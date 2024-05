Cientos de vecinos protestan en Alicante contra la tala de 72 árboles en el barrio de San Blas

La tala de un total de 72 melias en la plaza de San Blas dentro de las obras de remodelación urbana de este espacio ha movilizado a los vecinos de este barrio de Alicante. Este lunes centenares de personas, convocados por colectivos sociales y vecinales, partidos de la oposición de la izquierda y también el ampa del colegio Joaquín Sorolla, próximo a la zona, han salido a la calle para oponerse a esta acción del gobierno del PP de Luis Barcala.

Los vecinos critican que estas obras han estado paradas desde 2023 por problemas con la contratista del proyecto y que desde entonces no se ha hecho nada para trasladar a estas decenas de árboles que se verán afectados. La protesta se ha desarrollado a lo largo de la calle Antonio Martín Trenco con consignas como “el barrio no se tala” “Los árboles no se talan, se plantan” o “BarTala” haciendo así un juego de palabras con el apellido del alcalde Luis Barcala.

Desde el gobierno municipal se asegura que en el nuevo proyecto se prevé la plantación de nuevos ejemplares, y justifica la retirada de los que había hasta ahora por su “estado de decrepitud”. Añaden así que los nuevos árboles jóvenes tendrán entre 20-25 cm de perímetro de tronco y también de la familia de las melias.