📩 BOLETÍN | Vuelco o nada

Vuelco o nada

Hoy es un día decisivo para la campaña electoral. Esta noche tenemos el único debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo antes del 23 de julio. Ya sabes que Pedro Sánchez quería seis debates y a Feijóo ya uno le parece mucho, el resto los ha rechazado. Si Pedro Sánchez arrasa con Feijóo, la campaña puede dar un vuelco. Pero al candidato del PP le vale con no sufrir, así que saldrá a empatar, sin arriesgar, porque para Feijóo todo lo que no sea un vuelco es una victoria: según las encuestas que están publicando en diferentes medios sus sondeos diarios, la tendencia por ahora es que la izquierda mantiene sus aspiraciones y la derecha puede ser optimista pero sin confianzas. Sumar está cada vez más cerca de Vox como tercera fuerza, y ya sabes que eso también es clave.

El debate es a las 22h, en Antena 3 y La Sexta. Si te apetece lo vemos juntos en redes sociales y en directo en elDiario.es.

No sé si has aprovechado el fin de semana para echar un ojo a los programas electorales que se publicaron el viernes. ¿No? ¿Y entonces qué has hecho con tu tiempo libre? ¿Disfrutarlo? Bueno, no pasa nada, te resumimos lo fundamental de los cuatro principales:

Hoy en el podcast, hablamos de un caso que nos parece que simboliza perfectamente el momento en el que estamos. Un caso pequeño muestra las tripas de un sistema político en tensión. Un poder legislativo progresista, un poder ejecutivo ultraconservador, una élite profesional impune y una justicia determinante. En el centro de todo eso, una historia personal, la de Antonia Correa.

Vamos con otra cosa

Mientras escribo esto me rasco las tres picaduras en la espalda del mosquito que anoche se cebó conmigo. Creo que me escuecen más porque me he leído este reportaje sobre cómo las olas de calor y las inundaciones están favoreciendo la proliferación de mosquitos que antes no vivían en nuestro país. Con ellos, por primera vez en Europa en décadas, surgen casos puntuales de enfermedades como el dengue, el zika o el chikungunya.

Hay más como ese en el mapa de los mosquitos.

Que no se te pase

De la puerta giratoria al girasol . El sector de las empresas de energías renovables está creciendo rápido. Eso significa que empezarán las luchas de poder, los grandes contratos públicos en juego, los debates sobre la regulación de su actividad y un largo etcétera. Para este nuevo mundo, las nuevas empresas hacen algo que ya hicieron las viejas: fichar a expolíticos .

. El sector de las empresas de energías renovables está creciendo rápido. Eso significa que empezarán las luchas de poder, los grandes contratos públicos en juego, los debates sobre la regulación de su actividad y un largo etcétera. Para este nuevo mundo, las nuevas empresas hacen algo que ya hicieron las viejas: . Las siete magníficas . Hace unos años hablábamos de las ‘GAFA’, acrónimo para Google, Amazon, Facebook y Apple, como grandes tecnológicas que lo controlan todo. Su poder ya no es tan fuerte y ahora hablamos de las siete magníficas : Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Tesla y Nvidia. Facebook ya no está en el club.

. Hace unos años hablábamos de las ‘GAFA’, acrónimo para Google, Amazon, Facebook y Apple, como grandes tecnológicas que lo controlan todo. Su poder ya no es tan fuerte y ahora hablamos de : Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Tesla y Nvidia. Facebook ya no está en el club. Imperio Wagner. Vladímir Putin está cobrándose poco a poco la traición de Yevgueni Prigozhin. El Kremlin se ha apoderado del imperio empresarial del jefe el grupo Wagner, declarado en rebeldía en un intento fallido de golpe con un final confuso. Prigozhin tenia empresas de medios, logística, minería, cine y restauración. Parece que lo ha perdido todo.

Cosas que no sabía

No sabía que no está tan claro que la ropa de color negro dé más calor. Es cierto que absorbe más la luz del sol, pero también absorbe el calor que sale del cuerpo, por dentro de la ropa. Así, por ejemplo, una camiseta holgada o una túnica negra crea corrientes de convección entre la piel y la tela que acaban bajando la temperatura. Se han hecho investigaciones por ejemplo con la ropa negra de los beduinos en el desierto. Detalles aquí.

que no está tan claro que la ropa de color negro dé más calor. Es cierto que absorbe más la luz del sol, pero también absorbe el calor que sale del cuerpo, por dentro de la ropa. Así, por ejemplo, una camiseta holgada o una túnica negra crea corrientes de convección entre la piel y la tela que acaban bajando la temperatura. Se han hecho investigaciones por ejemplo con la ropa negra de los beduinos en el desierto. Detalles aquí. No sabía que los científicos están intentando entrenar a los tiburones del Caribe para que aprendan a comerse sin miedo al pez león, una especie invasora que está mermando los arrecifes de coral. En este vídeo (en inglés), una submarinista cuenta cómo cazan peces y se los dan muertos a los tiburones. Lo que han conseguido es que los tiburones “busquen submarinistas, le dan un toque con el hocico y luego les llevan a donde han visto un pez león” para que el humano se los cace y no pincharse con sus púas venenosas. Visto en este hilo.

que los científicos están intentando entrenar a los tiburones del Caribe para que aprendan a comerse sin miedo al pez león, una especie invasora que está mermando los arrecifes de coral. En este vídeo (en inglés), una submarinista cuenta cómo cazan peces y se los dan muertos a los tiburones. Lo que han conseguido es que los tiburones “busquen submarinistas, le dan un toque con el hocico y luego les llevan a donde han visto un pez león” para que el humano se los cace y no pincharse con sus púas venenosas. Visto en este hilo. No conocía la historia de “los gitanos del swing”, una pequeña corriente cultural en los castigados años 40 en la que algunos clubes y comunidades de gitanos quedaban para bailar swing y jazz, sobre todo en Barcelona y luego en Madrid. La cosa fue evolucionando hasta el concepto “Swing gitano”. Te dejo una canción: “Swing calé”.

