Feijóo ni sopla ni sorbe: no se entera de la situación económica

¿Cómo llevas la semana de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo? En elDiario.es nos hemos volcado en la cobertura de lo que, en un principio, parecía un intento serio por alcanzar la presidencia del país por parte del candidato de la derecha, pero luego ha devenido en una moción de censura sin ninguna fuerza.

Una de las cosas más preocupantes del discurso del líder del PP fue su escaso bagaje de propuestas económicas. Pasó de puntillas por la política industrial, se ciñó a dar una visión catastrofista de la situación económica sin mucho fundamento y retorció los datos para entrar en una espiral contradictoria en la que atacaba al Gobierno de coalición por sus decisiones y, a la vez, recuperaba parte de las propuestas económicas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Así, propuso prorrogar o ampliar la mayoría de las medidas que el Gobierno de coalición mantiene actualmente para luchar contra la inflación o anunció que situaría el salario mínimo en el 60% del sueldo medio, una meta que ya alcanzó el Gobierno de coalición.

Toda la propuesta económica de Feijóo se condensó en el ofrecimiento de un Pacto de Estado con el que lograr “el saneamiento de la economía”. ¿En qué consiste ese pacto? Nadie lo sabe, porque el presidente del PP no dio detalles ni lanzó medidas concretas. Apuntó un objetivo: un crecimiento del PIB del 2,5% anual en los próximos diez años, además de las tradiciones rebajas del IRPF a los que ganen menos de 40.000 euros y del IVA de carne y pescados. Aquí te explicamos la escasa visión económica de Alberto Núñez Feijóo.

Lo que resulta realmente preocupante del planteamiento del líder del PP es su escaso conocimiento de la coyuntura actual y a corto plazo. No hay ningún organismo o servicio de estudios que eleve por encima del 2% el crecimiento económico de España en 2024. Vamos a ser la economía de la Unión Europea que más crezca el año que viene pero se empiezan a percibir nubarrones. Por un lado, en 2024 entran en vigor otra vez las reglas fiscales de la UE, con lo que habrá más control sobre el déficit. La disyuntiva es clara: si se rebajan impuestos no se podrán prorrogar las medidas contra la inflación o viceversa, además de rebajar la deuda y mantener el poder adquisitivo de las pensiones. No se puede soplar y sorber.

Por otro lado, cada vez se ven más claramente los efectos de la política monetaria contractiva del BCE para luchar contra la inflación. En julio, el número de hipotecas concedidas se hundió un 18,8% respecto al mismo mes del año pasado, tras una racha de 6 meses consecutivos de retrocesos según los datos publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadística). En agosto, los préstamos bancarios a empresas se redujeron un 4,1%, siguiendo una estela de ocho meses consecutivos de caídas, según datos del Banco de España. En este enlace te contamos cómo la caída del negocio bancario presiona al BCE para que termine con las subidas de los tipos de interés.

Con estas premisas es más que preocupante la escasa visión económica del líder de la oposición. También puede ser que le dé todo igual y prometa lo que ya sabe que no va a cumplir.







El Dato

6.521 euros

Es la indemnización que le ha tenido que pagar la empresa Plastic Forte a un empleado al que vigiló con un sistema de reconocimiento facial sin informarle ni solicitar su consentimiento. El Juzgado de lo Social número 2 de Alicante ha dictado una sentencia pionera ya que reconoce por primera vez el derecho a una indemnización por parte del trabajador por haber sido sometido a reconocimiento facial de manera irregular. En este enlace te explicamos esta sentencia novedosa.

No ha sido la única información de tribunales relevante de esta semana. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que prohíbe a las empresas que hagan fichar a sus trabajadores por sus visitas al baño como parte de su descanso reconocido para comer. Los jueces dan la razón a CCOO frente a una empresa de contact center que hacía que sus empleados ficharan las visitas al baño como parte de su hora de la comida. Aquí puedes leer todo lo relevante a esta información.

El Gráfico







Ha sido una de las polémicas de la semana. Otro falso debate creado alrededor del mercado laboral español. El enganche ha sido el anuncio de la aprobación por parte del Gobierno conservador griego de una reforma laboral que permite ampliar las horas de trabajo de las personas con dos empleos, hasta 13 diarias, entre otras medidas lesivas para los trabajadores. Díaz salió a criticar la reforma laboral griega en Twitter y el ministro de Trabajo griego, Adonis Georgiadis, le respondió.

Rápidamente, la red social se llenó de trolls, que atacaron a la ministra de Trabajo asegurando que desconocía que en España se puede contratar sin límite de hora en varios empleos. Pero, ¿cómo está realmente el pluriempleo en España? En elDiario.es hemos realizado una radiografía que indica que algo menos del 3% de las personas trabajadoras está pluriempleada, unas 580.000, según los datos del segundo trimestre del año de Eurostat. En esta información te damos más datos y comparamos a España, en términos de pluriempleo, con el resto de países de Europa.

