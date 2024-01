📩 BOLETÍN | Transparencia pero

Hola.

Transparencia pero

Mientras Pedro Sánchez y el PSOE exigen que salga a la luz todo lo relacionado con la guerra sucia policial contra el independentismo en los años de Mariano Rajoy, su propio Gobierno retiene información sobre el espionaje con el software Pegasus de los líderes catalanes ya durante la crisis del procés. La exdirectora del CNI está imputada en un caso que investiga el hackeo del móvil del president de la Generalitat, Pere Aragonés, cuando era vicepresidente, entre 2019 y 2020. El juez quiere saber qué material exacto fue extraído de su móvil y si hubo autorización judicial para ello. Para atender a esa petición, el Gobierno desclasificó parte de la documentación relacionada con el caso… pero en el CD recibido por el juez no está esa parte. Aquí los detalles de un asunto que es técnico, pero que puede acabar marcando los límites de lo que puede hacer y lo que no un servicio de inteligencia con nuestros móviles en momentos de crisis política.

Page no pasa página. El presidente de Castilla-La Mancha y líder del PSOE allí, Emiliano García-Page, ha vuelto a exponer públicamente su rechazo a la ley de amnistía y a la modificación pactada sobre delitos de terrorismo para blindarla de las intenciones del juez García Castellón. Page denuncia “un intento de relativización del terrorismo” que “nos coloca en el extrarradio de la Constitución”. Esta vez, el PSOE no ha hecho oídos sordos como otras veces y ha respondido, tanto a través de su secretario de organización como a través del portavoz informal para cuando hay que dar caña, Óscar Puente: “El que parece que hace mucho tiempo que está en el extrarradio del PSOE es él”.

Es cierto que Page parece más cómodo con algunos argumentos del PP, que no solo sigue profundizando en la idea de que el Gobierno no tiene legitimidad para tomar estas decisiones sino que juega a dudar de otras instituciones que ya no controla: “El cáncer del Estado de derecho hoy en España se llama Tribunal Constitucional”, ha llegado a decir González Pons. Cáncer. Así estamos.

Selectividad uniforme

Feijóo quiere que todos los exámenes para acceder a la Universidad (la Selectividad de toda la vida) sean iguales en todas las partes de España. Como eso es una competencia autonómica, ha anunciado que en las 11 regiones donde gobierna el PP, los exámenes serán los mismos. La cosa puede sonar a justa e igualitaria, así de lejos, pero a poco que conozcas el sistema educativo sabes que solo sería factible si, entre otras muchas cosas, se eliminaran todos los contenidos específicos del Bachillerato en cada comunidad. Y todo debería hacerse el mismo día y corregirse con el mismo criterio, sin atender tampoco a las diferencias de nivel formativo que pueda haber entre comunidades por lastres históricos. Una operación muy complicada para solucionar un problema que no existe: solo un 14% de los universitarios estudia fuera de su comunidad autónoma. De ahí, no sé cuántos le habrán quitado la plaza a otro por venir de un examen “más fácil”. El fondo de todo esto es, en realidad, de marketing político: jugar con la idea de desigualdad entre territorios por culpa de los nacionalismos. Dar guerra con la educación. Eso sí, Feijóo no ha dicho nada de la gran fuente de desigualdad en el acceso a la universidad, que no es la supuesta ventaja del que hace la Selectividad en una comunidad y con esa nota entra en otra, sino que los alumnos de la escuela privada llegan “dopados”.

Un iceberg en Málaga

Hoy en el podcast contamos la rocambolesca historia del empresario malagueño que convenció a las instituciones de que le pagaran para llevar un iceberg desde Groenlandia al centro de Málaga, en pleno verano. Una frivolidad para concienciar sobre el cambio climático que no salió bien.

Que no se te pase

Argentina . Javier Milei ha vivido su primera jornada de gran movilización en la calle contra sus recortes y reformas ultraliberales. Una gran manifestación en Buenos Aires, otras concentraciones por todo el país (incluso fuera, en Madrid, en Bruselas o Londres) y una huelga general, que nuestros compañeros de elDiarioAR dicen que sí tuvo impacto. La crónica .

. Los responsables de la revista satírica Mongolia por una portada en la que se burlaban de la religión católica poniendo el emoticono de una caca en lugar del niño Jesús en un Belén. Una burla tan básica como esa les ha llevado a juicio, sí, por la denuncia de un colectivo ultracatólico. Rusia acusa a Ucrania de derribar un avión con 65 prisioneros de guerra ucranianos que iban de camino a ser intercambiados por presos rusos. Las circunstancias de lo ocurrido y de lo que transportaba el avión no están del todo claras. Las autoridades de Kiev aún no han confirmado ni negado explícitamente el derribo. Lo que sabemos.

Cosas que no sabía

No sabía que el origen de las marcas Adidas y Puma está en una pelea política entre hermanos. Los hermanos Adi y Rudolf Dassler fundaron una empresa de zapatillas en 1924. Trabajaron como proveedores del nazismo. Cuando Hitler fue derrotado más de veinte años después, se cruzaron acusaciones en los juicios por colaborar con el régimen. Después de aquello, todo estalló: Adi Dassler fundó Adidas (Adi-Dass) y Rudolf fundó Ruda (Ru-Dass), que luego se convertiría en Puma.

No sabía que la palabra chabola viene del euskera txabola, que a su vez viene de una palabra en francés que deriva del latín 'caveola', que significaba pequeña celda o jaula. Y no sabía que, según la RAE, también se puede escribir con 'v'. Tampoco lo sabían los aspirantes a guardias civiles en un polémico examen para entrar en el cuerpo.

que la palabra chabola viene del euskera txabola, que a su vez viene de una palabra en francés que deriva del latín ‘caveola’, que significaba pequeña celda o jaula. Y no sabía que, según la RAE, también se puede escribir con ‘v’. Tampoco lo sabían los aspirantes a guardias civiles en un polémico examen para entrar en el cuerpo. No conocía la historia de Arturo Ruiz, un chaval de 19 años asesinado por un comando ultraderechista en 1977 mientras huía de una carga policial en una manifestación pacífica. Su muerte marcó el inicio de lo que se conoce como la Semana Negra de Madrid. A la mañana siguiente, la policía mató a otra estudiante. Aquí se recuerda.

