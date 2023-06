Sumar propone reducir la jornada laboral a 37,5 horas en 2024 y recortarla progresivamente hasta las 32 horas

Sumar retoma el debate de la jornada laboral de cara a las elecciones del 23J. La coalición de izquierdas, liderada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se marca como hito futuro lograr que en España la jornada laboral máxima quede en las 32 horas semanales. Para ello, aboga por hacerlo mediante el diálogo social y de manera “eficaz y progresiva”.

“Es revolucionaria porque el tiempo es lo mas valioso para quien no tenemos un alto patrimonio”, ha asegurado Díaz en un vídeo divulgado por la coalición de izquierdas. Considera Sumar que esta propuesta de reducir la jornada permite “ganar tiempo para una vida mejor”. Durante esta pasada legislatura partidos como Más País han abierto el debate de la jornada de cuatro días. Ahora, Sumar la asume pero no por días a la semana sino por horas, una idea que ha defendido en el pasado la vicepresidenta.

La transición que plantea Sumar se haría en dos pasos. El primero, en 2024, se reduciría la jornada laboral máxima de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas. El segundo paso conllevaría ese debate en el diálogo social para lograr reducir esa cifra hasta las 32 horas semanales que se marca como objetivo Sumar.

“Esta campaña no va del futuro de ningún político, va de ti, de que tu vida sea mucho mas fácil”, asegura Díaz en el vídeo de Sumar. “Hay gente que dirá que no se puede hacer sin bajar el salario”, ha reconocido Díaz, quien aboga por que esta medida no conlleve una pérdida de retribución. Para justificar su posición ha recordado que la jornada laboral históricamente se ha reducido conforme mejoraba la productividad.

Sin embargo, lamenta, “desde hace 30 años este proceso se ha detenido”. La jornada se ha mantenido sin cambios. Sin embargo, Díaz destaca que actualmente en España se trabajan 300 horas más al año que en Alemania o 150 horas más que en Francia. Una reducción de la jornada labora, defiende Díaz, “permitirá tener una economía más sana y nos hará más libre a todas las personas, especialmente a las mujeres”.

La propuesta también incluye aumentar los controles sobre las horas extra que se realizan y que se compensen con tiempo libre. Con ello, añade Sumar, mejorará la compatibilidad del tiempo de trabajo con otros usos del tiempo, desde un reparto equilibrado de las tareas de cuidados y autocuidado al tiempo destinado a la formación, el ocio o la participación social.