Cada vez que habla sube el pan

La resolución de la FTC tendría como resultado menos productos entre los que elegir, precios más elevados, entregas más lentas para los consumidores y menos opciones para las pequeñas empresas Amazon

Esta ha sido la reacción del gigante del comercio electrónico Amazon ante la demanda interpuesta en un juzgado federal de Seattle (EEUU) por la Comisión Federal de Comercio estadounidense (FTC) y 17 fiscales estatales. Aunque no está tan claro ante las graves acusaciones que pesan sobre el sitio de comercio online. “El patrón continuo de conducta ilegal de Amazon bloquea la competencia, lo que le permite ejercer un poder de monopolio para inflar los precios, degradar la calidad y minar la innovación para los consumidores y las empresas”, explicó el organismo regulador estadounidense. No es la primera vez que la empresa de Jeff Bezos tiene problemas por sus posiciones comerciales. En nuestro país, la Comisión Nacional del Mercados y la Competencia (CNMC) le impuso una sanción de 143,6 millones de euros a Apple y otra de 50,5 millones a Amazon por llegar a una serie de acuerdos secretos para perjudicar a sus competidores en la web oficial de la multinacional de comercio electrónico. En Bruselas, Amazon tuvo que modificar sus prácticas comerciales para evitar una multa millonaria por abuso de posición dominante. Ahora se inicia una batalla legal que puede provocar cambios en uno de los mayores gigantes tecnológicos del mundo. Aquí te lo contamos.

Letras que son un tesoro

Esta semana recomendamos un libro de uno de los columnistas económicos más influyentes del mundo. Se trata de Martin Wolf, analista jefe de Economía del Financial Times. En su libro 'La crisis del capitalismo democrático' (Editorial Deusto), Wolf admite que se ha equivocado es muchas de sus opiniones anteriores, pero sigue siendo un defensor del sistema capitalista y las democracias liberales como elementos indisoluble frente a la amenaza del “auge del capitalismo demagógico, autocrático y totalitario”. Frente a las derechas clásicas cuyo política económica no va más allá de la bajada de impuestos, Wolf avisa de que habrá que pagar más impuestos para mejorar los servicios públicos atendiendo a que “la primera preocupación de los Estados democráticos es el bienestar de sus ciudadanos”. Con una polémica visión sobre la inmigración (“los ciudadanos tienen derecho a decidir a quién se permite venir y trabajar en sus países”), en el ámbito corporativo avisa de que es necesario “mejorar la transparencia de lo que hacen las empresas” y “reconsiderar la remuneración de los ejecutivos” así como reforzar la responsabilidad de sus actos. Merece la pena leerlo aunque sea para confirmar que sigue equivocado.

Entrepreneur

Esta semana en nuestra sección 'Entrepreneur' no nos quedamos en el análisis de un empresario o directivo, sino que nos atrevemos con un mercado bursátil, BME Growth. En este mercado salen a cotizar pequeñas y medianas empresas. La gestión de BME Growth corresponde a Bolsas y Mercados Españoles (BME), propiedad de la suiza Six desde 2020. El presidente de BME es Jos Dijsselhof, mientras que Javier Hernani Burzako es el consejero delegado (ambos en la foto). Hasta aquí, poca cosa. Donde empiezan los sorpresas es cuando se comprueba que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) solo supervisa los posibles abusos de mercado, pero nada de información financiera o estado de cuentas de las compañías cotizadas en el BME Growth. Estos asuntos los controla, en teoría, BME y otros asesores externos (bancos y consultoras). Los fiascos han sido sonados. Aquí te explicamos los grandes batacazos, quiebras incluidas, de empresas cotizadas en el BME Growth.

Bien público

Diputado y rentista. ¿Por qué no? Esta semana en 'Bien público', la sección donde aparecen los reportajes de investigación y las informaciones más elaboradas, os traemos un reportaje donde analizamos que intereses inmobiliarios tienen los diputados y senadores. Según las declaraciones de los 350 diputados y los 254 senadores, casi uno de cada cinco representantes en las Cortes cuenta con ingresos procedentes de rentas inmobiliarias. En total, 115 diputados y senadores declaran ingresos extra por el alquiler de inmuebles de su propiedad. En este caso, el bipartidismo tiene un enorme peso: 98 de los 115 representantes de la soberanía nacional que tienen rentas inmobiliarias en las dos cámaras son del PP (58) y del PSOE (40). Aquí tienes más datos e información de esta investigación de Diego Larrouy y Elena Herrera sobre los parlamentarios rentistas.

Nos gusta la competencia

Ahora te ofrecemos una selección de informaciones de otros medios que nos han parecido interesantes:

