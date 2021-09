Victoria socialdemócrata, éxito verde, opciones conservadoras

Arrancamos la semana con una entrega de nuestro podcast que yo creo que te va a interesar. De vez en cuando, queremos explicarte no solo la pura actualidad sino también cómo es nuestro trabajo en la redacción, a qué tipo de retos o decisiones nos enfrentamos los periodistas. Empezamos por un clásico de nuestro oficio, cuando una fuente te dice tres palabras mágicas en inglés: off the record.

Venga, agarra un café y vamos al lío. Buenos días.

Hoy... en Un tema Al día:

Esto no lo puedes contar

La socialdemocracia gana en Alemania

El partido socialdemócrata ha ganado las elecciones en Alemania, aunque por muy poco y nos quedan probablemente meses de negociaciones para formar una coalición de gobierno. El SPD de Olaf Scholz depende de Los Verdes, que son la tercera fuerza y la que más ha mejorado sus resultados, y de los liberales. Pero estos dos partidos también podrían inclinarse por la CDU (sí, en Alemania Los Verdes pueden gobernar con los conservadores) y Armin Laschet mantiene opciones de ser canciller a pesar de mal resultado.

A pesar de que Merkel pertenece a la CDU, su capital político parece que se ha transferido fundamentalmente hacia Scholz, que era su vicecanciller en un gobierno de gran coalición izquierda-derecha que ahora parece más complicado que pueda reeditarse. Como decimos en este perfil de Scholz, es el socialdemócrata más 'merkeliano'.

La socialdemocracia recupera fuerza en Europa y, tras recuperar plazas como España, Italia o todos los países nórdicos, ahora puede hacerse con el mayor bastión de poder de la Unión Europea.

El volcán y la iglesia

La imagen que más veces verás hoy es la de la iglesia del pueblo de Todoque, en la isla de La Palma, grabada por el periodista de Radio Marca José Peña. El campanario se ha venido abajo, arrollado por el río de lava que llegó al pueblo hace días pero que ahora se ha reactivado y avanza mucho más rápido. Es el símbolo de que la destrucción no para.

La nueva normalidad en La Palma es mirar hacia el volcán que lleva ya más de una semana escupiendo fuego, con fases explosivas que producen una inquietud permanente entre los vecinos de la isla. La ceniza que había caído sobre el aeropuerto se ha retirado, aunque ahora son las compañías las que tienen que decidir si vuelven a volar.

Este fin de semana, se ha desprendido una parte del cono volcánico, liberando una nueva colada de lava que avanza algo más rápido que las anteriores hacia el mar. Hay ya unas 500 viviendas afectadas y esto va para largo: ninguna erupción en la historia de La Palma ha durado menos de 20 días.

Que no se te pase

Adiós a la inmunidad de grupo. Cuanto más sabemos sobre el coronavirus, más claro va quedando que no nos lo vamos a quitar de encima por mucho que estemos todos vacunados. Eso sí, pasará a formar parte de las enfermedades con las que hay que convivir y, gracias a la vacuna, no será de las graves. Eso nos dicen ahora los expertos.

Puigdemont, camino de Bélgica. El juez italiano al que le ha tocado decidir qué hacer con Puigdemont tras su detención en Italia le ha permitido volver a Bruselas mientras llega la fecha en la que tendrá que declarar ante su tribunal, el 4 de agosto. El proceso de extradición ya fracasó en Alemania, Bélgica y Reino Unido. Las claves de esta detención, por Ignacio Escolar.

Vox. Dicen ser los guardianes de la decencia, el orden, la rectitud, las cosas como Dios manda. Y sin embargo, tienen el bulo y la agresividad a flor de piel. Si fueran de izquierdas, las portadas les llamarían radicales. Pero como son jueces y abogados del Estado, hay gente que les respeta. Estos son los diputados más broncos de Vox en el Congreso.

Cosas que no sabía

No conocía la historia de la erupción del volcán indonesio de Krakatoa, en 1883. Tras cuatro erupciones encadenadas, se produjeron fisuras en la montaña y el agua del mar acabó entrando en el interior del volcán. El vapor de agua a enorme temperatura y los gases se acumularon y acabaron estallando en una enorme bomba natural que destruyó la isla. El sonido se escuchó en Australia, a 3.000 kilómetros. Murieron 36.000 personas. De los restos del desastre, surgió una nueva isla volcánica llamada Anak Krakatoa (‘hija de Krakatoa’) que crece 13 centímetros a la semana. Seis metros al año.

No sabía que para construir algo tan minúsculo como un microchip de un teléfono móvil hace falta una máquina que pesa 180 toneladas. Y no está en China. El procesador del iPhone por ejemplo solo lo fabrica un inmenso ‘robot’ de una empresa de Holanda que ha crecido un 3.000% en bolsa este año de escasez de componentes electrónicos.

No sabía que en España había proliferado la lucha libre como espectáculo casi guionizado y teatral, mucho antes de que el Pressing Catch nos levantara de la cama en el Telecinco de los años 90. Una amiga cuenta a veces que su padre era luchador y me parece un cuento mágico. En este reportaje leo que es una tradición que entró en España en los años 20 y que vivió su apogeo en los 70. Como siempre, los luchadores eran personas de origen humilde, deportistas de otras disciplinas, que se sacaban un pequeño sobresueldo.

