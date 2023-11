A por la legislatura del nuevo Estatuto de los Trabajadores

¡Buenos días!

Empieza una nueva legislatura que va a ser difícil y determinante. Tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz han señalado durante el debate de investidura que será “la legislatura del nuevo Estatuto de los Trabajadores”. No es un objetivo menor, sabiendo que la CEOE ya ha anunciado su oposición frontal al acuerdo entre el PSOE y las fuerzas nacionalistas. No van a ser los únicos que pongan todos los palos en las ruedas para evitar nuevos avances laborales.

Una fuente del Gobierno admitía esta semana que hay cierta preocupación por la actitud de una parte del alto funcionariado, muy influenciado por el Partido Popular, para ralentizar y obstaculizar al nuevo Ejecutivo. El servicio público no debería tener ideología, pero en algunos niveles de la Administración Pública esa supuesta carencia ideológica se suplanta por supuestos criterios técnicos que casualmente coinciden con el argumentario de la derecha.

Estamos ante la gran oportunidad para dar el salto final y acabar con la precariedad laboral en España. Pero también pueden ser el periodo político para facilitar el alquiler y tratar de reducir el grave problema de la vivienda que sufre nuestro país, conseguir una nueva financiación autonómica donde prevalezcan las inversiones públicas en educación y sanidad o convertir a España en un país moderno a través de la transición ecológica. Va a ser difícil pero es posible. En este enlace puedes leer la batería de compromisos de Gobierno que ha anunciado Pedro Sánchez.

Va a ser más complicado aún porque la situación económica se complica en la Unión Europea. Hay mucha incertidumbre. España será el país de los grandes europeos con mayor impulso económico en los próximos años y es de esperar que el empleo aguante. Sin embargo, hay algunos datos llaman a la prudencia: el BCE alerta en su último Boletín Económico de que la inversión de la curva de tipos “apunta actualmente a elevadas probabilidades de una contracción de la actividad en el próximo año”.

Por su parte, la Comisión ha presentado las previsiones económicas del paquete de otoño en el que señala que el PIB europeo crecerá sólo el 0,6% en 2023, pero espera un repunte al 1,7% en 2025 tras dos años de menor crecimiento del esperado por la difícil coyuntura internacional. En el caso de España, crecerá dos décimas más este año (2,4%) respecto a las previsiones realizadas en verano, aunque las perderá el próximo año (1,7%). Aquí tienes más información sobre las previsiones para la economía Europea y española de los próximos años.

Cada vez que habla sube el pan

Estamos ante un ataque brutal a los derechos de los trabajadores y a su propia prosperidad, por lo tanto creemos que esta huelga general es absolutamente necesaria y pertinente y la vamos a respaldar Santiago Abascal — Presidente de Vox

Parece una broma, pero no lo es. El partido de ultraderecha que en su programa electoral llevaba como propuesta limitar el derecho a la huelga, que votó en contra de la reforma laboral, que votó en contra de derogar el despido por bajas médicas, que votó contra una ley para evitar la explotación laboral y el trabajo infantil, que votó contra la revalorización de las pensiones... Sí, Vox ahora respalda una huelga general porque le duele España. Su sindicato 'vertical', de nombre Solidaridad, ha registrado una convocatoria de huelga general el 24 de noviembre contra la amnistía.

Hay muchas dudas legales de que una convocatoria así sea permitida por ser un sindicato sin apenas presencia y por los motivos políticos del paro. Para empezar, el sindicato ultra asegura que tiene 250 delegados, lo que supone, si fuera verdad, una representación sindical del 0,09%. Además, la legislación considera ilegales las huelgas convocadas por “motivos políticos”. No obstante, varios juristas recuerdan que la huelga es un derecho fundamental, especialmente protegido por la Constitución, por lo que los jueces suelen hacer interpretaciones “amplias y garantistas”. Todo lo contrario de lo que pretendía Vox si hubiera ganado las elecciones.

El problema de Vox y su sindicato no es solo que sean de ultraderecha, es que además no se enteran. El Ministerio de Trabajo les ha conminado a que vuelvan a presentar la convocatoria de huelga porque su solicitud no cumple con los requisitos formales básicos necesarios y tiene “defectos de forma”. Aquí tienes más información sobre la incapacidad del sindicato de Vox de convocar una huelga en condiciones.

