¿Es esta la nueva burbuja?

¡Buenos días!

¿Cómo va tu semana? Hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Parece una broma que con todo el progreso acumulado por la humanidad en los últimos 50 años todavía tengamos niveles de miseria en España que dan vergüenza. Pero la realidad es que se mueven ingentes sumas de capital, miles de millones de euros pasan por nuestro país en busca del nuevo grial de la inversión.

En este sentido, te recomiendo que que leas el artículo de la empresaria María Álvarez sobre la próxima crisis que vendrá. Álvarez describe como desde el año 2000 la tecnología se ha convertido en el centro de inversión del mundo financiero, sin que la productividad crezca, en búsqueda del último pelotazo que permita a este sistema seguir adelante en su versión más desenfrenada de codicia.

Entre esos pelotazos esperados está la Inteligencia Artificial (IA). Un ejemplo: OpenAI, la desarrolladora de ChatGPT, ha cerrado la mayor ronda de financiación de capital riesgo de la historia con 6.600 millones. Estamos hablando de una compañía que fue creada sin ánimo de lucro pero donde el empuje del capital ha sacado a la mayoría de sus fundadores.

Álvarez recuerda en su artículo cómo un banco de inversión como Goldman Sachs dice que la IA no dará rendimientos para una inversión de un trillón de dólares, que es lo que se espera, aunque las consecuencias están todavía por definir y pueden ser peligrosas. Por este motivo, las empresas estadounidenses de IA, las más potentes, están empezando a dejar a la UE sin las nuevos programas con la amenaza de que si no relaja su normativa verá “cómo el resto del mundo construye sobre tecnologías a las que los europeos no tendrán acceso”.

Y en este contexto es donde España puede entrar de lleno como empresa de servicios. Entre otras cosas, porque la IA necesita una infraestructura de datos mucho mayor de la que existe ahora para funcionar y ahí los centros de datos pasan a ser la nueva panacea de la economía. España se está consolidando como un mercado “emergente” para los centros de datos y recibiendo inversiones multimillonarias más allá de las compañías tecnológicas.

Desde el fondo de inversión Blackstone, el mayor propietario de viviendas en alquiler en España, que ha anunciado una inversión de 7.500 millones en este sector en Aragón, donde ya está previsto que Amazon meta 15.700 millones para ampliar su red de centros de datos o los 6.000 millones planteados por Microsoft.

Hay una nueva fiebre de miles de millones que buscan cómo convertirse en los líderes del siguiente pelotazo digital. Según Linklaters, el 40% de las inversiones de los 50 principales fondos inmobiliarios a nivel global ya se destina a la construcción de centros de datos.

En este maremágnum, un grupo de empresas españolas no se quiere quedar atrás, de manera que Iberdrola o compañías como El Corte Inglés o ACS están buscando su hueco en el nuevo maná. Aquí te contamos la nueva fiebre inversora por los centros de datos en España.

Es cierto que son necesarias infraestructuras digitales para encauzar las crecientes necesidades de demanda tecnológica de datos, pero está por ver que esta lluvia de millones no desencadene en una nueva burbuja en un sector, que ya sabemos que es poco ecológico.

Otro de los sectores que está mutando a gran velocidad es el del automóvil. No nos referimos solo al cambio progresivo, demasiado lento, de los coches de combustión a los vehículos eléctricos, donde Europa no termina de encontrar su hueco en un cóctel que mezcla caída de ventas, dudas sobre los aranceles a los coches eléctricos chinos y despidos a la vista. La transformación es mucho más profunda. Entre otras cosas porque parece que comprar un coche ha dejado de ser una prioridad y cada vez hay más conductores que se decantan por otro tipo de alternativas a la compra: renting, alquiler por horas o suscripción. De esta manera no es extraño que haya compañías automovilísticas que se vean envueltas en una tormenta perfecta: Volkswagen, Mercedes y Stellantis, la dueña de Opel, Peugeot y Fiat, frenan en seco sus negocios.

El dato

1,8%

fue el incremento de los precios de los alimentos en septiembre, según informó el INE. Con esta caída de siete décimas de la inflación interanual de los alimentos, Estadística ha confirmado que el IPC general se redujo al 1,5% el mes pasado. Parece que la presión de los precios ya no es tan fuerte. Incluso las empresas de gran consumo auguran una bajada del precio de los alimentos en los próximos meses, ahora bien, lo hacen con lágrimas de cocodrilo: quejándose de que “el entorno legislativo es insoportable”, que la reducción de la jornada laboral “va a destrozar la competitividad” o que se les “ha culpabilizado en los últimos años” por los altos precios, aunque a la vez han admitido que “la inflación de los alimentos en niveles normales es del 1,2%”. Hay que recordar que en marzo de 2023, por ejemplo, los alimentos incrementaron su precio un 16,6%, que el aceite de oliva está todavía un 60% más caro o cómo ha afectado en los cambios de hábitos de consumo de la cesta de la compra, a ver si ahora la culpa va a ser de los ciudadanos.

