independentistas va encontrando su vía de entrada en la Justicia. La Fiscalía va a incorporar la denuncia de una de las víctimas de esa policía política a otro caso que también investiga el espionaje al jefe de los fiscales en Catalunya.

Tú puedes dejar el tabaco, pero el tabaco no te deja a ti. Una investigación demuestra que fumar tiene un efectos a largo plazo en el sistema inmunológico, también de los exfumadores. Eso significa ser más débiles ante infecciones, alergias o diferentes tipos de cáncer.

Tractorada. Las protestas de agricultores se mantienen en varios puntos de España. Mayoritariamente pacíficas, pero hay ya más de 40 detenidos. En Murcia, un grupo ha bloqueado la Asamblea regional y ha zarandeado el coche del presidente autonómico.

Cosas que no sabía

No sabía que la concepción del oso polar como gran víctima simbólica del cambio climático está en discusión. Esta especie está, de hecho, demostrando una gran capacidad de sufrimiento y algunas poblaciones han aumentado en los últimos años. Eso sí, todo tiene un límite: el deshielo en el Ártico dura cada vez más y los osos pierden hasta un kilo al día.

No sabía que los animales con la vida adulta más breve son unos insectos, un tipo de libélula, que apenas duran 5 minutos en edad de procrear. Es el tiempo que tienen para aparearse antes de morir. Son las dolainas americanas, muy comunes en Florida.

No conocía la historia de cubo de Rubik, que lleva el apellido de un profesor húngaro que quiso enseñar arquitectura a sus alumnos para impartir nociones de diseño tridimensional. Tras triunfar entre los chavales, Erno Rubik patentó el juego como "Cubo Mágico". Hablamos de finales de los 70, en una Hungría soviética. Y aun así se convirtió en un éxito comercial.

Antes de irme, una rectificación. En la parte de abajo del boletín de ayer, cuando comentaba el emocionante agradecimiento de Sigourney Weaver a su actriz de doblaje en español de toda la vida, dije que habría sido un detalle que esa actriz, Maria Luisa Solá, hubiera sido invitada a la Gala. En la Academia de Cine leen este boletín y me avisan amablemente de que sí fue invitada, pero no pudo ir porque está mayor. Me pasé de listo. Perdón.

