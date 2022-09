🎙 PODCAST | ¿Para qué nos sirve el Senado?

Se supone que es una cámara de poder territorial, pero no funciona como tal. Se supone que es un contrapeso al Congreso, pero no lo es. Todos aseguran que hay que reformarlo, pero no sucede. ¿Qué hacemos con el Senado?

Hablamos con Iñigo Aduriz, el compañero de elDiario.es que más sabe sobre lo que pasa en el Senado, con Cristina Narbona, actual vicepresidenta del Senado, presidenta del PSOE, y Ramón Espinar, ex senador de Podemos.

