Ya tenemos lío

Te avisamos ayer de que volveríamos a tener tensión con este tema y no ha tardado ni 24 horas. El Ministerio de Igualdad de Irene Montero ya tiene listo el borrador de la nueva Ley Trans pero la parte del PSOE en el Ejecutivo, con la vicepresidenta Carmen Calvo al frente, no tiene pinta de que vaya a aceptarlo tal y como está. Ese borrador “no es un proyecto del Gobierno”, dicen los socialistas, una frase de mucho calado porque ahonda en la brecha simbólica de que hay un ‘gobierno de verdad’ y luego ‘los ministerios de Podemos’. Habrá lío.

El punto de fricción ha sido durante el último año la denominada “autodeterminación de género”. La ley preparada por el equipo de Irene Montero permitiría que cualquier persona mayor de 16 años pueda establecer oficialmente su género sin necesidad de justificantes psicológicos o médicos. Una buena parte del PSOE es reticente a día de hoy a esa filosofía, lo que ha llevado al seno del gobierno un debate sobre transexualidad muy enconado entre corrientes feministas.

Seis mujeres señalan a un director de cine

Hoy elDiario.es publica el testimonio de seis mujeres que señalan al director, productor y profesor de cine Luis María Ferrández por un patrón de comportamiento que años después de los hechos se atreven a contar públicamente.

No se conocen entre sí, pero sus relatos coinciden: “Se aprovechó de mí”, “yo estaba muy borracha”, “le dije que no quería tener sexo”, “jugó psicológicamente conmigo”… Tienes la noticia completa aquí.

Nuestra compañera Ana Requena lleva semanas recopilando información sobre este caso y ha hablado con decenas de personas. De entre ellas, seis han decidido dar el paso. El proceso, nos cuenta Ana, ha sido muy complejo para cada una de ellas, pero ahora hablan por si pudiera servirle a otras mujeres.

AOC. Alexandria Ocasio-Cortez, una de las políticas de referencia para la nueva generación progresista en EEUU, ha contado que ella misma sufrió en el pasado una agresión sexual. Lo ha hecho en un vídeo, visiblemente afectada, al hilo de una reflexión sobre otro trauma, el que le ha supuesto el asalto al Capitolio por parte de los radicales proTrump. Poco a poco las mujeres con poder van compartiendo sus experiencias para visibilizar un problema estructural.

Las variantes, un nuevo giro en el guion

Cuando hagan películas de esta pandemia habrá un momento cumbre reservado para los días en que parecía que llegábamos al final feliz de las vacunas… y entonces aparecieron las variantes, esas mutaciones del virus que son más peleonas, más letales, más transmisibles que el SARS-CoV-2 original.

España ha prohibido la llegada de extranjeros no residentes que vengan de Brasil y Sudáfrica, por las cepas específicas que parece que se extienden desde esos países. Esta decisión se añade a una restricción equivalente de vuelos desde Reino Unido, también por miedo a la variante británica. Pero es que de la variante británica, a su vez, se está abriendo paso una nueva versión parecida a la sudafricana, que es más resistente a la vacuna y a tratamientos con anticuerpos. Hemos traducido un artículo de The Guardian con más detalle.

Sputnik V. En Rusia le han puesto a su vacuna nombre de satélite de la Guerra Fría, y ya eso nos dice muchas cosas de cómo todo esto es también una carrera por la conquista de espacios geopolíticos. Los problemas de suministro en las empresas ‘occidentales’ han abierto la puerta para los viales rusos y chinos sobre todo en África y Latinoamérica. La UE ya ha afirmado que la Sputnik V no será distribuida en Europa porque no tiene fábrica en suelo europeo, un requisito impuesto al resto de laboratorios. Un dato positivo: la eficacia de la vacuna rusa es del 91%, según la revista científica independiente The Lancet.

Una pregunta incómoda. El exdirector de Oxfam Intermon, Chema Vera, se pregunta en El Confidencial: “¿Está bien que se vacune antes a un europeo o estadounidense de mediana edad, que trabaja en casa, que a una enfermera sudafricana de primera línea?”. Aquí un mapa ilustrativo de El Orden Mundial con datos de The Economist.

Otra buena noticia: los primeros estudios confirman que la vacuna de AstraZeneca no solo impide que enfermes de COVID-19 sino que también reduce drásticamente las posibilidades de que contagies a otros si eres portador del virus. Muy importante para frenar su expansión.

Y en España, los contagios bajan pero las muertes llegan a niveles de abril, con 724 fallecidos registrados en un solo día.

Diga tecnócrata

Nuevo capítulo en la crisis permanente de gobernabilidad en Italia. Ante la imposibilidad de formar nuevo gobierno en el Congreso, Mario Draghi ha sido convocado para formar un gobierno de unidad. Draghi es expresidente del Banco Central Europeo y una de las principales figuras de la gestión de crisis financiera. Por supuesto tiene ideología, pero le llamarán tecnócrata por no decir que nadie le ha elegido en las urnas.

El que tiene potestad para convocar a un externo para ser primer ministro es el presidente de la República, un cargo que no se vota directamente por los ciudadanos sino que tiene un perfil más institucional y se nombra por amplias mayorías en el parlamento cada siete años.

Es la tercera vez que pasa esto en Italia en los últimos 30 años. En 1993, el también banquero Carlo Azeglio Ciampi formó gobierno ante el bloqueo institucional. Y en 2011, más fresco en nuestra memoria porque sucedió en plena crisis también en España y algunos quisieron imitar el ejemplo, Italia tiró de otro economista de corte europeo, Mario Monti.

Que no se te pase

Negacionistas grabando hospitales. Se empieza yendo sin mascarilla a una manifestación convocada por Miguel Bosé y se termina entrando en hospitales para grabar supuestas pruebas de que la COVID-19 no existe. Suena ridículo pero es real y están organizados.

La campaña de las elecciones en Catalunya va cogiendo cuerpo. Aquí te hacemos un resumen de lo que van diciendo todas las encuestas.

Amazon pierde a su líder. El fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos, ha anunciado que da un paso al lado como principal ejecutivo de la compañía y se dedicará, como persona más rica del mundo, a otras cosas. Amazon vive otro momento clave en su imparable expansión con el auge de la compra por Internet durante la pandemia.

Arte WTF. De un vaso de agua por 20.000 euros a una calavera de diamantes. Repasamos con ejemplos los pecados del arte contemporáneo, y sus pecadores.

Todo es política

El acento es tu tesoro. El ya famoso anuncio de Cruzcampo saca partido de la figura de Lola Flores convertida en icono de modernidad, como analiza El País. En Píkara tienes un contrapunto crítico sobre el uso que hace la publicidad de los acervos culturales.

Pero en el anuncio hay otra tecla muy bien tocada: el de un renovado sentimiento de orgullo herido andaluz que se entiende bien escuchando al humorista Manu Sánchez en esta entrevista con Roberto Leal. De ahí nacen cada vez más expresiones e iniciativas.

Si te interesa el componente sociopolítico de la copla española y revisitar con mirada crítica la “banda sonora de nuestras abuelas”, hay un podcast muy recomendable: ’Ay, Campaneras’.