El Gráfico







Resta y sigue. El negocio de los planes de pensiones privados no para de perder clientes. En lo que llevamos de año son ya 65.000 personas las que han abandonado este tipo de ahorro, el nivel más bajo en 19 años. A pesar de que cada vez son menos atractivos (la rentabilidad suele ser baja, tienen altas comisiones y se redujeron los beneficios fiscales porque sólo beneficiaban a las rentas más altas), los bancos se han embarcado en campañas para tratar de vender pensiones privadas o robar clientes a otras entidades. Cualquier cosa menos pagar los depósitos como deberían. Aquí te explicamos cómo se desmorona el negocio de los planes de pensiones privados.

El Dato

1.400 millones de euros

En dividendos ha repartido Cepsa entre sus principales accionistas: el emirato de Abu Dabi (61,36%) y el fondo estadounidense Carlyle (38,41%) desde julio de 2022. Los resultados récord de 2022 (1.100 millones de beneficio) por la subida del precio de los carburantes debido la guerra en Ucrania y la venta del 50% del negocio de extracción y producción han llevado a la compañía a desembolsar una cantidad récord para sus propietarios. La media de dividendos repartidos en los últimos cinco años es de 500 millones. Aquí te explicamos el boyante negocio de la petrolera para sus propietarios.

El día de la presentación de resultados de 2022, Cepsa anunció inversiones récord de 3.600 millones para los tres próximos años, la mitad para negocios “sostenibles”. Sin embargo, esta semana ha protagonizado el último movimiento de concentración en el sector al comprar la red de gasolineras Ballenoil, con la que supera las 2.000 estaciones de servicio. La petrolera asegura que pretende ampliar los puntos de recarga de coche eléctrico. Ahora solo cuenta con 130.

Entrepreneur

El 'entrepreneur' de la semana es Tomás Olivo, una de las mayores fortunas del país (la sexta, según la lista Forbes). Este empresario inmobiliario ha sido protagonista las últimas semanas por convertirse en el segundo mayor accionista del banco Unicaja, con el 9% del capital. Su imperio se empezó a forjar en Marbella con promociones inmobiliarias hasta edificar un imperio bajo el nombre de General de Galerías Comerciales, una compañía especializada en centros comerciales cuyo valor ronda los 3.700 millones de euros. El reverso de la historia. Detenido en 2006 por el caso Malaya, salió absuelto. En 2012 fue condenado a cinco años de prisión por malos tratos a su mujer, aunque la sentencia fue reducida por la Audiencia Provincial de Málaga a siete meses tras absolverlo de varios delitos. Ahora afronta con Juan Antonio Roca su último juicio por corrupción en la gestión urbanística de la Marbella de los años noventa y 2000. En una entrevista aseguró: “A mí me fue bien con Franco” para explicar el origen de su fortuna. En este enlace tienes mucha más información sobre el millonario constructor de centros comerciales que asalta el accionariado de Unicaja.

Tenía que llegar. Un 'Se acabó' en el ámbito de la investigación económica lleva fraguándose varios días. No hay precedentes, pero la historia de presuntos abusos con un final terrible ha movilizado, de momento, a más de 600 economistas. Se trata de investigadores de alto prestigio como la premio Nobel de Economía 2023, Claudia Goldin (en la foto), los que han firmado una carta contra el ascenso de un investigado por acoso sexual y abuso de poder, Armin Falk, en el instituto alemán de economía laboral, el IZA (Institute of Labor Economics). Aquí tienes mucha más información sobre un caso horroroso de presunto acoso sexual en el ámbito de la investigación económica.

Bien público

El uso del móvil, pantallas y las redes “toca todo los receptores, de hecho contratan ingenieros para hacer cambios y que aumente nuestro tiempo de uso, de manera que hacen modificación de conductas y el móvil puede convertirse en adictivo”, explica el psicólogo Francisco Villar. Cada día aumenta la preocupación, especialmente por los menores, ante la dependencia de estar siempre conectados a una pantalla. La UE tiene en el punto de mira a las grandes plataformas para tratar de imponer “lo que es ilegal offline será ilegal online”. El Parlamento Europeo quiere ir más allá y plantea a la Comisión Europea una legislación contra el diseño adictivo de las redes sociales que “proponga como derecho no ser molestado digitalmente” y que se acabe con el diseño adictivo. La principal reclamación es que las notificaciones de esas aplicaciones estén desactivadas por defecto. Más información sobre las estrategias para provocar adicción en los móviles y la lucha para limitar su utilización en este reportaje de Raquel Ejerique, Irene Castro y Carlos del Castillo.

