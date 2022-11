Cinta Dyon Espress KS de CAMP

La historia de CAMP (Concepción of Articles for Mountaineering Made in Premana) inicia su andadura en 1889 en la localidad de Premana, en los Alpes italianos. Su fundador, Nicola Codega, abuelo de los actuales propietarios y herrero de profesión, comenzó fabricando objetos de hierro forjado. Treinta años más tarde su hijo Antonio fabrica el primer piolet, un instrumento vanguardista, fiable y ligero que sustituirá al bastón alpino y permitirá moverse por la montaña con eficacia y seguridad.

Hoy en día CAMP continua desde Premana, su lugar de nacimiento, fabricando todo tipo de materiales de escalada: crampones, piolets, empotradores, mazas, mosquetones, etc., y es una de las de las marcas de referencia para alpinistas de todo el mundo.

Con esta breve reseña quiero dar a conocer un poco de la historia de la marca antes de pasar a hablar más a fondo del producto en cuestión, es decir, la Dyon Espress KS. Lo primero es que hablar de para qué sirve una cinta exprés en un medio especializado no tiene mucho sentido, no obstante, sí nos gustaría destacar unas innovaciones, tanto en el mosquetón Dyon como en el sistema Karstop Evo que sujeta la cinta con el mosquetón inferior.

El mosquetón Dyon (la cinta viene equipada con dos) se caracteriza por un innovador cierre de palanca de alambre KeyWire y una punta SphereLock que brinda una seguridad adicional y minimiza aperturas involuntarias. A la vez, evita esos enganches engorrosos que a veces se producen con nuestra ropa y el cierre del mosquetón. Su particular construcción curva de doble nervio le garantiza una excepcional relación entre ligereza y resistencia (11 KN con el gatillo abierto).

El mosquetón inferior se mantiene sujeto a la cinta mediante el sistema Karstop Evo integrado. Este nuevo concepto Karstop en PVT (Poliuretano termoplástico) integrado en la cinta tiene una superficie de contacto con el mosquetón todo lo ancha que permite, igual a la del ojal de la cinta. Se instala en la propia cinta antes de coser, unificándose con ella para una estabilidad sin precedentes. Con ello se garantiza también una mayor duración pues la protege de roces contra la roca.

En resumen, la Dyon Espress KS es una exprés certificada para la práctica del alpinismo, de la escalada y de otros deportes verticales que utilizan técnicas similares. La hemos usado en vías de escalada deportiva y escalada clásica y nos ha encantado.

Características

Peso cinta completa: 529 gramos.

Gatillo mosquetones: Wire gate-Wire gate.

Resistencia eje mayor (KN): 21.

Resistencia eje menor (KN): 7.

Resistencia gatillo abierto (KN): 11.

Abertura máxima: 26 mm.

Resistencia de la cinta: 22 KN.

Ancho de la cinta: 25 mm.

Dos largos de cinta 18 y 11 cm.

Certificación CE EN 12275-B.