📩 BOLETÍN | La prima de Proust

La prima de Proust

A veces, al oler una determinada planta se te vienen a la cabeza las noches de verano de la infancia. O al probar un guiso ves nítidamente las manos de tu abuela. O al escuchar una canción vuelves a ser aquella persona confusa y adolescente. Lo mismo me ha pasado hoy al leer las palabras “prima de riesgo” en grandes titulares. Han pasado por mi mente en menos de un segundo los años en los que vivíamos pendientes de aquella cifra que ni siquiera entendíamos bien, he vuelto a ver las manifestaciones en la calle, los desaires políticos despreciando el malestar, los desahucios y el paro, la ansiedad y los amigos deprimidos, los que se fueron y ahora intentan volver. He recordado que había un bot en Twitter (anda, sigue activo) que iba publicando aquella cifra cada día, porque era un dato importante para nuestras vidas como sería la tasa de incidencia durante el coronavirus.

El Banco Central Europeo está intentando encontrar la manera de que las primas de riesgo de países como España e Italia no sigan subiendo. No es fácil entender el mecanismo, pero aquí Andrés Gil hace el esfuerzo de explicarlo bien.

. En EEUU, los tipos de interés suben un 0,75 de golpe. Es la mayor subida decretada por la Reserva Federal en casi 30 años. En Europa, también subirán aunque nos explican que eso en España es en realidad menos preocupante que para otros países. Tragaluz. La crisis de la energía se lo traga todo. Ya se ha tragado la subvención a la gasolina del Gobierno y veremos cuánto tarda en tragarse también la bajada de precios por la intervención del mercado decretada por España y Portugal. Aquí algunas cifras.

¿Por qué está Rajoy imputado?

Hoy en el podcast, explicamos qué hay detrás de la imputación de Mariano Rajoy en Andorra, un caso del que otros periódicos no parecen muy interesados en hablar. Rajoy está siendo investigado por las operaciones secretas llevadas a cabo por la Policía para hacerse con datos financieros privados de sus enemigos políticos. Poca broma.

Detener activistas es fácil

Detener a los que sistemáticamente incumplen las leyes y acuerdos internacionales de emisiones contaminantes es complicado. A los que manchan diariamente nuestro aire, talan masivamente nuestros bosques y contaminan nuestros acuíferos, es un lío meterles mano. Siempre es más fácil detener a ecologistas. La Brigada Antiterrorista, nada menos, ha detenido a una docena de activistas por lanzar hace unos meses pintura roja al Congreso de los Diputados como protesta por la falta de acción contra el cambio climático. Se les atribuyen “delitos contra las altas instituciones del Estado”. Se les ha tomado declaración y de momento han sido puestos en libertad. Hemos hablado con uno de ellos.

Cosas que no sabía

No sabía que en algunos momentos de la Edad Media en Europa, las mujeres muy pobres, viudas o sin pareja por alguna razón recibían dinero a cambio de amamantar a sus propios hijos. Se consideraba un duro trabajo, incompatible con otros, y de hecho, en el judaísmo, era frecuente que se subcontratara. Una investigadora española (y lectora de este boletín) formó parte de la investigación.

que en algunos momentos de la Edad Media en Europa, las mujeres muy pobres, viudas o sin pareja por alguna razón recibían dinero a cambio de amamantar a sus propios hijos. Se consideraba un duro trabajo, incompatible con otros, y de hecho, en el judaísmo, era frecuente que se subcontratara. Una investigadora española (y lectora de este boletín) formó parte de la investigación. No conocía la utilización estratégica que hizo Franco de los judíos que vivían en España. Según este reportaje, el régimen decidió no aplicar el manual nazi en ese punto y permitió la evacuación de 35.000 judíos para ir ganándose el favor del eje aliado cuando ya se atisbaba su victoria. Otra investigación también aporta detalles de cómo se definieron los criterios para los juicios militares sin garantías que permitieron la ejecución de los republicanos.

la utilización estratégica que hizo Franco de los judíos que vivían en España. Según este reportaje, el régimen decidió no aplicar el manual nazi en ese punto y permitió la evacuación de 35.000 judíos para ir ganándose el favor del eje aliado cuando ya se atisbaba su victoria. Otra investigación también aporta detalles de cómo se definieron los criterios para los juicios militares sin garantías que permitieron la ejecución de los republicanos. No sabía que entre Corea del Sur y Japón hay una isla pequeña y deshabitada llamada Okinoshima, que esconde una gran historia que he leído en este hilo de Twitter. Poca gente puede entrar y nadie puede llevarse nada de la isla, ni una piedra, pero sí llevar cosas. Es un santuario sagrado y eso hace que se hayan acumulado siglos de ofrendas, objetos de diferentes civilizaciones que convierten a Okinoshima en un paraíso arqueológico.

