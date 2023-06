Las cosas que pasan después de votar

Hola.

¿Cómo llevas la resaca electoral? ¿Y la nueva campaña? ¿Estás desolado, esperanzado o una mezcla de ambas emociones a la vez?

En la redacción de elDiario.es, la nueva convocatoria electoral nos ha cambiado muchos planes. Hemos tenido que reorganizar las vacaciones, reforzar la sección de Política y prepararnos para dos meses que van a ser trascendentales. Creo que estamos en un momento histórico y desde elDiario.es queremos estar a la altura de lo que esperáis de nosotros.

Los verdaderos problemas

¿Cómo entender el desastre electoral de la izquierda el pasado domingo? Hay muchos factores y uno de ellos, sin duda, está en su división, como he analizado esta semana en este artículo. Pero lo ocurrido no solo se explica con las fracturas de la izquierda. En un reportaje de nuestra compañera Sandra Vicente hay un párrafo delicioso que resume otra de las claves de lo que pasó. Es este texto sobre uno de los barrios más ricos de Barcelona, Sant Gervasi Galvanya, donde el conservador Xavier Trías ha arrasado.

“Trías es alguien que por fin habla de nuestros problemas”, asegura un vecino. Preguntados por cuáles son esos problemas, Ignasi, un hombre de 60 años prejubilado, expone que “Barcelona está fatal. Sucia, llena de ladrones y de okupas”. Pero reconoce que él no ha visto en persona esta degradación. Pocas veces sale de su barrio, que es “un remanso de paz”. Todo lo que, según él, está mal en la ciudad es “lo que dicen en la televisión todo el rato”.

“Lo que dicen en la televisión todo el rato”. No se puede resumir mejor esta campaña electoral (ni tampoco lo que está pasando estos días, en programas supuestamente de entretenimiento).

Solo así se entiende por qué en un país donde el verdadero problema es el acceso a la vivienda, hablemos más de los okupas que te quitan la casa cuando vas a comprar. O que cuando el empleo alcanza récords históricos, hablemos de ETA, que hace más de una década que ya no está. O que haya desaparecido de la mayor parte de los informativos el inesperado final de la historia de ese “pucherazo generalizado” del que la derecha responsabilizó directamente a Pedro Sánchez y a Félix Bolaños con el peregrino argumento de que ambos veranean en Mojácar.

Lo que sabemos después de votar

Cuatro días antes de las elecciones del domingo, la Guardia Civil detuvo a siete personas en Mojácar por un intento de fraude electoral a través del voto por correo. Dos de los detenidos iban en la lista municipal del PSOE. Fue un escándalo de última hora, en el momento más crítico, que sin duda impulsó el voto a la derecha justo en la recta final de la campaña.

Lo que no hemos sabido hasta ahora es que, poco después, la Guardia Civil detuvo a una persona más, a la que acusan de comprar votos para el PP. Es el único de todos ellos que fue enviado a prisión –tenía una condena pendiente por el robo de un saxofón, además de otros antecedentes penales, y estaba en busca y captura–.

El octavo pasajero de esta investigación por el supuesto pucherazo de Mojácar es un funcionario del pueblo, el sepulturero, que en las anteriores elecciones fue apoderado del PP. Pero su nombre y su vinculación con este partido no se difundieron hasta el martes, después de las elecciones. Cuando por fin se levantó el secreto de sumario. Será casualidad.

Más casualidades postelectorales

1. El lunes, un día después de votar, el Ayuntamiento de Madrid comunicó a 10.006 familias que no hay plazas de guardería para sus hijos. El anuncio tenía que haber llegado una semana antes. Pero el equipo de Almeida alegó unos supuestos “problemas técnicos” para no comunicarlo cuando tocaba.

Solo han entrado el 5% de los niños que pedían una plaza: solo uno de cada veinte niños en la región más rica del país. ¡Orgullo de Madrid!

2. El martes, dos días después de votar, la Comunidad de Madrid anunció que el precio del comedor escolar sube el año que viene un 12,7%. Repito, un 12,7%. Como tres veces la inflación actual. Por curso, por niño, el precio aumenta en 110 euros.

Por comparar: la rebaja fiscal que anunció Ayuso durante la campaña supondrá para una persona que cobre el sueldo medio –24.000 euros anuales– solo 93 euros al año. Has hecho bien las cuentas: con eso no te da.

3. No hay guarderías. Sube el precio del comedor escolar. Pero en Madrid sí tenemos dinero público para subvencionar parte del sueldo que se emplee en contratar a una persona para que cuide de los niños. Los que se lo puedan permitir, claro está.

Como decía la exministra Ana Mato en una frase histórica: “Mi momento preferido del día es por la mañana, cuando veo cómo visten a mis hijos”. Pues ahora ese momento tan feliz viene con desgravación fiscal.

Y si todas estas casualidades postelectorales te parecen poca cosa, te aseguro que en Madrid hay varias más.

Otra casualidad, esta vez en Valencia . El martes se conoció la sentencia de uno de los casos de corrupción más importantes que supuestamente afectaba al PSOE de la Comunitat Valenciana. Hace cinco años, el 27 de junio de 2018, la Policía detuvo al presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. La Fiscalía Anticorrupción le acusaba de la contratación ilegal de una decena de altos cargos en una empresa pública. Le pedían ocho años de cárcel. Ha sido declarado inocente: absuelto de todas las acusaciones. Pero solo se ha sabido justo dos días después de que la izquierda perdiera Valencia.

Lo que está por llegar

Una de las primeras consecuencias del adelanto electoral es que el PP está intentando hacer poco ruido con las negociaciones de los gobiernos con Vox. Retrasar los acuerdos con la extrema derecha para no movilizar a la izquierda. Es una estrategia que no vale en todas partes, solo en las autonomías y en los ayuntamientos donde el PP ganó. En otros municipios –allí donde no son el partido más votado pero pueden alcanzar la mayoría absoluta– PP y Vox tendrán que cerrar un acuerdo antes del 17 de junio para poder gobernar.

Aún no está claro qué tajadas sacará Vox en las autonomías. Pero sí sabemos lo que piden.

En la Comunitat Valenciana: Vox quiere una purga en la aulas, cerrar la televisión pública y tumbar las leyes sociales (además de hacer vicepresidente a un exmilitante de Fuerza Nueva que fue condenado por violencia machista).

En Baleares: asfixiar el catalán y crecimiento ilimitado del turismo en las islas.

En Aragón: eliminar la lengua aragonesa y recuperar el trasvase del Ebro.

En Extremadura (donde son propuestas bastante difusas, probablemente porque ni en Vox pensaban que podrían gobernar): instaurar un “orden moral” y “tumbar la ley bolivariana de vivienda”

Vienen tiempos difíciles. Y en la redacción de elDiario.es nos preocupa que la ultraderecha nos intente silenciar. Somos el único periódico nacional que mantiene ediciones locales en casi toda España. Vamos a ser un diario muy incómodo en Valencia, en Aragón, en Extremadura, en Baleares, en Cantabria, en Canarias, en Murcia… Como ya lo somos desde hace tiempo en Castilla y León, donde nuestra compañera Laura Cornejo pregunta mejor que nadie en todas las ruedas de prensa de Vox. No te pierdas este vídeo. O este otro, que es también espectacular.

Para poder informar de toda España hace falta periodistas más allá de Madrid. Si crees que nuestras ediciones locales son importantes y te lo puedes permitir, apóyanos. Puedes aumentar tu cuota y destinar un extra a la edición que prefieras desde aquí.

Sin más, me despido por hoy. Que me toca preparar una lasaña para celebrar un cumpleaños: mi hijo pequeño ha hecho un añito esta semana. Sí, en medio de todo el lío del 28M y el adelanto electoral.

Un abrazo,

Ignacio Escolar