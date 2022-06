Fernando Prieto, detenido por la protesta científica: “Deberían dedicarse más a reducir las emisiones de gases que a nosotros”

Fernando Prieto es doctor en Ecología y el pasado 6 de abril participó en la protesta de científicos contra la inacción política a la hora de atajar la crisis climática. “La inacción de hoy, la sangre de mañana”, clamaron en aquella jornada a las puertas del Congreso de los Diputados en lo que llamaron Rebelión Científica. Utilizaron un preparado de agua y remolacha para tintar la fachada del edificio de la carrera de San Jerónimo en Madrid.

Prieto, que coordina el Observatorio de la Sostenibilidad, recibió una llamada el martes que le conminaba a acudir a una comisaría 24 horas después para declarar como detenido por estas acciones de hace más de dos meses. En total, 14 personas han pasado por dependencias policiales este miércoles en Madrid, Almería, Granada, Ibiza y Gijón. Todos han salido con cargos y “a la espera de que nos llamen del juzgado y vayamos a juicio”, resume Prieto en una rápida conversación con elDiario.es horas después de abandonar la comisaría.

¿Se presentó voluntariamente ante la Policía?

Nos llamaron ayer mismo [por el martes] para decirnos que estábamos citados al día siguiente. Un policía me dijo que estaba convocado y que si no acudía vendrían a detenerme. Así que allí he ido con las otras cinco personas de Madrid.

Habéis comparecido como detenidos.

Exactamente. No nos han puesto grilletes, pero sí.

¿Y una vez en las dependencias policiales, qué ha ocurrido?

Hemos estado allí tres horas y media. Nos han hecho todas las fotografías que se ve cuando arrestan a alguien: de frente, de perfil, de medio lado. Nos han tomado las huellas dactilares de todos los dedos...

¿De qué se os acusa?

De daños y un delito contra las instituciones del Estado. Nos han informado de que la protesta ha costado 3.300 euros por la pintura que cayó sobre la pared del Congreso. Aseguran que como la fachada tiene alguna piedra caliza, ha costado más limpiarla ya que la mayoría es de granito y ahí sí es más fácil. Eso nos han dicho.

¿Lo de las instituciones a qué se refiere?

A que aseguran que aquel día se alteró una sesión parlamentaria, cuando se pudo ver que no había nada de eso. Algunos diputados incluso salieron a apoyarnos, como Juantxo López de Uralde de Alianza Verde e Íñigo Errejón de Más País. Pero bueno, nos han dicho que alguien del Congreso acredita eso...

¿En qué situación habéis quedado?

Pues de momento en libertad con cargos. No sabemos si van a detener a más personas. Imagino que nos tocará ir al juzgado y luego un juicio.

¿Os lo esperabais después de más de dos meses después de la protesta?

La verdad es que no. Parece que deberían estar más preocupados y dedicarse más a reducir las emisiones de gases y a adaptar al país al cambio climático que a nosotros. Y más cuando tenemos patentes las consecuencias como esta ola de calor que estamos pasando.