Su ministro, gracias

“Conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo. Eso vale dinero”. Las “relaciones públicas” fueron un negocio para el PP durante los años de la financiación con donaciones de dinero negro por parte de empresarios, según Luis Bárcenas. En un vídeo que puedes ver en elDiario.es, el extesorero le cuenta al juez que tanto él como su jefe y predecesor hacían de intermediarios para los constructores que querían verse con los ministros del PP, sobre todo con los de Fomento y Medio Ambiente. “Los empresarios estaban dispuestos a donar dinero al PP a cambio de sentarse una hora con un ministro”. Pensábamos que solo ocurría como pago por grandes adjudicaciones públicas pero parece que en Génova sacaban dinero por mucho menos que eso. Puedes escucharlo tú mismo de boca de Bárcenas.

Casado con Vox. Sigue la gresca en la relación de los principales partidos de la derecha. Vox anunció que rompía relaciones con los populares por la declaración de persona non grata aprobada en Ceuta contra Santiago Abascal sin oposición del PP. Pero al rato ya dijeron que, bueno, lo de romper relaciones lo mismo era exagerado. Un ridículo que puede seguir coleando hoy.

Pues depende

Alguien que tenga previsto venir a España se hará preguntas sencillas. ¿Hay toque de queda en las zonas más afectadas por el virus? ¿Me pedirán PCR para entrar en los bares? ¿Podré salir de fiesta hasta la madrugada? Todas esas preguntas pueden responderse con un sí y con un no. En España, depende, todo depende de cada gobierno autonómico. Los contrastes de la pandemia se dan por ejemplo entre la Comunidad Valenciana y Madrid, donde las tasas de incidencia no son tan dispares pero las medidas de restricción sí: de la libertad total madrileña al toque de queda valenciano. En Galicia, te piden PCR o certificado de vacunación para el ocio nocturno; Andalucía, con municipios por encima de los 1.000 casos de incidencia, no toca los bares hasta las 2 de la mañana pero pide mascarillas para la calle. Más ejemplos.



Fuente: comunidades autónomas



Mapa. Esto de aquí arriba es el mapa de cada miércoles para que veas cómo está la cosa en cada municipio. En 30 grandes ciudades se ha contagiado el 1% de la población en 14 días, una explosión fulgurante de la quinta ola que parece que se empieza a frenar.

Una gran noticia. BioNTech, el laboratorio farmacéutico asociado con Pfizer para la vacuna contra el coronavirus, dice que usará la misma tecnología de modificación de ARN mensajero para una próxima vacuna contra la malaria.

Futuro económico

El Fondo Monetario Internacional cree que España será, junto a Estados Unidos, la economía desarrollada que se recuperará más rápido de la crisis del coronavirus, aunque es un poco más prudente que hace unos meses.

Por su parte, el Gobierno mantiene el techo de gasto para el próximo año. Eso quiere decir que a pesar de que nos va a entrar un chorro de dinero de ayudas europeas, el Gobierno prevé para los Presupuestos una inversión parecida a la del año anterior, aunque algo mayor. En cuanto al empleo, el Ejecutivo cree que la tasa del paro será del 15,2% en 2021 y del 14,2% en 2022. Más datos.

Ser pobre en la ciudad. Las familias más pobres de las ciudades gastan un 22% más en vivienda que las que viven en zonas rurales. El precio de los alquileres o de comprar un piso lastra la economía doméstica y se traduce en otro dato: la mitad de los niños en situación de pobreza viven en zonas muy pobladas. Más detalles.

Que no se te pase

Corinna Larsen pide a la Justicia británica una orden de alejamiento contra Juan Carlos I y contra cualquier agente del CNI para que no puedan acercarse a su casa. La expareja y cómplice de los negocios del rey emérito denuncia amenazas y espionaje continuado “hasta la actualidad”.

EEUU dice que se va de Irak, aunque en realidad solo dejará de combatir y nadie duda de que seguirá manejando muchos resortes del país. Aquí unas claves de lo que puede pasar y un repaso de las veces que EEUU dijo que lo de Irak estaba todo controlado.

Simone Biles es una espectacular gimnasta estadounidense que lleva unos años generando gran impacto popular con sus ejercicios, que encima también se llevan el aplauso de los expertos. Lo tiene todo y, sin embargo, se ha roto. Ha abandonado los Juegos y no por un problema físico. Poco a poco, el deporte también empieza a hablar sin tapujos sobre la salud mental.

La competencia. El periódico El País tiene nueva directora: Pepa Bueno, que abandona la SER después de una década. Le sustituye al frente de Hora 25 un amigo y lector fiel de este boletín, Aimar Bretos. Mucha suerte a los dos.

Qué ganas de viaje

Circular de Marrakech al desierto. Hay una ruta circular en carretera que conecta dos puntos turísticos en Marruecos y que te deja paisajes preciosos sin tanta gente por el camino, salvo que contrates el trayecto con una agencia, que te pararán donde a todo el mundo. Desde el ambiente de Marrakech hasta la acampada con camellos en el desierto cerca de Merzouga, se puede ir por las carreteras N9-N12 y luego volver por la N10. Se hace en cuatro o cinco días para ir sin prisa; se cruza el Atlas, conduces por carreteras imposibles, te adentras en gargantas, cruzas pueblos que parecen hechos de barro, hay de pronto vergeles de palmeras y agua. Para despejar la cabeza.

Parapente. Si te atreves, Castejón de Sos es un pueblo del pirineo de Huesca que está considerado como uno de los mejores lugares de España para hacer parapente. Allí se han instalado varias escuelas de vuelo. En el nivel más básico, tú solo tienes que correr cuesta abajo por una montaña y ya el instructor que va enganchado a ti, el parapente y la física aerodinámica se encargan del resto. Bueno, no es tan simple. Un vídeo.

Peruana. Como viajar a Perú ahora mismo es complicado, nos conformaremos con comer en alguno de los muchos restaurantes peruanos que hay en España. Además del ceviche que se puso hasta de moda, con cevicherías en cada barrio moderno de gran ciudad, hay otros platos sencillos muy ricos: causa limeña, ají de gallina, tiradito.

