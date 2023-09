Radiografía del pluriempleo en España: en aumento, aunque solo alcanza al 3% de trabajadores

El pluriempleo se ha situado bajo el foco del debate público debido a la reforma laboral griega. La norma del Gobierno conservador del primer ministro Kyriakos Mitsotakis amplía las horas de trabajo de las personas con dos empleos, hasta las 13 diarias, además de otras muchas medidas, como permitir que se varíen los horarios de los empleados con 24 horas de antelación. En España no existe un límite a las horas que se pueden realizar en el segundo empleo, aunque se dedica mucho menos tiempo que en Grecia, el país con el dato más alto de la Unión Europea.

¿Cuánto trabajamos? 40 horas la mayoría, más los hombres y los autónomos

Más

Según Eurostat, España es de los países europeos con menos pluriempleo. Alcanza a algo menos del 3% de las personas trabajadoras, unas 580.000, según los datos del segundo trimestre del año.

A la cabeza, se encuentran Islandia y Países Bajos, con más de un 10% del total de sus ocupados. Si se mira a Grecia, cuenta con un dato muy limitado de pluriempleo: el 1,4% de sus trabajadores.







En cambio, el país heleno destaca en primera posición con el dato más abultado de horas realizadas por los pluriempleados en el segundo trabajo: 18,8 horas a la semana, frente a las 11,2 horas de media en la UE. Ahora se podrán realizar incluso más, gracias a la reforma aprobada. En España la cifra alcanza las 12,8 horas a la semana.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, que propone la reducción de la jornada laboral en España, ha criticado la reforma griega como un “camino de la involución: menos tiempo, vidas peores, economía low cost”, escribió en su cuenta de Twitter.

Polémica por las horas de trabajo

Muchos usuarios han recordado, sin embargo, a Díaz que en España no existe un límite a las horas que pueden realizar las personas que están pluriempleadas. La jornada máxima de 40 horas a la semana se aplica para un contrato de trabajo, pero las personas pueden trabajar más si tienen otro empleo o realizan trabajos por su cuenta como autónomos.

Hay una excepción: los menores de 18 años. En este caso, el Estatuto de los Trabajadores precisa que “no podrán realizar más de ocho horas diarias de trabajo efectivo, incluyendo, en su caso, el tiempo dedicado a la formación y, si trabajasen para varios empleadores, las horas realizadas con cada uno de ellos”.

Desde los sindicatos mayoritarios explican que no hay un límite establecido a las horas que se pueden trabajar en varios empleos, “algo habitual en la mayoría de países frente a la regulación de Grecia”, defiende Patricia Ruiz, secretaria Confederal de UGT, que considera que “más que limitar las horas de trabajo, lo que hace la regulación es visibilizar esta opción”. La sindicalista además sostiene que debería respetarse el descanso de 12 horas “entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente”, que recoge el Estatuto de los Trabajadores.

Aunque reconoce que “es discutible”, Raúl Olmos, de la secretaría de Acción Sindical de CCOO, también considera que la Directiva Europea sobre descanso en el trabajo debería garantizarse en todo caso, incluso con varios empleos. Esta recoge que “los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten de un período mínimo de descanso diario de 11 horas consecutivas en el curso de cada período de 24 horas”.

Olmos recuerda que una sentencia europea de 2019 apuntó que debía garantizarse esas 11 horas de descanso en el caso de un empleado con varios contratos en una misma empresa. El fallo establece que “el cómputo de la jornada máxima diaria se hace por persona trabajadora y no por los contratos que haya celebrado”, explica el catedrático de Derecho del Trabajo Eduardo Rojo, que analizó en su blog la sentencia.

Rojo considera que ampliar esta interpretación a distintos empleadores “plantea problemas prácticos, ya que cada empleador no ha de conocer si la persona trabajadora tiene varios contratos”. En todo caso, el catedrático añade que “es importante señalar que hay sectores que ya establecen límites máximos a la actividad y eso limita muchísimo el posible pluriempleo, como en el sector aéreo y el de transporte por carretera”.

