En el episodio de hoy entrevistamos al jefe de guión de La Casa de Papel, Javier Gómez Santander. Dentro del equipo que ha dado forma al éxito de la serie creada por Álex Pina, hay un periodista convertido a la ficción, brillante, que nos habla de política, de éxito y también de salud mental.

Porque de la misma cabeza han salido algunos de los mejores guiones de La Casa de Papel, uno de los mejores programas de la televisión política de nuestra generación, La Sexta Columna... y también los peores fantasmas de la depresión y la ansiedad.

Javier Gómez Santander tiene 38 años e insiste en que el éxito, el trabajo y el mensaje de la serie es colectivo, aunque a nosotros nos ha encantado buscarle entre algunas de las frases y las escenas con más calado de la serie que acaba de terminar.

elDiario.es ha estrenado este podcast diario, con la colaboración de Podimo, para explicarte la actualidad. Conducido por Juanlu Sánchez y con ayuda de los periodistas de la redacción de elDiario.es y otros invitados, nos detendremos de lunes a viernes en un asunto: puede ser una noticia compleja, un debate de fondo o una historia sencilla que merezca la pena.

