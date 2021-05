Hay prórroga de los ERTE.

El Gobierno ha conseguido convencer a la patronal y sindicatos para ampliar hasta septiembre los ERTE y las ayudas de ‘paro’ para autónomos. Espera, un paréntesis, para que no se nos queda nadie atrás: ¿sabes lo que es un ERTE? Si no lo sabes: primero, no pasa nada porque son demasiadas cosas a la vez, y segundo: aquí tienes una explicación.

En menos de 24 horas, el primer no de los empresarios se ha convertido en un sí tras el ofrecimiento de Escrivá de una ampliación de las ayudas y manteniendo el incentivo para las empresas que volvieran a la actividad, que es lo que creaba recelos en los agentes sociales. Menos mal, porque 580.000 personas podían tener un lío muy gordo el lunes si este acuerdo no se cerraba.

Si tienes dudas sobre qué va a pasar ahora, aquí se resuelven.

Indultos que no, indultos que sí

La bronca política alrededor de los indultos a los políticos independentistas se ha desatado y no va a parar. Será probablemente la diana a la que la oposición dispare sus dardos durante meses, con la esperanza de que incluso pueda hacer caer al Gobierno.

El Tribunal Supremo ha puesto su granito de arena. En un informe no vinculante, el tribunal que sentenció a los independentistas se opone a la concesión del indulto porque no han mostrado “el más débil indicio de arrepentimiento”. Este mismo tribunal sí se mostró en su momento a favor de indultar a Tejero y a Alfonso Armada por el 23F, pese a no constar arrepentimiento alguno; sencillamente argumentó que había unas razones de “conveniencia pública”, por aquello de apaciguar los ánimos políticos, que ahora no ve. Tienes otros indultos polémicos en este repaso.

Puedes leer el análisis de Ignacio Escolar al respecto, con muchas claves sobre el trasfondo de la decisión del Supremo: “Con este tribunal de absoluta mayoría conservadora, estaba cantado el ‘no’ a los indultos del procés”.

No son solo 9. Un dato que complica aún más políticamente la situación: no solo hay 9 políticos presos por la organización del referéndum del 1-O. Hay otros 60 exdirigentes y altos cargos del Govern que están pendientes de juicio o multas. Por eso los partidos independentistas insisten en pedir “amnistía” para todos a la vez que da la bienvenida al posible indulto de los 9, para que nadie pueda decir que dejan tirados a los que no son caras conocidas.

Las vueltas que da la vacuna

Cómo son las cosas. Tanta energía gastada y tanta alarma creada sobre la remota posibilidad de trombos con la vacuna de AstraZeneca, y cuando a la gente de menos de 60 años se le recomienda vacunarse con la segunda dosis de Pfizer… dicen, mira, déjame de mezclas y ponme AstraZeneca otra vez. Es lo que está sucediendo ya en varias comunidades autónomas. El 87% en Galicia; el 90% en Murcia; el 99% en Andalucía.

Pues a lo mejor esos datos tienen que ver con este otro: una encuesta realizada en 8 países señala que los españoles son los que más creen que el Gobierno y los medios de comunicación han exagerado los riesgos de las vacunas.

Si conoces a alguien que tenga dudas de si vacunarse, mándale este enlace, anda.

Ya no es Trump. Ahora es Biden el que ha pedido a los servicios de inteligencia que determinen si el coronavirus salió de un laboratorio.

Que no se te pase

Sentencia histórica. La petrolera Shell tendrá que reducir sus emisiones a la mitad por ser parte culpable del cambio climático. Todo por una demanda de una ONG que suscribieron otras 17.000 personas.

Andalucía. Ojo porque Vox ha dejado caer una ley muy importante para el Gobierno del PP en Andalucía. Si se interpreta como una ruptura definitiva del pacto de investidura se pueden precipitar las elecciones autonómicas.

¿Los jóvenes no tienen hijos o tardan más en tenerlos por culpa de la precariedad? Hacemos una primera aproximación a la relación entre renta y natalidad en las diferentes ciudades y municipios de España, con datos.

El león de Amazon. Amazon, el mayor gigante de Internet, acaba de comprarse la Metro-Goldwyn-Mayer, los históricos estudios de cine. Suponemos que para potenciar su servicio audiovisual de Amazon Video y competir mejor con Netflix, HBO o Dinsey+.

Felipe González ha estado en El Hormiguero con Pablo Motos. Yo no lo he visto pero no me importa porque casi que es mejor leer esto de Íñigo Sáenz de Ugarte.

Cosas que no sabía

No sabía nada de cómo los mosquitos deciden a quién picar. El insecto localiza a su ‘víctima’ al detectar el dióxido de carbono de la respiración, se guía por el calor corporal y por último decide si es un objetivo adecuado dependiendo del olor de la piel. Un grupo de científicos está analizando los componentes químicos de la piel que nos hacen más proclives a recibir la picadura de los mosquitos, algo importante para prevenir la transmisión de enfermedades graves como el cólera. En The Conversation saben más.

No conocía la historia de la peste bovina, documentada en la Roma antes de Cristo y que no ha sido erradicada hasta 2011. En diferentes olas de la epidemia, la enfermedad arrasaba con el ganado y con eso desparecía la fuerza para arar los campos. Por eso no era raro ver a personas empujando las pesadas estructuras para hacer surcos en la tierra. Si eras rico, te podías permitir un caballo para sustituirte. Tienes mucho más en Naukas.

No conocía hasta hace poco la existencia de la isla de Sentinel del Norte. Está en el golfo de Bengala, técnicamente pertenece a India, pero sus pobladores viven aislados y rechazan en ocasiones con violencia cualquier intento de contacto desde el mundo exterior. En 2018, un misionero de EEUU viajó a la isla para “evangelizar” y fue asesinado por miembros de la tribu, que arrastra una larga historia de problemas con los forasteros.

