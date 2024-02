Por muchas tractoradas, la lluvia no se puede subvencionar

¡Buenos días!

¿Cómo estás? ¿Te han afectado las movilizaciones del campo? Los agricultores europeos se han lanzado a la calle a protestar: bloqueando las principales vías del corazón de las instituciones comunitarias y con tractores cortando carreteras en varios países de Europa. España no se ha escapado de las manifestaciones y las tractoradas.

Hay malestar, pero habría que preguntarse si esta justificado. Los motivos son variados: disminuir la burocracia y el papeleo de las millonarias subvenciones de la Política Agraria Común (PAC), la exigencia de las autoridades de destinar un 4% de las tierras al barbecho, cerrar las fronteras a los productos de otros países con menos exigencias medioambientales o sociales y que están subvencionados (como los europeos) y potenciar la soberanía alimentaria europea. En España, tenemos el problema específico de la Ley de la Cadena Alimentaria, que lleva en vigor un año y que se aprobó para que los agricultores y ganaderos no vendan por debajo de lo que les cuesta producir. Las asociaciones agrarias piden su revisión porque las sanciones son mínimas y de poco calado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a “fortalecer la Ley de la Cadena Alimentaria”. Además, está el problema de la sequía y las exigencias de la lucha contra el cambio climático. Aquí tienes un resumen de las claves de la protesta.

La agricultura es un sector económico vital para Europa. La Comisión Europea siempre ha tratado especialmente bien a los agricultores. Ahí están los miles de millones dedicados a la PAC cada año: 60.000 millones de euros en subvenciones. En el caso de España, en 2023, 622.400 agricultores y ganaderos recibieron 4.875 millones de euros en ayudas directas de la PAC. No hay sector económico más subvencionado en Europa que la ganadería y la agricultura. Además, el Gobierno de España ha destinado 4.000 millones en ayudas por el problema de la sequía, las medidas para paliar el cambio climático y la entrada de productos de Ucrania. Parece que tampoco son suficientes.

Los agricultores tienen razón en quejarse del incremento de costes por la inflación y la caída de márgenes cuando las cadenas de supermercados les presionan con precios bajos en una competición en la que, normalmente, salen perdiendo tanto el agricultor como el consumidor final. Ahora bien, como siempre en política, el contexto es determinante: las cercanas elecciones europeas de junio son el acicate para mover un avispero del que está intentando sacar tajada la ultraderecha.

La agricultura es responsable del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE. Los agricultores y ganadores deberían también asumir su parte de responsabilidad en la necesaria transición ecológica. Las autoridades han respondido mal. Hay que ayudarle a reducir las emisiones, el camino equivocado es frenar una transformación que nos afecta a todos. De momento, Bruselas ha retirado la ley con la que pretendía reducir el uso de pesticidas para hacer un guiño al sector primario.

También habría que diferenciar entre los pequeños agricultores y las multinacionales o propietarios de grandes extensiones de terreno. Las políticas de ayudas se deberían centrar en los más pequeños para evitar lo que está ya ocurriendo: los grandes fondos cambian el ladrillo por el campo y se lanzan a comprar fincas rústicas como producto de inversión. También hay especulación en la agricultura.

La PAC nació en 1962. Desde entonces, se está subvencionando la agricultura en Europa. Hay que potenciar la soberanía alimentaria pero protegiendo a los pequeños agricultores, no a grandes empresas que trabajan en Europa pero también en países con menos exigencias sociales y medioambientales. Hay que cuidar a la agricultura pero no a cualquier precio. El cambio climático es una realidad de la que no podemos escapar. Por muchas tractoradas, la lluvia no se puede subvencionar.

El Dato

14,1% de las importaciones de petróleo de España en 2023

corresponden a Estados Unidos. De esta manera, EEUU se convirtió el año pasado por primera vez en la historia en el primer proveedor de crudo del país. Aunque entre los objetivos de las movilizaciones de algunos de los agricultores está acabar con la Agenda 2030 por sus implicaciones medioambientales, los datos indican que estamos muy lejos de desengancharnos del petróleo. En 2023 las importaciones de crudo de España descendieron solo un 3,3%, hasta 61,55 millones de toneladas, según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) . En este enlace tienes más información sobre el nuevo papel de Estados unidos como principal importador de petróleo a España.

El Gráfico





Los líderes de la derecha siguen sosteniendo que “la economía española es una de las peores” de la UE, aunque los datos desmienten la catástrofe económica que pintan PP y Vox. La economía española cerró 2023 con un crecimiento del PIB del 2,5%, por encima de todas las expectativas, incluso de las del Gobierno. España creció mucho más que los grandes países europeos: Alemania (-0,3%), Italia (0,7%), Francia (0,9%). La media de la eurozona fue del 0,5%. Con esta situación, la deuda se ha quedado como el argumento fácil para criticar la gestión económica del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El problema para el PP es que el dato más relevante, la carga de intereses, apenas ha subido desde la pandemia. La factura de intereses de la deuda pública a la que hace frente nuestro país solo se ha elevado tres décimas desde el mínimo de los últimos años si se relaciona con el PIB, del 2,1% de 2021 al 2,4% actual. Es asumible para nuestro país y todas las previsiones -Gobierno, FMI o de la OCDE- señalan en que continuará siendo así. En este enlace te explicamos los motivos por los que la deuda española no es el problema que pinta la derecha.