El gráfico







Todavía colea la manifestación que vivimos en Madrid para reivindicar que “la vivienda no es un negocio”, donde participaron miles de personas con un protagonismo claro de los colectivos de vivienda que se mueven contra “el sistema rentista”. Hay hartazgo ante una situación que empeora mes a mes y que obliga a más de un millón de familias a realizar un esfuerzo excesivo para afrontar el coste de un techo pero también hay propuestas de solución: control de alquileres, prohibición de desahucios y coto a los fondos buitre. Como puedes ver en el gráfico, los intermediarios de la vivienda han incrementado su beneficio un 53% pese a que solo han incrementado el empleo en un 2%, prueba de que el ladrillo es un activo financiero más. Está claro que el problema es grave. Incluso el Banco de España avala el incremento del parque público de vivienda en alquiler ante “la actual rigidez de la oferta”. El Gobierno de coalición aprobó dos días después de la protesta una partida de 200 millones para el bono de alquiler joven. Se trata de una medida controvertida, ya que los expertos señalan que las ayudas directas al alquiler tienen un efecto inflacionista, pero dudan del impacto de esta medida con una dotación escasa, más las dificultades en la tramitación y que solo alcanza al 0,6% de los jóvenes.

Cada vez que habla sube el pan

La calificación de injustificado del ERTE es una declaración necesaria de la transacción alcanzada con los sindicatos en el conflicto colectivo. No supone que la difícil decisión de aplicar un ERTE se tomase a la ligera ni mucho menos. Portavoz de la Fundación Samu

La Fundación SAMU se dedica a licitar adjudicaciones de servicios públicos de acogida de menores migrantes, discapacidad y otros servicios sociales en Andalucía, Comunidad de Madrid o Canarias. Parece que es una entidad ejemplar pero incluso en organismos que se dedican a las buenas causas te puedes encontrar actuaciones deleznables. La Fundación SAMU reconoció en la Audiencia Nacional la aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) fraudulento a unos 300 trabajadores para evitar ir a juicio, tras la demanda por conflicto colectivo presentada por CCOO, UGT y CGT. La Inspección de Trabajo había constatado ya la irregularidad del procedimiento. Aquí puedes leer cómo una fundación con multitud de contratos públicos retira un ERTE fraudulento a 300 empleados para evitar ir a juicio.

Entrepreneur

Esta semana tenemos a un par de 'entrepreneurs' de categoría. Tenemos a José Elías, que se perfila como salvador de la constructora OHLA, aunque es de origen humilde vende almuerzos a 3.000 euros donde da consejos de inversión y presume de éxito en redes y televisión. Entre sus empresas están la energética Audax o la compañía de alimentos congelados La Sirena. No para de repartir eslóganes para emprendedores, aunque no ha dudado en engañar para ganar clientes. Aquí te contamos quién es José Elías, el 'influencer' de la lista Forbes que va al límite.

Otro 'entrepreneur’, aunque bastante diferente, es Alfredo Pulgar, jefe de Informática de la Agencia Tributaria en Castilla y León hasta 2016. Pulgar vulneró la normativa de incompatibilidades con una empresa de áridos en Palencia con la que acabó condenado por estafa. En la hemeroteca todavía puede encontrarse una noticia de febrero de 2011 sobre la participación de Pulgar en una jornada sobre Internet como “aliado de las empresas para cumplir con sus obligaciones tributarias”. Su propia casa acabaría imponiéndole en 2018 una sanción de 19.669,6 euros por el IRPF de 2012 a 2014. La liquidación fue confirmada en enero de 2023 la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid. Un crack. En este enlace tienes más información sobre la suspensión de un ex jefe de la Agencia Tributaria condenado por estafa y sancionado por defraudar.

Bien Público

¿Cómo es posible que a estas alturas no se puedan limitar las actuaciones de pedófilos en las redes sociales? TikTok sabía que niñas de 15 años se desnudaban en directo ante adultos por dinero. La información ha salido a la luz a raíz de una filtración de documentación interna de la red social creada en China a la que ha tenido acceso la NPR, la radio pública estadounidense. En los documentos queda avalado que la dirección de TikTok descubrió que una cantidad “significativa” de adultos estaba aprovechando la plataforma para enviar mensajes directos a menores de edad para que se desnudasen en directo. El análisis interno de TikTok reveló que en un solo mes se enviaron un millón de “regalos” a menores través de la moneda virtual de la aplicación que tenían como objetivo este tipo de “transacciones”. No es la única red social donde se dan este tipo de abusos: Arturo Béjar, ex ingeniero de Meta, reveló en una entrevista a elDiario.es que los ejecutivos de la corporación era conscientes de la falta de protección de los menores: “Un tercio de los adolescentes en Instagram han recibido acoso sexual en el último mes”. Además, el informe propio de TikTok apuntaba que la red social era consciente de que sus numerosas funciones diseñadas para mantener a los jóvenes en la aplicación “generaban una necesidad constante e irresistible de seguir abriendo la aplicación”. El horror. En este reportaje de Carlos del Castillo te contamos cómo TikTok sabía que niñas de 15 años se desnudaban en directo ante adultos por dinero.

¡Buena semana!