Los líos de la patronal

Aguas revueltas en la patronal CEOE. La posible llegada de la derecha al Gobierno está trastocando el orden interno de la organización empresarial. Aunque hace poco que Antonio Garamendi revalidó la presidencia de la CEOE, su cargo sigue siendo objeto de deseo de otros empresarios, especialmente por parte de Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana, Foment del Treball.

Sánchez Llibre ha sido el principal crítico de la gestión de Garamendi al frente de la CEOE en su primer mandato. El ex político nacionalista tiene una postura mucho más dura y poco conciliadora con conseguir acuerdos en la negociación colectiva. De hecho, Foment se ha negado a firmar esta semana el Acuerdo Interprofesional de Catalunya.

Esta posición de dureza, que los sindicatos han tachado con razón de “irresponsable”, parecía contrastar con las declaraciones de Garamendi en defensa de la reforma laboral: “Los pactos son para ser estables en el tiempo y tienen que ir hasta el final. Nosotros pediremos un respeto y los defenderemos. Lo firmado, firmado está”. La tormenta política estalló en poco tiempo. En periodo preelectoral, las palabras del presidente de la patronal retumbaron en varios despachos económicos y políticos. Garamendi tuvo que recular y salir a decir que la reforma laboral “se puede retocar como ha dicho el señor Feijóo”. En esta información te lo contamos.

Parecía que la tormenta amainaba, pero no, se estaba gestando otro follón interno...

Cada vez que habla sube el pan

Es un tema interno de la organización. La mayoría de las organizaciones de CEOE no lo tienen, los sectores prácticamente no lo tienen, los territorios la mayoría no lo tienen y es un tema que simplemente habrá que decidir Antonio Garamendi — Presidente de la CEOE

La has liado parda, Antonio. Garamendi se refiere con su frase al limite de dos mandatos para la presidencia, una medida que el actual líder de la patronal respaldó con su antecesor, Juan Rosell, pero que ahora pretende modificar. En su segunda etapa al frente de CEOE, el empresario vasco pretende suprimir este límite, lo que le permitiría volver a optar al cargo en un futuro. La propuesta no ha sentado nada bien a otras organizaciones territoriales, especialmente en Foment. No solo se trata de esta medida, también se pretende eliminar la votación interna en el caso de una candidatura única, lo que ha sido asumido por los críticos a Garamendi como una forma de “silenciar” la disidencia. La propuesta se abordará en la Comisión de régimen interno de CEOE, luego en la Junta Directiva y más adelante en la Asamblea General, el próximo 19 de julio. Los críticos creen que no se permitirá votarla porque “así no saldría”. En esta información te contamos los problemas democráticos de la organización empresarial.

Buenas noticias: por primera vez desde marzo de 2021 se empieza a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Los sueldos se incrementaron cerca de un 5% de media en los primeros cuatro meses de 2023 en la grandes empresas, según Hacienda, un dato que supera la inflación anual en marzo y en abril. Los aumentos salariales brutos en promedio, según la estadística de la Agencia Tributaria, fueron del 4,8% y del 4,9%, 1,5 puntos porcentuales y 0,8 enteros por encima de la inflación, respectivamente. Teniendo en cuenta los convenios colectivos los sueldos han acelerado hasta subir un 3,26% en mayo, máximo desde 2008, superando muy ligeramente al IPC, que ese mes se quedó en el 3,2%. 24 meses consecutivos perdiendo capacidad de compra. En este reportaje te lo explicamos.

Es una de las buenas noticias que estamos viviendo en las últimas semanas y que parece que van a acompañar al Gobierno de coalición hasta las elecciones del 23J. Las previsiones apuntan a que la inflación cae por debajo del 3% en junio, un mínimo de esta crisis de precios. Además se espera otro récord de empleo antes del inicio del verano. A pesar de que los datos señalan la buena marcha de la economía, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habla de “estancamiento” económico. Aquí puedes leer cómo el calendario económico acompaña al Gobierno de coalición a las elecciones.

El Dato

32.000 camareros menos

Es lo que se observa en el mercado laboral cuando se va a afrontar una de las mejores temporadas turísticas de la historia. Según un informe de CCOO, hay 55.000 profesionales menos de cocina, camareros y limpieza, sobre todo, en pequeños establecimientos. Los bajos salarios, las largas jornadas y problemas añadidos como la falta de vivienda hacen que falten profesionales. “Es el empleo autónomo el que más ha sufrido durante la pandemia, dejando una caída de personal asalariado que desempeña su trabajo como propietario del negocio de casi 13.000 camareros y cocineros”, añade el informe. Aquí te explicamos la gran renuncia al empleo en el sector turístico.