Cada vez que habla sube el pan

Cuando los tipos estaban bajos, la banca tenía unos resultados muy justos... si tú pones un impuesto gigante a los beneficios altos, hay un riesgo de que también te pidan ayudas o subvenciones cuando tengan pérdidas Alberto Núñez-Feijóo — Presidente del Partido Popular

Alberto Núñez-Feijóo sorprende cada vez que habla. No hay ningún sector económico en España que no haya pedido ayudas públicas, ya sean subvenciones, prestamos a través del ICO o rebajas de impuestos. Parece que al presidente del PP se le ha olvidado lo que pidieron las empresas durante la pandemia del COVID. Las palabras de Feijóo que hemos escogido son parte de una entrevista en el periódico La Razón. El líder conservador no sabe qué argumentos coger para tratar de atacar al Gobierno de Pedro Sánchez por el impuesto especial a la banca. Vamos por partes. Feijóo dice que “cuando los tipos estaban bajos, la banca tenía unos resultados muy justos”, pero es que los bancos consiguieron un beneficio de más de 15.000 millones de euros en 2018 con los tipos del BCE en cero y el Euríbor en valores negativos. Hay que recordarle a Feijóo que en 2023 los bancos españoles han logrado el mayor beneficio de la historia: 26.000 millones, entre otras cosas, debido a que sus márgenes se han disparado gracias a la subida de las hipotecas por el incremento de los tipos de interés y la falta de pago como deberían de los depósitos de sus clientes. Aquí te explicamos cómo la banca está haciendo más dinero que nunca en España.

Entrepreneur

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha invertido dos millones de euros en la academia de tenis de Rafa Nadal a través de un fondo en Luxemburgo creado por la firma española de capital riesgo GPF. Se trata de la primera inversión conocida en Luxemburgo de Roig. El propietario de la cadena de supermercados ha utilizado su sociedad Finop para comprar “un 5% de la sociedad GPF Future Invest Investments VI, por dos millones de euros”. Luxemburgo se ha visto envuelto en varias polémicas por ser considerado un paraíso fiscal por algunas ONG, aunque no está en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. La empresa de Nadal, Centre Esportiu Manacor SL, tiene como administrador único al padre del tenista, Sebastián Nadal. En 2021 (último ejercicio en el que ha presentado cuentas) facturó 19,7 millones, un beneficio de 2,3 millones, y tenía unos 265 empleados. Más información sobre la inversión de Juan Roig desde Luxemburgo en este enlace.

Esta semana en el 'entrepreneur' también nos encontramos con el desembarco en España de Banacol, un imperio colombiano de la banana, heredero de la multinacional estadounidense Chiquita Brand, señalado por financiar grupos paramilitares en Colombia y vinculado por una reciente investigación con envíos de droga para la mafia italiana. Sí, lo tiene todo. La empresa que han montado en España tiene activos de 91 millones de euros, ningún empleado, cero facturación y números rojos. Aquí te contamos muchos más sobre Banacol en Madrid.

Bien público

En elDiario.es nos hemos tomado siempre muy en serio informar sobre la lacra de los accidentes laborales. Hicimos un trabajo bastante elaborado en este especial: 41.000 muertos en el trabajo: tres décadas de la lacra laboral más invisible. Lamentablemente todavía nos encontramos con imprudencias graves en el entorno laboral que causan muertes que se podrían haber evitado. Vicente Fernández López era albañil, tenía 40 años y dos hijos. El 5 de abril de 2017 salió de casa al trabajo, como un día más, y habló por teléfono con su mujer, Sonia Rodríguez Extremera. Más tarde, Vicente murió tras precipitarse al vacío desde una altura de seis metros mientras sustituía un techo frágil y sin las necesarias medidas de seguridad. El empresario ha sido condenado a dos años y tres meses de cárcel por un delito de lesiones por imprudencia grave. “Concurren todos y cada uno de los elementos del delito de homicidio imprudente”, sostiene la Audiencia Provincial de A Coruña. La viuda se queja de que en la constructora “hicieron todo fatal e intentaron culpar a mi marido”. Una historia terrible que no se debería repetir. Aquí tienes más información sobre esta condena a prisión para un empresario por la muerte de un trabajador en este reportaje de Laura Olías.

Nos gusta la competencia

Ahora os mostramos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Esto es todo por este jueves. Nos volvemos a ver la semana que viene. Si tienes una propuesta o una idea nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!