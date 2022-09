Hola.

Agarra un café y vamos al lío. Buenos días.

Por dónde va el día

Sabotajes

Llevo desde anteayer deseando leer una buena explicación sobre lo que ha pasado en el gasoducto que conecta Rusia con Europa. No acabo de encontrarla. Es cierto que mucha información no hay. Las dos grandes canalizaciones del Nord Stream sufrieron dos fugas por dos aparentes explosiones a su paso por Suecia y Dinamarca. Alemania dice que quizá no haya manera de arreglar los desperfectos y el gasoducto ha quedado inutilizado quizá para siempre. El daño ambiental es importante.

A mí me resulta rarísimo que Putin se ponga a destruir lo único con lo que puede chantajear a media Europa, su principal arma en esta guerra, el suministro y el precio del gas. Pero qué sabré yo de geopolítica energética. La cosa es que la OTAN y la UE acusan veladamente al Kremlin del sabotaje y allí dicen que ellos no han sido. A ver si hoy nos enteramos de algo más.

Anexión. Lo que no tiene un pase es el supuesto referéndum ruso en las zonas que mantiene ocupadas en Ucrania. Los resultados, sorpresa, han dado un sí total a anexionarse a Rusia. Las consecuencias estratégicas son importantes para el futuro de la guerra.

No tan Junts

Otro sabotaje, bien distinto, está sucediendo en Catalunya. Junts ha decidido torpedear su acuerdo con ERC, a quienes acusa de ser tibios con la independencia, y sitúa a la coalición del Govern de Catalunya en su momento más crítico. Los consejeros de Junts piden al president, Pere Aragonès, que se someta a una moción de confianza, que es una manera parlamentaria de ponerle en crisis sin pedir su dimisión ni hacerle una moción de censura. Aragonès canceló ayer toda su agenda y convocó una reunión de urgencia con todo su gobierno para decirles a los díscolos que si tanto les molesta, que se salgan del gobierno, que él no piensa hacer nada.

Pero al final lo que sí ha hecho Aragonès casi a medianoche es destituir a su vicepresidente Jordi Puigneró, de Junts, en un golpe de autoridad que puede agravar aún más las relaciones o meterle el miedo en el cuerpo a los que tengan más ganas de revolver. Las claves, en esta crónica.

Más cuentas

Si eres funcionario, atiende. El Gobierno propone una subida salarial extra para compensar la inflación: estamos hablando del 1,5% para ya y del 2,5% para el año que viene. Cuando digo ‘extra’ me refiero a que en 2022 ese aumento hay que sumárselo al 2% ya en vigor para 2022 y además será retroactivo desde enero. O sea, un 3,5% en total. Los sindicatos consideran que el plan se queda corto porque en 2023 ya bajaría al 2,5%. Por ahora siguen negociando.

Mientras tanto, siguen los bailes regionales del IRPF. El último en apuntarse es Miguel Ángel Revilla, que literalmente dice que le parece “lamentable” la tendencia de a ver quién baja más impuestos pero que si por ahí va la cosa en Cantabria “no nos vamos a quedar fuera” .

Nosotros a lo nuestro, pero los principales organismos internacionales aconsejan lo contrario: no hay que bajar impuestos.

Lucha de gigantes

Hay pocas elecciones como esta. Dos fuerzas políticas enormes van al choque. Una, la de Lula da Silva, representa a la izquierda de la pelea, el valor y la democracia. La otra, la de Jair Bolsonaro, a la nueva ola reaccionaria sin complejos ni ataduras. Una revancha está en juego.

Hoy en el podcast no podemos poner la canción porque no tenemos los derechos pero sí podemos ponerla en el titular y que tú la tararees de fondo: lucha de gigantes.

Que no se te pase

Cosas que no sabía

No sabía que la zona que queda entre la parte iluminada y la parte oscura de la Luna tiene un nombre: Terminator. Es esa frontera visual, difusa, entre el día y la noche, que en realidad se da en cualquier planeta o satélite. Es perfecta para identificar montañas o cráteres porque la luz del sol llega totalmente tumbada y se alargan las sombras. Si te interesa, esa zona da mucho juego y puedes ampliar en este vídeo.

que la zona que queda entre la parte iluminada y la parte oscura de la Luna tiene un nombre: Terminator. Es esa frontera visual, difusa, entre el día y la noche, que en realidad se da en cualquier planeta o satélite. Es perfecta para identificar montañas o cráteres porque la luz del sol llega totalmente tumbada y se alargan las sombras. Si te interesa, esa zona da mucho juego y puedes ampliar en este vídeo. No sabía que la URSS envió al espacio ocho perros más después del famoso viaje de Laika, la perra que se convirtió en icono mundial en los 50. Laika se llamaba en realidad Kudryavka y era una perra callejera. Murió a las pocas horas del despegue, por un fallo térmico que acabó sobrecalentando la nave, la Sputnik 2. De los otros ocho animales, seis volvieron vivos a la Tierra.

que la URSS envió al espacio ocho perros más después del famoso viaje de Laika, la perra que se convirtió en icono mundial en los 50. Laika se llamaba en realidad Kudryavka y era una perra callejera. Murió a las pocas horas del despegue, por un fallo térmico que acabó sobrecalentando la nave, la Sputnik 2. De los otros ocho animales, seis volvieron vivos a la Tierra. No sabía que la palabra muiñeira, la danza típica gallega, viene de la palabra muíño, que significa molino. Se piensa, pero no está claro del todo, que surgió como baile y cante para matar los tiempos de espera en los molinos de trigo, como mínimo en el siglo XVI.

Mañana nos leemos de nuevo.

Un abrazo,

Juanlu