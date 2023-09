Arnés Energy CR3 de Camp

La firma italiana Camp es un claro ejemplo de evolución y renovación dentro del ámbito del material de escalada. La empresa de Premana, con 134 años de historia a sus espaldas, es uno de los líderes mundiales en la fabricación de productos técnicos de cara a garantizar la seguridad en las diversas actividades al aire libre, así como en el ámbito profesional en los diferentes tipo de trabajos verticales.

En esta ocasión el producto que hemos tenido la oportunidad de probar es el arnés de escalada Energy CR3. Hablamos de un modelo unisex pensado para la escalada en roca a todos los niveles, aunque es muy versátil y se puede usar sin ningún problema en rocódromos. Además es completamente personalizable ya que está en varios colores.

Los detalles

El interior del Energy CR3 ha sido termoformado, lo que permite un ajuste perfecto tanto en la región del cinturón como de las perneras, garantizando así una gran comodidad en todo momento independientemente de los movimientos que hagamos.

Las perneras son además ajustables, y el cinturón viene con dos hebillas rápidas autoblocantes que nos garantizan una adaptación inmediata y muy cómoda.

Este modelo incluye cuatro anillos portamaterial, así como un anillo de recuperación trasero que completan un producto que destaca, como ya hemos dicho por su excepcional versatilidad.

Viene también con funda de transporte, lo que facilita su transporte tanto dentro de la mochila como fuera colgado.

Características generales

Cinturón y perneras termoformados.

Cintura regulable.

Perneras ajustables.

4 portamateriales.

Hebilla rápida con bloqueo automático en el cinturón.

Anillo de recuperación posterior.

Cintas elásticas traseras.

Normativa CE EN 12277 (C).

Peso aproximado: 375 gramos.

Las pruebas

Hemos a sometido el arnés Energy CR3 a distintas situaciones en diversas vías largas de varios largos y siempre con un resultado muy positivo. Desde un primer momento nos ha parecido un modelo muy cómodo y ligero (375 gramos) que transmitía muy buenas sensaciones.

Eso sí, es un arnés que, pese a su polivalencia, no recomendaría para actividades de alpinismo clásico o escalada en hielo.

Como ya he indicado anteriormente, es un modelo que destaca por ofrecer una buena transpiración y por su comodidad. Se adapta muy bien, tanto a las lumbares como en las perneras, lo que trasmite una sensación de no llevar nada, por lo que si tenemos que tenerlo puesto durante largas horas de escalada no será un problema.

El acolchado que utiliza, por supuesto, también es otro detalle que influye en esa comodidad. De hecho, es algo de agradecer, sobre todo en la zona de las perneras ya que no te estrangula las piernas cuando tienes que estar colgado durante largos periodos de tiempo. Además, las perneras, que son regulables, nos permitirán ajustar el ancho a nuestro gusto en caso de necesitarlo.

El cinturón lumbar, especialmente ancho, es otro detalle a tener en cuenta ya que nos garantiza que los portamateriales estén siempre bien posicionados, sin miedo a que se volteen o muevan. De esta manera siempre tendremos el equipo bien situado y a mano. Y hablando de portamateriales, destacar, como ya mencioné anteriormente, que cuenta con un mini-portamaterial trasero donde colgar la magnesera, una navaja o las zapatillas.

Por otro lado, también nos ha gustado el “soporte-cinturón de seguridad”, una cinta de 22mm. de anchura, insertada en el arnés y totalmente independiente de la parte de la cintura, que está unida a puntos de encordamiento, el anillo ventral y las perneras.

En cuanto a las hebillas de cierre, este modelo cuenta con tres en total situadas en las perneras y la cintura. Todas son de acero, recias y fáciles de manipular. Las perneras se pueden soltar en su parte trasera gracias a dos minúsculos tridentes, lo que facilita esas tareas poco dignas que a veces nos sorprenden en las reuniones menos propicias.

Por lo tanto, y por todo lo expuesta hasta aquí, creo que el Energy CR3 de Camp será, sin duda, un fiel aliado en cualquier tipo de aventura de escalada en la que queramos sumergirnos. Yo lo tengo claro y será mi compañero en las próximas salidas... Además, la relación calidad-precio es, simplemente, insuperable.