Entrepreneur

Nuestro protagonista semanal de la sección 'Entrepreneur', sobre directivos y emprendedores que merecen nuestra atención, es Rodrigo Rato, ex vicepresidente económico con José María Aznar, ex director gerente del FMI y expresidente de Caja Madrid y de Bankia, al que hemos entrevistado en nuestro periódico. Teníamos dudas de que quisiera hacer la entrevista porque elDiario.es fue el medio que publicó la existencia de las tarjetas black de Caja Madrid en diciembre de 2013, con la investigación de los correos del que fuera presidente de Caja Madrid Miguel Blesa. Rato ha estado 23 meses en la cárcel por la condena por el caso de las tarjetas black de cuatro años y medio por apropiación indebida. La entrevista ha provocado cierta polémica porque algunos lectores dicen que se blanquea su imagen. La idea que nos planteamos fue sacar a la luz una etapa concreta de la historia económica de España donde ministros y banqueros diseñaron el rescate financiero de nuestro país, que aún estamos pagando. Aquí puedes leer la entrevista y darnos tu opinión.

El Gráfico







En lo que llevamos de 2023, salvo en febrero, España obtiene más de la mitad de su electricidad de fuentes renovables. Vamos a convertirnos en el primer gran país europeo en superar el 50% de electricidad renovable gracias al auge de la eólica y la fotovoltaica, superando a Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, según un informe de la consultora Rystad Energy. De acuerdo con los datos de Red Eléctrica, las renovables han aportado el 51,8% de la electricidad en lo que va de año. “Los logros de España en materia de energías renovables no son ninguna sorpresa, dado su historial de inversiones estratégicas y adopción temprana”, según este estudio. Aquí puedes leer esta información.

Por este motivo, hay inquietud en el sector renovable ante la indefinición del líder del PP en política energética. Los directivos del sector recuerdan que tanto Gobiernos autonómicos como el central del Partido Popular han legislado contra las renovables y el autoconsumo. Por ejemplo, Feijóo, como presidente de la Xunta de Galicia, anuló el concurso eólico del anterior Gobierno de izquierdas. Esta decisión fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo, pero paralizó el sector en esa comunidad autónoma casi diez años. No hay que olvidar la nefasta etapa de Mariano Rajoy en Moncloa para las renovables. Por un lado se decretó una moratoria para frenar el déficit de tarifa que paralizó por completo al sector y, por otro, una nueva legislación sobre la retribución de energías limpias que se tradujo en reclamaciones judiciales por 10.000 millones en indemnizaciones, un gasto millonario en asesores y tumbó la imagen España como potencia renovable ahuyentando a inversores. Aquí te contamos los temores del sector renovable ante un posible Gobierno del PP.

Bien público

¿Cómo es posible que la compañía de intermediación de criptomonedas Binance solo declarara unos beneficios de 8.375 euros en España en 2021? Estamos hablando del año de la explosión de las criptomonedas. En 'Bien Público', la sección de este boletín donde aparecen los reportajes de investigación y las informaciones más elaboradas, os traemos esta semana la extraña operativa del gigante cripto. La SEC, el regulador bursátil estadounidense, ha denunciado a esta compañía por “desviar los activos de los clientes a su antojo”. “Entre junio de 2018 y julio de 2021, Binance obtuvo al menos 11.600 millones en ingresos, la mayoría derivados de comisiones por transacciones”, afirma el regulador estadounidense. “En 2021, su volumen de negocio se disparó hasta los 9,58 billones [9.580.000.000.000] de dólares, lo que la convierte en la mayor plataforma de negociación de criptoactivos del mundo”. Aunque es evidente que en España se mueve una cantidad mucho más pequeña, ¿solo 8.375 euros de beneficio? La plataforma manifiesta que solo empezó a operar como bolsa cripto a partir de “diciembre de 2022”, tras obtener la licencia. Sin embargo en noviembre de ese año un juzgado de Madrid ya estaba investigando a la compañía por presunta estafa informática y apropiación indebida tras bloquear los fondos de un empresario español. Changpeng Zhao, el fundador de Binance, es la segunda mayor criptofortuna del mundo con más 10.000 millones de dólares, según Forbes. Aquí puedes leer este reportaje de Carlos del Castillo.

Nos gusta la competencia