En aumento tras la pandemia

Aunque se mantiene en cifras bajas en comparación con la UE, el pluriempleo está aumentando en España, con más intensidad desde la pandemia. El último dato, de 588.300 personas que afirmaron tener un segundo empleo en la EPA del segundo trimestre de 2023, es un 21% más elevado que el de 2019.







En UGT sostienen que hay “muchos tipos de pluriempleo”. Desde las personas con trabajos cualificados que compaginan sus empleos con otros por cuenta ajena o cuenta propia, como los médicos que trabajan en el sistema público y también pasan consultas de manera privada, por ejemplo.

Pero también hay otro tipo de pluriempleados, que se ven abocados a compaginar varios empleos para alcanzar unos ingresos suficientes, atravesados por la precariedad. Según la EPA, en su mayoría el segundo empleo suele ser por cuenta ajena (406.500 personas) más que por cuenta propia (178.800).

En el sindicato consideran que el incremento del pluriempleo postpandemia se debe “a las dificultades de los trabajadores para llegar a fin de mes” en el contexto de inflación, debido al gran aumento de precios, que no fue acompañado del mismo incremento salarial, y al alza de los tipos d interés, “que no pueden afrontar muchas familias”, afirma Patricia Ruiz. En estos días se he hecho viral en redes sociales el testimonio de un joven en su cuenta de TikTok, de familia humilde, que cuenta que compagina dos empleos para poder ayudar en casa.







Según la EPA, la mayor parte de las personas que compaginan dos empleos trabajan a jornada completa en su empleo principal, 262.810 personas, ya sea con un segundo empleo por cuenta ajena (165.605) o por cuenta propia, como autónomos (97.205).

El otro grueso más numeroso lo forman los asalariados con jornadas parciales en su primer empleo: 209.005 personas. Hay que recordar que en España hay una gran proporción de personas con contratos a tiempo parcial no deseados. Casi la mitad: el 48% de las personas con este tipo de jornada afirma que tiene ese contrato por “no haber podido encontrar trabajo de jornada completa”, según la EPA. De ellas, 977.500 son mujeres y 378.200, hombres.

Más mujeres y empleadas domésticas

Por sexos, las mujeres son mayoría entre las personas con más de un empleo. Ellas tienen más jornadas parciales, también más indeseadas, así como salarios más bajos y otras formas de precariedad.







Por sectores, se pueden intuir algunas diferencias de pluriempleo de las que advierten los sindicatos. El sector con más pluriempleados es el de empleadas domésticas, con un 5%, una profesión feminizada y que en muchos casos se desempeña con contratos parciales de escasas horas, lo que lleva a las trabajadoras compaginar la limpieza y cuidados en varias casas para poder sumar un salario suficiente.

Le sigue la Administración Pública, incluida la educación y sanidad, con un 3,8% de pluriempleados entre el total, y a continuación el sector inmobiliario y profesionales científicos, con un 3,5% de los trabajadores.







En hostelería, sector de bajos salarios y otro de los que más pluriempleados tiene en términos absolutos, la alta prevalencia de contratos a tiempo parcial explica que algunas personas compaginen varios empleos, explican en CCOO. Por ejemplo, con un empleo entre diario y otro los fines de semana. “El incremento de los contratos fijos discontinuos —con carácter fijo, pero estacionales en el tiempo— puede explicar también esta realidad”, afirma Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs.

En el debate sobre el pluriempleo, el economista Eduardo Garzón defendía su cuenta de X (antigua Twitter) que en España es clave que el salario mínimo es más elevado que en Grecia, lo que lleva a que “pocas personas recurran a un segundo empleo para sobrevivir”.

Sin embargo, si atendemos a las tasas de pluriempleados en distintos países europeos en comparación con sus salarios mínimos, los datos no permiten llegar a conclusiones al respecto. Por ejemplo, Grecia presenta un salario mínimo más bajo que otros muchos países con un suelo salarial más alto y también con datos de pluriempleo mucho más elevados.







No obstante, en UGT consideran clave seguir subiendo el salario mínimo y el conjunto de salarios en la negociación colectiva para evitar el “pluriempleo por necesidad”, una práctica que afecta a las personas más humildes, así como reclama que el Gobierno tome medidas respecto a la subida de tipos, que ahoga a muchas familias por el incremento de los pagos de sus hipotecas.