📩 BOLETÍN | No será tan importante

Cómo es la política y el periodismo un poco también. Hace unos años se habría caído el mundo con la imputación de Mariano Rajoy. Pero oye, ha sucedido, lo publicamos a primera hora de la mañana de ayer en elDiario.es y la mayoría de medios ni lo han destacado mucho en su portada. Es la justicia andorrana la que ha tomado la decisión, sí, pero es Mariano Rajoy el imputado y además el asunto de fondo tiene toda la vigencia jurídica del mundo: se le investiga junto a su ministro de Interior y amigo, Jorge Fernández Díaz, por presionar para conseguir datos bancarios de la familia Pujol y de líderes independentistas. Forma parte de aquella Operación Catalunya que te desvelamos en 2014. Andorra se atreve, España no.

En fin, que hoy elDiario.es vuelve a abrir con la noticia, que es importante, y que aquí tienes más detalles de la iniciativa judicial más contundente contra la actividad parapolicial del mandato de Rajoy, aunque a algunos no les parezca para tanto.

Por fin a tope

Ya está funcionando el tope al precio del gas que notaremos a final de mes en un abaratamiento en la factura de la luz si tenemos tarifa regulada. Ayer por primera vez, en esos mercados secundarios de la energía de los que tanto oímos hablar pero que son complicados de entender, entraron en vigor las nuevas normas del Gobierno para intervenir la tarifa. Consecuencia: el precio en 24 horas ha bajado un 22% y se sitúa a niveles de abril. Es menos ahorro que lo que esperábamos, pero también es verdad que la ola de calor no ayuda a la contención de precios. Veremos cómo evoluciona. Pero ya está activo. Te recordamos cómo funciona.

Argelia nos confunde. El presidente de Argelia ha destituido a su ministro de Finanzas, el responsable de gestionar (no sabemos si idear) el bloqueo comercial anunciado contra España por nuestra nueva alianza con Marruecos. ¿Le cesa por no haber calculado las consecuencias de ese movimiento que les puede causar un problema con Europa? ¿O le cesa por lo contrario, por no apretar más a las empresas para que cumplan con la orden? No tenemos ni idea. Lo que sí sabemos es que en el régimen argelino piensan que nuestro ministro de Exteriores es un “pirómano”.

Negociar. A estas alturas de la coalición ya vamos aprendiendo que cuando Unidas Podemos anuncia que está “negociando” con el PSOE alguna medida, en realidad lo que nos quiere decir es “mirad qué bien lo que queremos hacer y el PSOE no nos deja”. En las últimas horas hemos tenido otro ejemplo: Yolanda Díaz dice que está “negociando con el PSOE” ayudas al transporte y un impuesto a las eléctricas y Moncloa dice no están en eso. El siguiente encontronazo vendrá por la ley que regula los límites de la privatización sanitaria.

Andaluces, tomen nota

Esta excelente radiografía del voto andaluz durante las últimas legislaturas nos da una buena bofetada a los que somos de allí. La región acumula siete de los diez barrios más pobres de España y eso abre una brecha de participación electoral con respecto a las rentas altas, que siempre votan.

Si la izquierda no consigue dar un vuelco electoral este domingo, habrá gobierno de PP y Vox en Andalucía. ¿Y eso qué puede implicar? No hace falta imaginárselo, nos lo pueden contar desde Castilla y León, que llevan unos meses comprobándolo.

Hoy en el podcast, un mensaje para Andalucía desde el futuro.

Que no se te pase

Tener un hijo cuesta de media casi 700 euros al mes . Son datos de Save the Children. El 20% de los hogares no tiene dinero para hacer frente a ese gasto ni aunque dediquen todo su presupuesto a la crianza. Hablamos con algunas familias y está claro: en esta generación, con precariedad no hay natalidad.

. Son datos de Save the Children. El 20% de los hogares no tiene dinero para hacer frente a ese gasto ni aunque dediquen todo su presupuesto a la crianza. y está claro: en esta generación, con precariedad no hay natalidad. Pobre rey . A PP y Vox les da mucha pena que Juan Carlos I se tenga que pagar su propia casa. Así que proponen darle un palacio en la localidad cántabra de Comillas para que fije su residencia en España. Se trata de un bien cultural del siglo XIX, construido a petición de un esclavista de la época despreciado en su Barcelona natal. Aquí lo puedes ver .

. A PP y Vox les da mucha pena que Juan Carlos I se tenga que pagar su propia casa. Así que proponen darle un palacio en la localidad cántabra de Comillas para que fije su residencia en España. Se trata de un bien cultural del siglo XIX, construido a petición de un esclavista de la época despreciado en su Barcelona natal. . Algo más de igualdad. Las jugadoras de la selección femenina de fútbol tendrán acceso al mismo porcentaje de ingresos por primas y derechos de imagen que los hombres. Eso no significa en ningún caso que vayan a cobrar lo mismo, sino que el reparto de lo que ingresa el fútbol femenino es algo más equiparable al del masculino.

En el capítulo de hoy

Seinfield es una comedia de los 90 que estuvo 9 temporadas en la televisión americana y es casi una serie de culto. Me ha gustado mucho este hilo de Twitter con detalles sobre su producción, sobre cómo incluyeron temas como la masturbación femenina que cabrearon a los dueños de la ABC tanto como a Macarena Olona y sobre cómo el que parece un secundario es el verdadero protagonista de la trama.

es una comedia de los 90 que estuvo 9 temporadas en la televisión americana y es casi una serie de culto. Me ha gustado mucho este hilo de Twitter con detalles sobre su producción, sobre cómo incluyeron temas como la masturbación femenina que cabrearon a los dueños de la ABC tanto como a Macarena Olona y sobre cómo el que parece un secundario es el verdadero protagonista de la trama. Mira lo que has hecho. Hablar de Seinfield, protagonizada por un conocido cómico en EEUU que se interpreta (supuestamente) a sí mismo, me ha recordado a otra ficción con la misma premisa: la serie de Berto Romero. Si acabas de ser padre hace poco, es muy recomendable, y más allá de que te ríes, Berto hace sobre todo en la segunda temporada una revisión muy profunda de algunos temas de nuestra generación.

Hablar de Seinfield, protagonizada por un conocido cómico en EEUU que se interpreta (supuestamente) a sí mismo, me ha recordado a otra ficción con la misma premisa: la serie de Berto Romero. Si acabas de ser padre hace poco, es muy recomendable, y más allá de que te ríes, Berto hace sobre todo en la segunda temporada una revisión muy profunda de algunos temas de nuestra generación. Alias. Ya te dije que estoy viendo la serie de JJ Abrams anterior a Perdidos. Puedo confirmarte que te la puedes ahorrar. Aún así, estoy disfrutando identificando algunos elementos que luego saldrían en Lost y en Fringe. Incluso escenas muy concretas. Una de las más memorables de Perdidos, en la que Charlie queda atrapado dentro de una cámara inundada de agua y le vemos a través de un cristal, es calcada a una de Alias.

