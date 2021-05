Ya sabes que, según el experimento mental, el gato de Schrödinger podía estar vivo y muerto a la vez. En España pasa un poco lo mismo con las restricciones contra el coronavirus: para mantener el toque de queda hace falta un estado de alarma y no hace falta un estado de alarma. Todo depende del Tribunal Superior de Justicia que te toque. Por ejemplo, el de Canarias dice que sí y el de Baleares dice que no. Resultado: en Canarias ya no hay toque de queda, mientras en Baleares sigue vigente. Mismo sistema jurídico, distinta resolución judicial: gato vivo y gato muerto al mismo tiempo.

Las UCI siguen saturadas, por cierto

En efecto: en seis comunidades el porcentaje de ocupación de las camas en la Unidad de Cuidados Intensivos está en niveles extremos. En la Comunidad de Madrid es donde la situación es más grave, con el 41,39% de las camas ocupadas por enfermos de COVID. Lleva semanas así, pero de este récord nadie presume. Son libres (de callar).

Tras el descontrol visto el fin de semana, Fernando Simón ha abroncado, en plan suave –tipo padre moderno– a los del botellón: "No estoy enfadado, estoy decepcionado. Incluso conmigo mismo porque no he sabido transmitir el mensaje" .

. Los datos de las UCI saturadas contrastan sin embargo con los números de la pandemia en Asturias. En el Principado no llegó a notarse la llamada 'cuarta ola'. Aquí explicamos el porqué.

Por una UCI pasó el periodista de la SER Carles Francino, quien ayer volvió a asomarse a 'La Ventana' después de 47 días tras ser ingresado de urgencia, sufrir un ictus, perder seis kilos y quedarse sin voz. Sus lágrimas en antena fueron una mezcla de emoción –por el cariño recibido– y rabia –por los lerdos del botellón y el olvido en el que la sociedad ha dejado a los sanitarios–. Bienvenido de vuelta, compañero.

Y el mundo sigue girando

Nos fijamos ahora en dos conflictos latentes, de esos que se hacen patentes a cada poco, aunque no siempre les prestemos atención. El primero, de nuevo, entre Israel y Palestina. Quizá no sepas muy bien cuál ha sido el detonante para el último estallido violento en la región. Nuestro compañero Javier Biosca te ofrece las claves aquí.

El segundo, de nuevo, en Colombia. Hemos entrevistado al director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Manuel Vivanco. Tras dos semanas de disturbios y una treintena de muertos, este veterano defensor de los derechos humanos advierte: "El Gobierno de Colombia debe condenar con energía los abusos policiales".

Que no se te pase